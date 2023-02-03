Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с Роналду-капитаном играет с «Аль-Фатехом»

« » играет с « » в гостях в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии