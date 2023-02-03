Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ: «Мне трудно это понять. Впереди долгий путь»
Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге.
Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии.
«Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять.
Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра.
Тренера «Кристал Пэлас» ранее включили в Football Black List – это награда, которая отмечает усилия темнокожих людей, работающих в спорте.
Я хочу для детей привести пример.
Это фантастика, но тем не менее .
Предположим, через лет 200 инопланетяне полетят сюда.
И они увидят совершенно черную планету, поскольку в браке от черного и белого рождаются цветные, в следующем этапе от цветного с черным рождаются негры.
Эти инопланетяне сделают вывод:
эту ю, то есть нашу цивилизацию создали негры.
Негры возражать не будут.
Разве это будет справедливая оценка?
Вам не будет жаль?
Ведь цивилизацию создавали белые.
Это будет трагичнон заблуждение.
Я так думаю.
надо вместо трофеев и умения тренировать выбирать тренеров по гендерному и расовому признаку
Я хочу просто напомнить.
Я не хочу, чтобы какой то белый написал:
Меня беспокоит количество белых в чемпионате Буркино-фасо.
Понимаете ли, в чужом доме свои законы нельзя прививать.
Это хорошо не кончается.
Нельзя всего хотеть.
Разве им плохо?
Разве Виейра не должен быть счастлив?
Посмотрите на сборную Франции.
Это национальная команда?
Она похожа на клубную команду, эта команда НБА, но в таком варианте.
Разве так правильно?
Надо бы квоты ввести - чтоб белые и черные тренеры становились чемпионами поочереди.
Работайте лучше
Белому Мостовому и то работать не дают!!!