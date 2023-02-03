Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ: «Мне трудно это понять. Впереди долгий путь»

Теги Патрик Виейра премьер-лига Англия женский футбол Кристал Пэлас дискриминация Футбол

Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге.

Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии.

«Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять.

Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра.

Тренера «Кристал Пэлас» ранее включили в Football Black List – это награда, которая отмечает усилия темнокожих людей, работающих в спорте. 

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79 комментариев

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Роман Марченко
Ответ Dmitriy Semenchenko
здесь нет чернокожих футболистов
дай человеку помечтать))
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Ганжубасс
Белые всегда управляли и будут управлять черными
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R Kukhov
Есть ли индусы и китайцы? Беспокоюсь
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umnik3
Покрасьте Пепа и Клоппа в черный.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Уолтер Собчак
А. Э. РАСИЗМ.
Я пишу под своим именем.Я не расист, естественно.

Я хочу для детей привести пример.

Это фантастика, но тем не менее .
Предположим, через лет 200 инопланетяне полетят сюда.
И они увидят совершенно черную планету, поскольку в браке от черного и белого рождаются цветные, в следующем этапе от цветного с черным рождаются негры.
Эти инопланетяне сделают вывод:
эту ю, то есть нашу цивилизацию создали негры.
Негры возражать не будут.
Разве это будет справедливая оценка?
Вам не будет жаль?
Ведь цивилизацию создавали белые.
Это будет трагичнон заблуждение.
Я так думаю.
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а ты смешной
Ответ Gabit Sagindykov
И где он хоть что-либо сказал про профессионализм тренеров?
Правильно , нужно ставить тренеров в АПЛ только из за цвета кожи , о каким спортивном принципе речь вообще
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Джанлука Нальюка
Ответ А.Э.РАСИМ
Я не принимаю. Я хочу просто напомнить. Я не хочу, чтобы какой то белый написал: Меня беспокоит количество белых в чемпионате Буркино-фасо. Понимаете ли, в чужом доме свои законы нельзя прививать. Это хорошо не кончается. Нельзя всего хотеть. Разве им плохо? Разве Виейра не должен быть счастлив? Посмотрите на сборную Франции. Это национальная команда? Она похожа на клубную команду, эта команда НБА, но в таком варианте. Разве так правильно?
Это эволюция. Нужно принять это
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Фут.Боль
Лично меня беспокоит факт, что ни один кот до сих пор не работает главным тренером футбольного клуба.Это же дискриминация. АПЛ ,как ведущий чемпионат, должна исправить эту несправедливость.
+2
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Фан Рубина
Долгий путь к отдельной лиге для таких тренеров, где их никто не будет угнетать и зажимать.
+1
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xomamb
критерии выбора тренеров неправильные
надо вместо трофеев и умения тренировать выбирать тренеров по гендерному и расовому признаку
+1
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Jaxongir Shodiev
Скоро Виера в случае поражения будет обвинять соперника в расизме
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А.Э.РАСИМ
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Америку тоже построили белые. Но с другой стороны, зачем принижать людей из за цвета кожи?
Я не принимаю.
Я хочу просто напомнить.

Я не хочу, чтобы какой то белый написал:
Меня беспокоит количество белых в чемпионате Буркино-фасо.
Понимаете ли, в чужом доме свои законы нельзя прививать.
Это хорошо не кончается.
Нельзя всего хотеть.
Разве им плохо?
Разве Виейра не должен быть счастлив?
Посмотрите на сборную Франции.
Это национальная команда?
Она похожа на клубную команду, эта команда НБА, но в таком варианте.

Разве так правильно?
+4
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+4
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HellLight
как был умным игроком так и сейчас живет на теме хайповой. чел тупо фармит бабки и поддержку на черной теме.
+2
0
+2
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Уолтер Собчак
Ответ А.Э.РАСИМ
Я хочу напомнить всяким чернокожим футболистам. Они не знают, кажется. Англия, то есть Великобритания, Франция, Германия, Португалия, Голландия -эти страны белых людей, белые люди создали их. Наверное это их удивит, но мы еще застали эти времена. Сборная Англии стала чемпионом мира будучи белой. Сборная Франции впервые стала чемптгом в 1984 году, имея в составе 97 процентов, вы удивитесь, белых. Эти страны белых людей, как и Бельгия. Дети наверное удивляются этому. Я всегда говорю и пишу. "Планета обезян" великая книга. Ее не правильно интерпретируют.
А. Э. РАСИЗМ.
+3
-1
+2
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Михаил Максаков
Ответ Reservoir Cat
Пока барнаульские стражи расовой чистоты соревнуются в написание комментариев во славу Перуна, просто хочу сказать что Патрик большой молодец. Когда его назначили все дружно отправили Пэлас в шип, но в итоге Виейра создал боеспоспособную крепкую команду из того что было. Он проделал очень качественную тренерскую работу.
Думаешь что это всё благодаря цвету его кожи?
+3
0
+3
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Борис Громов
Ответ Dmitriy Semenchenko
Мне, как слесарю, не очень понятно, почему так мало представителей нашей профессии в тренерском деле?
как говорил монтесума - кесарю кесарево, а слесарю слесарево)
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Михаил Максаков
А потом его начнёт беспокоить то, что белые тренеры слишком часто обыгрывают чёрных тренеров и не дают им выигрывать кубки с медалями.
Надо бы квоты ввести - чтоб белые и черные тренеры становились чемпионами поочереди.
+9
0
+9
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Reservoir Cat
Пока барнаульские стражи расовой чистоты соревнуются в написание комментариев во славу Перуна, просто хочу сказать что Патрик большой молодец. Когда его назначили все дружно отправили Пэлас в шип, но в итоге Виейра создал боеспоспособную крепкую команду из того что было. Он проделал очень качественную тренерскую работу.
0
0
0
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vik444
Вывод : надо больше загорать на югах.
0
0
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А.Э.РАСИМ
Ответ Dmitriy Semenchenko
здесь нет чернокожих футболистов
Судья по минусам, есть.
+1
0
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ А.Э.РАСИМ
Я хочу напомнить всяким чернокожим футболистам. Они не знают, кажется. Англия, то есть Великобритания, Франция, Германия, Португалия, Голландия -эти страны белых людей, белые люди создали их. Наверное это их удивит, но мы еще застали эти времена. Сборная Англии стала чемпионом мира будучи белой. Сборная Франции впервые стала чемптгом в 1984 году, имея в составе 97 процентов, вы удивитесь, белых. Эти страны белых людей, как и Бельгия. Дети наверное удивляются этому. Я всегда говорю и пишу. "Планета обезян" великая книга. Ее не правильно интерпретируют.
Америку тоже построили белые. Но с другой стороны, зачем принижать людей из за цвета кожи?
0
0
0
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aidos_1979
Ответ Alda
блин, взрослый мужик , а такую дичь задвигает, ну что за... Все же знают, как выбирают тренера, там е первый пункт - должен быть белым.
Мостовой 🗿
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-2
-2
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maxpant1996
Патрик, в Африке сплошь чернокожие тренеры, как раз поезжай туда на Родину!
+2
0
+2
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Михаил Максаков
Проклятые расисты. Надо бы их денацифицировать разок-другой..
+1
-1
0
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Сергей Галынский
Как вы достали своим цветом кожи
Работайте лучше
Белому Мостовому и то работать не дают!!!
+1
0
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