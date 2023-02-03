Министр спорта Польши заявил, что 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в .

По его словам, 10 февраля состоится встреча министров спорта из около 40 стран, в том числе из ЕС, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии, где будет обсуждаться этот вопрос.

«Безусловно, это будет жесткая позиция, которая будет противостоять участию представителей России и Беларуси в Олимпийских играх.

Я бы дал шанс на саморефлексию, еще не прижимая их к стене.

У нас есть время для этого. Игры в середине следующего года. Вместо того, чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс на саморефлексию», – заявил Бортничук.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

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