Кьеза после 1-го гола в АПЛ: «Я счастлив в «Ливерпуле». Играю за одну из лучших команд в мире»
Федерико Кьеза высказался после своего первого гола в АПЛ.
Вингер «Ливерпуль» забил победный мяч в игре 1-го тура с «Борнмутом» (4:2), выйдя на замену на 82-й минуте. В прошлом сезоне у итальянца не было голевых действий в чемпионате Англии в 6 матчах.
«Тренер выпускал меня на поле, я играл, и это окупилось забитым голом. Мне было здесь сложно, поскольку скорости другие, и спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает».
О будущем
«Будем разговаривать с «Ливерпулем», но скажу честно: я здесь счастлив. Я играю за одну из лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым [выйти на поле], как это было сегодня. Я должен доказывать, что способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», – сказал Кьеза.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16561 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости