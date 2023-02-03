Озил решил завершить карьеру. Он не пришел на тренировку «Истанбула» после замены на 46-й минуте (Якуп Чинар)

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Турция Арсенал Истанбул Футбол

В Турции утверждают, что Месут Озил намерен завершить карьеру футболиста.

34-летний футболист накануне вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен уже на 46-й минуте.

Как пишет журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар, сегодня утром Озил не явился на тренировку «Истанбула» и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры. Озил и турецкий клуб разорвут контракт.

В 2014 году Озил стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В прошлом он выступал за «Реал», в составе которого выигрывал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также за «Арсенал», с которым по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии.

В этом сезоне на счету 34-летнего полузащитника 4 матча в турецком чемпионате. Его полная статистика доступна здесь.

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65 комментариев

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Ритка
Ответ madjer163
Без царя в голове
Настолько без царя? у человека цель вылечить 10000 детей и многим он помог, так что не позорься, сам то так смог
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mr kovalsky
Ответ Игорь Гурьев
Если это правда, то очень грустно !( Невероятный талант
Жаль что загубил своей ленивостью, в своем пике один из лучших хавбеков
+2
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Рашпель793
Вроде и ЧМ и вообще оставил яркий след, но как и с тем же Бэйлом, есть недосказанность, чувство, что будь характер сильнее, мог бы гораздо большего добиться.
Озил, как мне кажется , очень ранимый футболист , ему нужна невероятная поддержка как при Венгере , если помнишь , то когда Месут уходил из Реала , то Перес сказал что тот постоянно какой-то невыспавшийся был , мешки под глазами или типо того , может по клубам ходит , хотя это такая особенность внешности
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Моутиньо оформляет 40
Опять обидки, включил Криштиану
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ericssons
ПРИГЛАСИТЕ В РПЛ ПОПЫЛИТЬ! Я конечно против дорогих легионеров сейчас в РПЛ пока нет межд.матчей, но чемпионов мира брать можно.
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Ритка
Спасибо Месуту за деток которых спас его фонд
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madjer163
Посмотрел бы на него в Крыльях
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здоровяк
Ответ Дмитрий Камынин
Деле Алли?
Он тоже.
+Торрес
+Роналдиньо
+Адриано
+Азар
+Икарди
+Кака
+Сауль скатился, что даже Валенсия отказалась покупать
+Диего (из Вердера который)
+Коутиньо
+Яя Туре
+Пато
+Оуэн
+Швайнштайгер
+Снейдер
+Вен Дер Ваарт
+1
0
+1
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AnMe
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Как и Ди Мария. Как можно было продать Анхеля?
Согласен насчет Ди Марии тоже
0
0
0
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Thomas Schaaf
Достижения Озила:

- Лучший ассистент Чемпионата мира
- Лучший ассистент Чемпионата Европы
- Лучший ассистент Лиги Чемпионов
- Лучший ассистент Кубка УЕФА
- Лучший ассистент АПЛ
- Лучший ассистент Ла Лиги
- Лучший ассистент Бундеслиги

Ну разве не легенда?
+3
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+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Не лучшее окончание карьеры. Чувство недосказанности еще больше, чем у Бэйла
0
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kodgong
Ответ Thomas Schaaf
"А как игрок с большой буквы закончился уже в Реале." Сильное заявление. Т.е. любой середняк может стать лучшим ассистентом АПЛ?
Реал - вершина мирового футбола. А Арсенал тогда - понижение.
+1
0
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Глебиньо
Ну,как говорится "целую очи твои"
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Митрандир цвета хаки
Ответ Kemal Gul
А ведь Озил моложе Модрича на 3 года, он играл в основе Реала, в то время как хорват на скамейке сидел. Но где сейчас Лука, а где Озил? Грустная история о слитом в трубу таланте
Тут все просто. Праймовый Озил 2010-2015 годов > вся карьера Модрича
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madjer163
Без царя в голове
0
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ekaterina_)))
Моя футбольная любовь, очень умный и талантливый игрок
+1
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Romeo Yankovich
Ответ Сикарио
нет, это про Левандовского. Как сейчас помню голевую на Роналду на Унитазе в 2013-м.
а я как сейчас помню пачку моментов, которые он не реализовал
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ AnMe
Очень неоднозначный игрок Но гений, шикарное видение поля, играет в умный футбол. Странно было, когда узнал, что Реал упустил такого футболиста. В любом случае спасибо ему за великолепную игру!
Как и Ди Мария. Как можно было продать Анхеля?
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Romeo Yankovich
Ответ Рашпель793
Вроде и ЧМ и вообще оставил яркий след, но как и с тем же Бэйлом, есть недосказанность, чувство, что будь характер сильнее, мог бы гораздо большего добиться.
ещё в 2013 я был за его уход. многим тогда эта продажа не понравилась, но озил хорош, когда есть кому завершать. до ухода, в матче с Боруссией в полуфинале на Бернабеу, он загубил уйму моментов. но он хорош в розыгрыше атаки с топовым завершителем, а сам игрок ленивый. Бейл, в отличии от месута, был способен решить матчи в нужный момент.
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Дмитрий Камынин
Ответ здоровяк
Далеко не быстрый. Есть более яркие примеры
Деле Алли?
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Злой Руся
Гол "Лудогорцу" никогда не забуду
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Сергей Орлов
Бесславный конец.
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Arthas M
Ответ Kemal Gul
А ведь Озил моложе Модрича на 3 года, он играл в основе Реала, в то время как хорват на скамейке сидел. Но где сейчас Лука, а где Озил? Грустная история о слитом в трубу таланте
Был бы он постарше разговоры были бы другими,просто пик Месута пришел на отказ от 10-к,а к другой позиции он не смог адаптироваться
+5
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Thomas Schaaf
Ответ Семён Жуйло
По чесноку Öзил закончил карьеру еще в Арсенале. А как игрок с большой буквы закончился уже в Реале. Всё остальное - мудовые рыдания, которые никому не принесли ни радости, ни удовлетворения.
"А как игрок с большой буквы закончился уже в Реале."
Сильное заявление. Т.е. любой середняк может стать лучшим ассистентом АПЛ?
+5
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здоровяк
Ответ Рашпель793
Вроде и ЧМ и вообще оставил яркий след, но как и с тем же Бэйлом, есть недосказанность, чувство, что будь характер сильнее, мог бы гораздо большего добиться.
Ни один, ни второй просто не готовы жертвовать, чтоб не получать полное удовольствия от жизни ради футбола
+1
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