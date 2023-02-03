Озил решил завершить карьеру. Он не пришел на тренировку «Истанбула» после замены на 46-й минуте (Якуп Чинар)
В Турции утверждают, что Месут Озил намерен завершить карьеру футболиста.
34-летний футболист накануне вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен уже на 46-й минуте.
Как пишет журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар, сегодня утром Озил не явился на тренировку «Истанбула» и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры. Озил и турецкий клуб разорвут контракт.
В 2014 году Озил стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В прошлом он выступал за «Реал», в составе которого выигрывал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также за «Арсенал», с которым по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии.
В этом сезоне на счету 34-летнего полузащитника 4 матча в турецком чемпионате. Его полная статистика доступна здесь.
+Торрес
+Роналдиньо
+Адриано
+Азар
+Икарди
+Кака
+Сауль скатился, что даже Валенсия отказалась покупать
+Диего (из Вердера который)
+Коутиньо
+Яя Туре
+Пато
+Оуэн
+Швайнштайгер
+Снейдер
+Вен Дер Ваарт
- Лучший ассистент Чемпионата мира
- Лучший ассистент Чемпионата Европы
- Лучший ассистент Лиги Чемпионов
- Лучший ассистент Кубка УЕФА
- Лучший ассистент АПЛ
- Лучший ассистент Ла Лиги
- Лучший ассистент Бундеслиги
Ну разве не легенда?
Сильное заявление. Т.е. любой середняк может стать лучшим ассистентом АПЛ?