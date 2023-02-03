Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с Роналду-капитаном играет с «Аль-Фатехом»
«Аль-Наср» играет с «Аль-Фатехом» в гостях в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.
15-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.00, «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium»
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Аль-Фатех –
Ринне, Аль-Зубайди, Аль-Дахим, Саадан, Бухумаид, Аль-Фухаид, Петрос, Аль-Брейкан, Тельо, Бендебка, Аль-Хулайф.
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Аль-Наср Эр-Рияд –
Росси, Аль-Ганам, Аль-Авджами, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Талиска, Аль-Хайбари, Яхья, Роналду, Гариб.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
У всех приложение глючит? невозможно коммент написать:)
Тен Хаг, как ты упустил такой алмаз??
Главный преданный фанат
АХАХАХАХАХАХХАХХАХАХА
Никакие бабки не скроют этого унижения!