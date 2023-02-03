Месси сомневается, что стоит продлевать контракт с «ПСЖ». Он отложил встречи с боссами парижан
Лионель Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ».
Как сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул, у нападающего появились сомнения по поводу того, что ему стоит остаться в «ПСЖ» по окончании этого сезона. В связи с этим нападающий отложил встречу с руководством «ПСЖ», которая должна была состояться недавно.
Отмечается, что сейчас Месси думает о карьере в долгосрочной перспективе. Перед продлением контракта с «ПСЖ» он хотел бы понять, чего он хочет от заключительных лет своей карьеры.
«На данный момент Месси ведет переговоры только с «ПСЖ». Неправда, что он общался с «Барселоной» и клубами из Саудовской Аравии и США.
Во время чемпионата мира у Месси была принципиальная договоренность с «ПСЖ» о новом контракте сроком на год – это информация из его ближайшего окружения. Теперь встречи отложены, и это случилось не из-за «ПСЖ», а из-за Месси. Он испытывает сомнения. Но я хочу подчеркнуть, что Месси не ведет переговоры с другими клубами», – сказал Эдул.
В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Гелевые клоуны, что с них взять🤣
И не предложит.
Ну, камон, если к Овечкину придут и дадут миллиард чистыми за 5 лет, вы думаете он скажет "нет, мне надо забить ещё 90 голов в НХЛ"? Ну лол, чо.
Другое дело, где - нибудь в Европе ему дадут такую же зарплату, как в ПСЖ?
Это почти как в Реал перейти
В Барсу надо в конец карьеры для эффектного завершения
Сейчас пару лет до Барсы будет на топе, поэтому надо решать с холодной головой куда тратить это время
Ему ПСЖ вообще не нравилось ранее, как по мне, но сейчас уже стало комфортнее по его виду из-за Нея и Вератти, но видимо все еще есть сомнения
Но лига 1 честно говоря вообще не очень (
Хотелось бы, чтобы ушел к Пепу или более грамотному тренеру, потому что в ПСЖ просто кошмарный тренер Галтье или как его там
Еще и первый сезон запорол на радость хейтерам, сейчас уже в топе по ассистам и 2й по g/a, поэтому если уйдёт, то с отличными результатами
Но у Барсы есть Лева, а у МанСити Холланд
Интересно что будет у итоге
Позорный гномишка.
Не представляю, чтобы Джокович, Надаль, Овечкин, Леброн обменяли возможность достичь еще больших высот на арабское бабло.
Он сам решает!
Не хотели чтобы он стал чемпионом да ?
А он на зло вам сделал этого
Вы говарите наглую ложь.