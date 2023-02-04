Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца

Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на звезд .

Перед исполнением совместной попытки капитаны « » и « » подписали свитер представлявшему их Пи Кею Суббану.

После этого сказал, что не хватает еще одной подписи, и на льду появился сын Александра Овечкина Сергей.

В итоге они исполнили буллит втроем, решающий бросок по воротам члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго нанес 4-летний Сергей Овечкин.

Все члены жюри поставили оценку 10. Компания заняла первое место с 40 баллами, опередив Давида Пастрняка («Бостон», 38 баллов), Мэттью Ткачака («Флорида», 33 балла) и Митча Марнера («Торонто», 21 балл).