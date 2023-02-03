Замминистра иностранных дел Польши: «Если к Олимпиаде-2024 допустят россиян и белорусов, надо бойкотировать Игры. Мы должны оказать давление на МОК»

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту летних Олимпийских игр-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил. Одно из них – не выступать с активной поддержкой боевых действий.

«Если к Олимпиаде-2024 допустят спортсменов из России и Беларуси, то надо просто бойкотировать Игры, не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК.

Спортивные федерации будут сами принимать решения, так как они действуют независимо от правительств. Но я обязательно буду призывать всех принять такое решение», – заявил Яблоньский.

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