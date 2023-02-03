Месси сомневается, что стоит продлевать контракт с «ПСЖ». Он отложил встречи с боссами парижан

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Лионель Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ».

Как сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул, у нападающего появились сомнения по поводу того, что ему стоит остаться в «ПСЖ» по окончании этого сезона. В связи с этим нападающий отложил встречу с руководством «ПСЖ», которая должна была состояться недавно.

Отмечается, что сейчас Месси думает о карьере в долгосрочной перспективе. Перед продлением контракта с «ПСЖ» он хотел бы понять, чего он хочет от заключительных лет своей карьеры.

«На данный момент Месси ведет переговоры только с «ПСЖ». Неправда, что он общался с «Барселоной» и клубами из Саудовской Аравии и США.

Во время чемпионата мира у Месси была принципиальная договоренность с «ПСЖ» о новом контракте сроком на год – это информация из его ближайшего окружения. Теперь встречи отложены, и это случилось не из-за «ПСЖ», а из-за Месси. Он испытывает сомнения. Но я хочу подчеркнуть, что Месси не ведет переговоры с другими клубами», – сказал Эдул.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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50 комментариев

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mr kovalsky
Ответ Бременер
Контракт не меньше, чем у КриРо с учётом необходимости компенсации огромного подоходного налога и по рукам.
Вряд ли владельцу Псж, Мбаппе, устроит, если кто то будет в два раза больше него зарабатывать
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Men77
Гелевые, не смешите мои тапки🤣 Катарцы настолько крутые, что якобы подарили ЧМ, а долгожданную ЛЧ "купить" не могут😁.
Гелевые клоуны, что с них взять🤣
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Он саМый
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Какой же ты смешной все таки😂
Напомни, сколько матчей сыграл ваш пупсик после мундиаля, который закончился хрен знает когда
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МТБ
Ответ Возвращение Аленио
Походу позарился Месси на миллиарды арабов. Не представляю, чтобы Джокович, Надаль, Овечкин, Леброн обменяли возможность достичь еще больших высот на арабское бабло.
Естественно. Ведь им никто и не предлагал это бабло.
И не предложит.
Ну, камон, если к Овечкину придут и дадут миллиард чистыми за 5 лет, вы думаете он скажет "нет, мне надо забить ещё 90 голов в НХЛ"? Ну лол, чо.
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Lindeman
Ответ Бременер
Контракт не меньше, чем у КриРо с учётом необходимости компенсации огромного подоходного налога и по рукам.
У Месси - 40 млн в год, Роналду - 200. В 5 раз меньше
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МТБ
Так правильно, кубок мира ему уже подарили, а что ещё эти катарцы могут? ЗП ему не выпишут такую, что бы было свыше 200 лямов на руки в год, А ведь ему в конце сезона 36, его никто и никогда не покупал за деньги, не купит и сейчас. Ни один нормальный клуб не предложит ему денег, что ему отсыпали в барсе или ПСЖ. Ну он просто того не стоит. Так что вопрос один, готовы-ли ребята из СА предложить ему контракт на очень большие деньги, или Катарский мешок будет самым выгодным предложением.
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Он саМый
Ответ Nurislan_0202
Конечно он сам решает но хочу чтоб он перешёл в Барселоне
Сильно сказано!
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brace
В Саудовскую Аравию и США он ещё успеет, он ещё не настолько плох.
Другое дело, где - нибудь в Европе ему дадут такую же зарплату, как в ПСЖ?
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Vitto
Когда узнал зп Кринжа и жаба начала душить.
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AnMe
Ответ humaroff
В 2025 ЛЧ возьмёт МЮ. Надо туда переходить 😅
Если он перейдет МЮ, что практически невозможно, то мне кажется интернет взорвется
Это почти как в Реал перейти
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Сергей Котов
Ответ Макс Захаров
Я бы не стал сильно переживать из-за этого , при всем уважении к легенде, если ПСЖ подпишет на его место молодого и качественного нападающего , клубу от этого хуже не будет , да и для перспектив команды это будет лучше , состав нужно омолаживать.
там еще имидж и коммерческие выгоды клубу..а это очень важно для псж..отыграй он там еще пару лет и еще выйграй там лигу чемпионов он бы ассоциировался с псж не меньше чем с барсой..а молодого и перспективного всегда подписать можно..
