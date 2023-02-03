ФИФА не разрешила «Барсе» подписать Хулиана Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с регистрацией
ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси».
Каталонский клуб договорился о трансфере Хулиана Араухо за 4 млн евро (по другим данным, речь об аренде с правом выкупа за 5 млн), с игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. Но «Барса» не вложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией.
Каталонцы обратились ФИФА, чтобы закрыть сделку. Однако в организации заявили, что трансфер правого защитника не был завершен в соответствии с действующими правилами.
В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики забил гол и отдал 5 ассистов в 40 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси» во всех турнирах. Статистику правого защитника можно изучить здесь.
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А так интересно на него глянуть было бы в европейском клубе попроще, в Жироне какой-нибудь.
Все равно есть Араухо, который будет играть на правом фланге)