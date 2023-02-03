Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ: «Мне трудно это понять. Впереди долгий путь»

беспокоит нехватка темнокожих тренеров в и женской Суперлиге.

Виейра, возглавляющий « », – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии.

«Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять.

Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра.

Тренера «Кристал Пэлас» ранее включили в Football Black List – это награда, которая отмечает усилия темнокожих людей, работающих в спорте.