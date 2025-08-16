  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кьеза после 1-го гола в АПЛ: «Я счастлив в «Ливерпуле». Играю за одну из лучших команд в мире»
4

Кьеза после 1-го гола в АПЛ: «Я счастлив в «Ливерпуле». Играю за одну из лучших команд в мире»

Федерико Кьеза высказался после своего первого гола в АПЛ.

Вингер «Ливерпуль» забил победный мяч в игре 1-го тура с «Борнмутом» (4:2), выйдя на замену на 82-й минуте. В прошлом сезоне у итальянца не было голевых действий в чемпионате Англии в 6 матчах.

«Тренер выпускал меня на поле, я играл, и это окупилось забитым голом. Мне было здесь сложно, поскольку скорости другие, и спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает».

О будущем

«Будем разговаривать с «Ливерпулем», но скажу честно: я здесь счастлив. Я играю за одну из лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым [выйти на поле], как это было сегодня. Я должен доказывать, что способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», – сказал Кьеза.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16561 голос
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoФедерико Кьеза
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот про 4:2 с «Борнмутом»: «Нам противостояла команда, которая никогда не сдается, нужно отдать им должное. Напряженный матч»
7вчера, 21:59
Кьеза забил первый гол в АПЛ – победный в матче с «Борнмутом». У вингера «Ливерпуля» 0 результативных действий в прошлом чемпионате
16вчера, 21:28
«Ливерпуль» дожал «Борнмут» – 4:2! Кьеза забил на 88-й, Салах – на 94-й, Семеньо сделал дубль, у Экитике 1+1
193вчера, 20:56
Главные новости
Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»
1130 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
1658 минут назад
Старт АПЛ и победа «Ливерпуля», Ливо в «Тракторе», Рублев проиграл Алькарасу, подарки Роналду невесте и другие новости
1сегодня, 04:00
Хавбек «Спартака» Дмитриев о матче с «Зенитом»: «Надо обязательно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию»
2сегодня, 03:28
«Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»
2сегодня, 02:50
Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»
2сегодня, 02:32
Невилл о дебюте Экитике в АПЛ: «Настоящий талант. Если в «Ливерпуль» придет Исак, у него будет реальный конкурент»
9сегодня, 01:30
Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали
6вчера, 22:08Фото
Капитан «Борнмута» о расистских оскорбления Семеньо: «Это неприемлемо и ужасно злит. Нужно что-то делать, преклонение колена не дало никакого эффекта»
63вчера, 21:56
Салах заплакал, когда фанаты «Ливерпуля» скандировали имя Жоты после победы над «Борнмутом»
22вчера, 21:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» не продаст Коне «Интеру». Гасперини рассчитывает на хавбека
5 минут назад
«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
120 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
248 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
сегодня, 03:44
Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»
сегодня, 03:09
Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на «Энфилде» не место»
4сегодня, 02:17
Адиев о «Крыльях» и поддержке Федорищева: «Вижу карт‑бланш. Он все время подчеркивает: «В твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как считаешь нужным»
3сегодня, 01:57
Митрофанов о матче с Иорданией на «Лукойл Арене»: «Будем продолжать стратегию популяризации сборной. Игры и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и городах»
2сегодня, 01:43
Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»
3сегодня, 01:16
Слот про 4:2 с «Борнмутом»: «Нам противостояла команда, которая никогда не сдается, нужно отдать им должное. Напряженный матч»
7вчера, 21:59