  Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»
2

Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»

Никита Глушков рассказал о системе штрафов в махачкалинском «Динамо».

— Как оцените старт махачкалинского «Динамо» в чемпионате и Кубке России?

— Оцениваем нормально. Но все равно много очков растеряли. Хотя при этом довольны тем, что имеем.

— От вас в межсезонье ушли в «Ахмат» Абубакар Гаджиев и Касинтура. Это никак не сказалось на команде?

— Мы вообще не переживали из-за этого. У нас такая команда, что, я не знаю, убери из нее пять человек, все равно игра будет та же самая. То есть, пока во главе клуба есть Гаджи Муслимович Гаджиев, у нас, думаю, все то же самое и будет.

— За счет чего?

— Скажем так, он не дает нам расслабиться. Вообще никому в клубе.

— Каким образом?

— Очень разными способами: и системой штрафов, и просто разговорами.

— Какие суммы штрафов?

— Их много за самые разные моменты, но цифры озвучивать будет не очень хорошо.

— А за что они?

— Ну, например, если ты от мяча отвернулся, и нам гол забили, то тебе штраф. После матча тренерский штаб и руководство делают видеоразбор матча. И если все видят, что ты отвернулся от мяча, то выписывают штраф. Честно говоря, я с этим согласен. Мне кажется, что это правильно. Нельзя отворачиваться от мяча.

— А если порядок сумм назвать?

— Если ты один раз отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100% премиальных, – сказал хавбек «Динамо» Махачкала.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoДинамо Махачкала
logoНикита Глушков
logoпремьер-лига Россия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
