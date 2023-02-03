Озил решил завершить карьеру. Он не пришел на тренировку «Истанбула» после замены на 46-й минуте (Якуп Чинар)

В Турции утверждают, что намерен завершить карьеру футболиста.

34-летний футболист накануне вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен уже на 46-й минуте.

Как пишет журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар, сегодня утром Озил не явился на тренировку « » и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры. Озил и турецкий клуб разорвут контракт.

В 2014 году Озил стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В прошлом он выступал за « », в составе которого выигрывал , Кубок и Суперкубок Испании, а также за « », с которым по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии.

В этом сезоне на счету 34-летнего полузащитника 4 матча в турецком чемпионате. Его полная статистика доступна здесь.