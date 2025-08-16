Невилл о дебюте Экитике в АПЛ: «Настоящий талант. Если в «Ливерпуль» придет Исак, у него будет реальный конкурент»
Гари Невилл оценил дебют Юго Экитике в АПЛ.
Форвард «Ливерпуля» забил гол и сделал ассист в матче 1-го тура с «Борнмутом» (4:2).
«Думаю, Экитике смотрелся здорово. Он настоящий талант. Если [в «Ливерпуль»] придет Исак, у него будет реальный конкурент», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16101 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
