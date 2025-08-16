  • Спортс
  • «Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»
2

«Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»

Трансфер хавбека «РБ Лейпциг» Хави Симонса в «Баварию» маловероятен.

На днях мюнхенцы сделали ряд запросов по 22-летнему нидерландцу, но тот хочет перейти в «Челси» и уже достиг устной договоренности с «синими» по контракту.

Сообщалось, что «Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере Кристофера Нкунку, его продажа позволит лондонцам купить Симонса.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoХави Симонс
logoЧелси
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoРБ Лейпциг
logoБавария
logoбундеслига Германия
