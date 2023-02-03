ФИФА не разрешила «Барсе» подписать Хулиана Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с регистрацией

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига возможные трансферы ФИФА Хулиан Араухо Футбол

ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси».

Каталонский клуб договорился о трансфере Хулиана Араухо за 4 млн евро (по другим данным, речь об аренде с правом выкупа за 5 млн), с игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. Но «Барса» не вложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией. 

Каталонцы обратились ФИФА, чтобы закрыть сделку. Однако в организации заявили, что трансфер правого защитника не был завершен в соответствии с действующими правилами.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики забил гол и отдал 5 ассистов в 40 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» во всех турнирах. Статистику правого защитника можно изучить здесь.

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35 комментариев

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Spartachh
Такое называется - факс Де Хеа))
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Касум Увайсов
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Судя по Аве и по вашим высказываниям - вы явный болела Сливочных. Но мне до лампочки, я не болею ни за тех ни за других. Я полностью нейтрален в данном случае, но приводить изнасилование весьма некорректно. Всё таки условное опоздание на пару и совершение тяжкого уголовного преступления - разные по своей сути категории
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Касум Увайсов
Ответ beregost
А насколько можно превышать?) Дай людям дополнительную минуту - они и её превысят на условные 18 секунд и будут ныть, что "ну это же всего 18 секунд!" Правила либо соблюдаются, либо их нет.
я не высказал ни слова поддержки или негодования. Я просто отметил бюрокративность системы. Но складывается ощущение, будто я всем своим существом полил помоями систему
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Болельщик Биатлона
Ну это даже не рекорд
Лестер вон на 14 секунд опоздал с регистрацией, и бедный Адриен Силва потерял полгода
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Франческо Тортик
Это Перес виноват.
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Cearvm
Поражают такие трансферы. У вас был месяц, но вы опоздали на 18 секунд! И ведь не звезда, в любой момент могли взять.
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dr. cage
Ответ Касум Увайсов
если у меня спросят, что из себя представляет бюрократическая машина, я покажу им эту новость
Комментарий удален
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Азиз
Где-то успокоился один Виннисиус)
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VladCory
Тебас! Какой же ты гад!
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ sports!
а какая разница 18 секунд или 18 минут?! правила есть правила! сами не успели, чего обижаться та
А где-то написано, что они обижаются?
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Эдмонд
Представляю какая там паника была. - Жми, жми давай, я тебе говорю! - Щас, еще секундочку, перепроверю всë... - ЖМИ Я ТЕБЕ ГОВОРЮ. - Блин, жму уже, комп тупит...
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XavIniesta2008-2015
Если он того стоит, летом можно предпринять вторую попытку. Может даже Павар не понадобится
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Adam Murdalov
Ответ LeoCSKA
Ну и правильно, нечего тянуть до последнего
Нечего что ла лига сообщила барсе что она может потратить 10м только за 3 дня до закрытия трансферного окна, подписание игрока это тебе не хлеб пойти купить в магаз
+3
-6
-3
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beregost
Ответ Касум Увайсов
если у меня спросят, что из себя представляет бюрократическая машина, я покажу им эту новость
А насколько можно превышать?) Дай людям дополнительную минуту - они и её превысят на условные 18 секунд и будут ныть, что "ну это же всего 18 секунд!" Правила либо соблюдаются, либо их нет.
+17
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+17
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Strateg 7
Ответ igls54
18 секунд, которые потрясли Араухо
... Где они сейчас.
+11
-1
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Dan Kennedy
Ну парня жаль, может больше и не будет шанса в Барселону попасть.

А так интересно на него глянуть было бы в европейском клубе попроще, в Жироне какой-нибудь.
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Магарам Мутаев
Ответ LeoCSKA
Ну и правильно, нечего тянуть до последнего
Всякое бывает
+2
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Leoneed222
Закон суров, но он закон.
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Андрей Федоров
тут законы просто работают
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Shadow1882
Зато сэкономили
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Wiley Fox
А вы сами пробовали рычагом попасть по клавише Enter?
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Касум Увайсов
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-9
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BorisBritva
Опять факс заклинило.
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инок
Нужно не доводить до последних секунд заключение контрактов, а если опоздали - это уже ваши проблемы.
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Егор .
Ну ладно, ничего страшного.
Все равно есть Араухо, который будет играть на правом фланге)
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