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Он саМый
Ответ Я Гражданин Мира
Я думаю Месси может ещё несколько лет играть на высоком уровне.
Играть? В игре у него арабы, не напрягаясь отбирают мяч и забивают. Это чудо способно лишь пенальтями стату набивать
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AnMe
Незачем в Барсу
В Барсу надо в конец карьеры для эффектного завершения
Сейчас пару лет до Барсы будет на топе, поэтому надо решать с холодной головой куда тратить это время
Ему ПСЖ вообще не нравилось ранее, как по мне, но сейчас уже стало комфортнее по его виду из-за Нея и Вератти, но видимо все еще есть сомнения
Но лига 1 честно говоря вообще не очень (
Хотелось бы, чтобы ушел к Пепу или более грамотному тренеру, потому что в ПСЖ просто кошмарный тренер Галтье или как его там
Еще и первый сезон запорол на радость хейтерам, сейчас уже в топе по ассистам и 2й по g/a, поэтому если уйдёт, то с отличными результатами
Но у Барсы есть Лева, а у МанСити Холланд
Интересно что будет у итоге
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Max Payne
Ответ ROBINZON
Поваляшка,которому судьи и руководство ФИФА просто "подарили" звание ЧМ,набивает себе цену,чтобы получить долгосрочный контракт. Позорный гномишка.
Да не бомбит меняяяяя!!!
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ROBINZON
Поваляшка,которому судьи и руководство ФИФА просто "подарили" звание ЧМ,набивает себе цену,чтобы получить долгосрочный контракт.
Позорный гномишка.
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cektor
Месси уже прошел футбол на максимальном уровне ! Лучший в истории ! Можно и отдохнуть.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Великий Алонсо
Прямая дорога на пенсию, Лео уже не нужен ни одной топ команде
Какой же ты смешной все таки😂
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Я Гражданин Мира
Я думаю Месси может ещё несколько лет играть на высоком уровне.
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Возвращение Аленио
Походу позарился Месси на миллиарды арабов.
Не представляю, чтобы Джокович, Надаль, Овечкин, Леброн обменяли возможность достичь еще больших высот на арабское бабло.
+3
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Muhammad Juraev
Ответ Любезный Коссутий
а до этого за нашего Лео другие решали, ага. а Лео у них в плену находился. все так и было, да.
Месси не Роналду, чтобы как дурочка слушаться Моргана и губить карьеру!
Он сам решает!
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Я Гражданин Мира
Ответ Нефанатик
Правильно, шейхи помогли стать чемпионом мира, можно теперь других папиков поискать
Ха ха ха.
Не хотели чтобы он стал чемпионом да ?
А он на зло вам сделал этого
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GuruFutbola
Ответ dr. cage
Лео понять можно.. Всё что можно - он выиграл.. Искать дополнительную мотивацию в команде, которая тебе не родная, и в которой ты 2-3й по значимости человек в атаке все таки непросто.. Ну а деньги.. В верблюжатне, где сейчас играет тот же Роналду, Лео предложат в 2-3 раза больше чем в ПСЖ.. В общем для поклонников Месси победа на ЧМ стала краеугольным камнем. С одной стороны, они жаждали этой победы, как ещё одного довода в спорах с хейтерами.. С другой, и это было очевидно, Лео после победы сразу потеряет вкус к футболу.. Что будет значить конец великой карьеры. Теперь нам всем остаётся только надеяться, что после окончания футбольного пути, Лео не пойдёт по стопам своей бандитской семейки, и что мы не будем однажды читать детали уголовного дело связанного с Месси, как сейчас читаем про Алвеса.. А будет тихо и мирно почивать на лаврах..
2-3 раза больше, чем кринжу* ;)
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Великий Алонсо
Прямая дорога на пенсию, Лео уже не нужен ни одной топ команде
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Фан Рубина
Самое время попробовать себя в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Одно дело - в попсовых псевдофутбольных лигах играть за мешки, разрывая плюшевых соперников. Но так можно и закончить, не узнав свой реальный уровень. Роберто Карлос ведь не побоялся приехать в своё время. Ян Коллер приезжал.
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Я Гражданин Мира
Ответ SWS
Решил выбить себе контракт пожирнее. Видно не хочет чтобы Мбаппе получал больше него. Одна из причин почему он не выносит Мбаппе.
Он любить и уважает не только Мбпапе, но всех остальных футболистов псж
Вы говарите наглую ложь.
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