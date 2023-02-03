Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с Роналду-капитаном играет с «Аль-Фатехом»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

«Аль-Наср» играет с «Аль-Фатехом» в гостях в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
3 февраля, 18.00, «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Тельо, 1:1 – 42 Талиска.
Аль-ФатехРинне, Аль-Зубайди, Аль-Дахим, Саадан, Бухумаид, Аль-Фухаид, Петрос, Аль-Брейкан, Тельо, Бендебка, Аль-Хулайф.
Аль-Наср Эр-РиядРосси, Аль-Ганам, Аль-Авджами, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Талиска, Аль-Хайбари, Яхья, Роналду, Гариб.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

42 комментария

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rigobersong
Походу кроме Талиски там никто не играет:)

У всех приложение глючит? невозможно коммент написать:)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Сильнейший игрок среди двух команд и лучший легионер из ла лиги уже забил. Поздравляем Кристиана Тельо, лавочнику бетиса потребовалось 13 минут в лиге верблюдов для первого гола. Признаём Тельо сильнее кринжа
У Тельо ещё с Барсы рефлекс-нашампуривать фрукта😎
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Экспертное мнение
Ответ Блуждающий странник
Я думал эти ветки создают для фанатов Роналду, а походу для его хейтеров. Чувак поехал на заработки, а вы следите за его каждым шагом ещё и смотрите матч
Говори за себя, тут 90% фанатов Талиски, 0,2% Криша
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Гусейн Магомедрасулов
Роналду не забивает, потому что, статистика для него не важна. Он как капитан сосредоточен, на командных действиях.
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Блуждающий странник
Я думал эти ветки создают для фанатов Роналду, а походу для его хейтеров. Чувак поехал на заработки, а вы следите за его каждым шагом ещё и смотрите матч
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Supreme Allah
Позорник и сегодня не забьет?
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Экспертное мнение
Талиска действительно достойный игрок для того чтобы спортс ради него вел трансляцию чемпа саудовской Аравии
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Гегенпрессинг Рангника
Талиска соло тащит penaldo. С двух метров в перекладину 🤣🤣
Тен Хаг, как ты упустил такой алмаз??
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S.A.N.
Криш все моменты запорол
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Сикарио
Ответ Футбол_это_жизнь
Это уже даже не смешно. Бедный Роналду Никакие бабки не скроют этого унижения!
Ты смешно вчера слился с ветки Примеры, когда Асенсио забил))
+3
-2
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Alexandr Donskoy
Позорник хоть сегодня забьет?
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Барсик Юрана
Главный тащер забил))
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Сулаквелидзе
Кто ставил на тащера Талиску? Ловите )))
+4
0
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gPk
Опять лучший игрок клуба в лице Талиски тащит балласт Роналду
+6
-3
+3
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fargys
"Капитан Роналду против Супергнома и банды некрасивых негодяев" в новой эпопеи от "Марвел" уже этим летом на всех барханах Аравийского полуострова.
+2
0
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Bashibuzuck
Ответ Вася Столяр
Звезда в старте?
Звезда в шоке😁
+1
-1
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rodjer22
Что то у KR7 сбился прицел в этом году.
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Барыга блинами
У Тельо унижать мадридских бездарей в крови 🔥 Навсегда блаугранас 💪
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gPk
Ответ Ansu Fati
Будет смешно, если до лета Аль Насру так и не поставят пенальти, следственно фрукт и не забьет))
Так его в этом матче поставили уже для Роналду, но тот не забил:D
+1
-4
-3
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Геннадий Тимченко
ну вот и чемпионат СА стал вызывать живые дискуссии на спорте .. чёт не помню подобного до ЧМ в Катаре🤣
+2
-1
+1
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Хй в рот модераторам
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Сильнейший игрок среди двух команд и лучший легионер из ла лиги уже забил. Поздравляем Кристиана Тельо, лавочнику бетиса потребовалось 13 минут в лиге верблюдов для первого гола. Признаём Тельо сильнее кринжа
Сидит на ветке арабского футбола, следит за Роналду
Главный преданный фанат
АХАХАХАХАХАХХАХХАХАХА
+7
-13
-6
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Ansu Fati
Будет смешно, если до лета Аль Насру так и не поставят пенальти, следственно фрукт и не забьет))
+8
-3
+5
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Ansu Fati
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Сильнейший игрок среди двух команд и лучший легионер из ла лиги уже забил. Поздравляем Кристиана Тельо, лавочнику бетиса потребовалось 13 минут в лиге верблюдов для первого гола. Признаём Тельо сильнее кринжа
У кантерано Барселоны в крови забивать командам Роналду)
+7
-6
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Los Wakas
Аль-Роналду Наср-Капитан
+9
-2
+7
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Футбол_это_жизнь
Это уже даже не смешно. Бедный Роналду
Никакие бабки не скроют этого унижения!
+10
-3
+7
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