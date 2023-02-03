Замминистра иностранных дел Польши: «Если к Олимпиаде-2024 допустят россиян и белорусов, надо бойкотировать Игры. Мы должны оказать давление на МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту летних Олимпийских игр-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил. Одно из них – не выступать с активной поддержкой боевых действий.

«Если к Олимпиаде-2024 допустят спортсменов из России и Беларуси, то надо просто бойкотировать Игры, не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК. 

Спортивные федерации будут сами принимать решения, так как они действуют независимо от правительств. Но я обязательно буду призывать всех принять такое решение», – заявил Яблоньский. 

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6 комментариев

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Metalloid
Мне кажется, к 24 году, польше могут напомнить давнюю европейскую традицию-во время любого кризиса делить польшу.
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Cruel Snake
Яблонь (ский) закрой
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baytygan
Еблоньский
+1
0
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Serge Vendino
И польские спортсмены такие: да, правильно, нафиг нам эта олимпиада
Яблоньского на ОИ и так никто не звал
+3
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Классный руководитель
не только байкотировать, но еще можешь повесится всем на зло поляк!
+2
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VDX00
Ну не хочешь - не едь. Остальных.то что зовешь?
Коллективный бойкотер.
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