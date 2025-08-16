Кьеза после 1-го гола в АПЛ: «Я счастлив в «Ливерпуле». Играю за одну из лучших команд в мире»

Федерико Кьеза высказался после своего первого гола в АПЛ.

Вингер «Ливерпуль » забил победный мяч в игре 1-го тура с «Борнмутом» (4:2), выйдя на замену на 82-й минуте. В прошлом сезоне у итальянца не было голевых действий в чемпионате Англии в 6 матчах.

«Тренер выпускал меня на поле, я играл, и это окупилось забитым голом. Мне было здесь сложно, поскольку скорости другие, и спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает».

О будущем

«Будем разговаривать с «Ливерпулем», но скажу честно: я здесь счастлив. Я играю за одну из лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым [выйти на поле], как это было сегодня. Я должен доказывать, что способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», – сказал Кьеза .