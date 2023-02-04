Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца
Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ.
Перед исполнением совместной попытки капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга» подписали свитер представлявшему их Пи Кею Суббану.
После этого Сидни Кросби сказал, что не хватает еще одной подписи, и на льду появился сын Александра Овечкина Сергей.
В итоге они исполнили буллит втроем, решающий бросок по воротам члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго нанес 4-летний Сергей Овечкин.
Все члены жюри поставили оценку 10. Компания заняла первое место с 40 баллами, опередив Давида Пастрняка («Бостон», 38 баллов), Мэттью Ткачака («Флорида», 33 балла) и Митча Марнера («Торонто», 21 балл).
Роберто Луонго стал первым вратарём, пропустившим от Ови-младшего 1 и более шайб.
1 праймери Овечкина на Овечкина (с его передач были забиты 1 шайба)
1 секондари Кросби на Овечкина.
Дети великих спортсменов редко становятся звездами, но Ови сын двукратной чемпионки ОИ. Так что опыт по нарушению этого правила есть)
P.S. Здоровья малышу и родителям.
Взял все призы🥳