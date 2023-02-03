Министр спорта Польши заявил, что 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Камиль Бортничук Легкая атлетика

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже

По его словам, 10 февраля состоится встреча министров спорта из около 40 стран, в том числе из ЕС, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии, где будет обсуждаться этот вопрос. 

«Безусловно, это будет жесткая позиция, которая будет противостоять участию представителей России и Беларуси в Олимпийских играх.

Я бы дал МОК шанс на саморефлексию, еще не прижимая их к стене.

У нас есть время для этого. Игры в середине следующего года. Вместо того, чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс на саморефлексию», – заявил Бортничук.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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26 комментариев

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agolarov_raf@icloud.com
Курвы ни как не угомоняться ! Пукан горит
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Олег М
Министр сборной Польши пусть говорит лучше только за сборную польши
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Ramin Mamedov
Ответ ЧакСевернаяКорея
Поставить МОК все эти страны на место,как два пальца,было бы желание.Заявить о недопустимости давления на нее , делов-то.
так в России и делают, когда люди против Fan Id выступают))
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gradonachalnick
можем найти 41 страну, которые будут за. Согласятся ли с этим? В демократических странах так принято)
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АГОШКИН Алексей
Ответ Алекс Я
Символично, что ОИ-14 проводившиеся именно в России были последними в истории современного Олимпийского движения.Все ,что творилось после них это крах Олимпийского духа.Лучше забыть про них и не бередить душу.
Конечно символично,допинг поддержанный из кремля,олимпийские чемпионы на территории РФ,-это 5астоящий олимпийский дух.
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ЧакСевернаяКорея
Поставить МОК все эти страны на место,как два пальца,было бы желание.Заявить о недопустимости давления на нее , делов-то.
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Любитель побеждать
Министр спорта и туризма Польши гавгавгав
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Мишаня Кашников
Бордничук 🤫😁
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KozlikX
да и х с ними , ежу понятно , что они протестовать будут, а если мы туда и попадём, то только за счёт коррумпированных лиц , про ближайшую олимпиаду можно даже и не думать , веселье только начинается
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Алекс Я
Символично, что ОИ-14 проводившиеся именно в России были последними в истории современного Олимпийского движения.Все ,что творилось после них это крах Олимпийского духа.Лучше забыть про них и не бередить душу.
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expertmer2020
Выступят и выступят - спортсмены этих стран поедут на ОИ.
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Михаил Максаков
Министр спорта Польши заявил, что вылизывать американское очко это круто
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Dima spartak
Ответ Тимофей Воробьёв
Правильно сделают. Со страной-агрессором, коей является Россия, только так
Себя отстрани от всего
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Честный контроль
С учетом что на Играх 2022 принимали участие 95 стран, то 40 это меньшинство.
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Назар Игорь
Других забот у министра нет, все силы на проявление ненависти к росийским спортсменам.
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expertmer2020
Страны это не НОКи этих стран
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Тимофей Воробьёв
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Krull
Какой важный птица, ты посмотри. "Унижать партнёров" собрался, о как. У Пшеков самомнение выше некуда. Сами бы порефлексировали на досуге, болезные.
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Кирилл Мефодий
Ответ alex fedun
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Запомни, ущерб будет возмещать проигравшая сторона. И этой стороной уж точно будет не Россия.
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Dinamik1
38 попугаев.
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Кавабунга Шреддоголовый
Состоится встреча, но заявляет, что все 40 будут против? Он вангой заделался?
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Mohnatiy
Ответ alex fedun
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Не слишком ли суровое наказание для Украины?
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Алексей Матыгин
40 подпевал америки
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alex fedun
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амкар
Какой же ещё стране заявлять о том, кто будет против российских спортсменов
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