ФИФА не разрешила «Барсе» подписать Хулиана Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с регистрацией

ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси».

Каталонский клуб договорился о трансфере за 4 млн евро (по другим данным, речь об аренде с правом выкупа за 5 млн), с игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. Но «Барса» не вложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией.

Каталонцы обратились , чтобы закрыть сделку. Однако в организации заявили, что трансфер правого защитника не был завершен в соответствии с действующими правилами.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Мексики забил гол и отдал 5 ассистов в 40 матчах за « » во всех турнирах. Статистику правого защитника можно изучить здесь.