Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца

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Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ.

Перед исполнением совместной попытки капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга» подписали свитер представлявшему их Пи Кею Суббану.

После этого Сидни Кросби сказал, что не хватает еще одной подписи, и на льду появился сын Александра Овечкина Сергей. 

В итоге они исполнили буллит втроем, решающий бросок по воротам члена Зала хоккейной славы Роберто Луонго нанес 4-летний Сергей Овечкин. 

Все члены жюри поставили оценку 10. Компания заняла первое место с 40 баллами, опередив Давида Пастрняка («Бостон», 38 баллов), Мэттью Ткачака («Флорида», 33 балла) и Митча Марнера («Торонто», 21 балл). 

17 комментариев

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Алексей Матыгин
классно)))
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Кавабунга Шреддоголовый
Конкурс должен был забрать Ткачак
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Кагов
Милота! У младшего Овечкина началась летопись своих рекордов!
+1
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Иван Хряпченко
он в 4 катается на льду лучше, чем я в 27))
+3
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+3
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Торт Спартак
1-й гол в НХЛ (5569 по этому показателю, лидер Грецки- 894, 2-й А.Овечкин-812)
Роберто Луонго стал первым вратарём, пропустившим от Ови-младшего 1 и более шайб.
1 праймери Овечкина на Овечкина (с его передач были забиты 1 шайба)
1 секондари Кросби на Овечкина.
+11
-1
+10
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moriarti2012@gmail.com
Ответ Manseer
Первую шайбу в нхл забил с передач Овечкина и Кросби.
Как бы сказали хейтеры Кросби: «сид опять секондарь набил» )
+12
-1
+11
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Gilonjon862
Ждал большего от легендарного дуэта, а по итогу минута шаблонного интервью и кринжовый гол ребёнка где Сид просто рядом прокатился и шайбу толком не пощупал.
+1
-5
-4
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Александр Гороховик
По сути, Саша Плющенко (ГГ под запретом для комментов, оказывается) , только в лайт версии. Я никакого пиара детей не одобряю.
+3
-3
0
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AminO2
Кросби умудряется сделать ассист даже при исполнении буллита.
+1
-1
0
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taekwon74
Ну зачем …..
+1
-2
-1
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BuTaJIbKa
Папа сыграет с сыном в официальном матче? всего-то лет 15-16 осталось :)
+1
0
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йозе марино!
Технически самый сложный буллит, чтоб его исполнить, Ови надо было жениться, и ребенка сделать))
+12
0
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Сергей Лепехин
Нормальное отношение к спорту без политики...
+3
-1
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Кино Музыка
Мальчик уверенно стоит на коньках.
Дети великих спортсменов редко становятся звездами, но Ови сын двукратной чемпионки ОИ. Так что опыт по нарушению этого правила есть)
+3
-2
+1
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Manseer
Первую шайбу в нхл забил с передач Овечкина и Кросби.
+28
-1
+27
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Иван Тимохин
Даёшь новую звезду НХЛ!
P.S. Здоровья малышу и родителям.
+11
-2
+9
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Антон Кривоногов
OVI JR главная звезда этого вечера😁
Взял все призы🥳
+24
-4
+20
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