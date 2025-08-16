«Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»
Трансфер хавбека «РБ Лейпциг» Хави Симонса в «Баварию» маловероятен.
На днях мюнхенцы сделали ряд запросов по 22-летнему нидерландцу, но тот хочет перейти в «Челси» и уже достиг устной договоренности с «синими» по контракту.
Сообщалось, что «Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере Кристофера Нкунку, его продажа позволит лондонцам купить Симонса.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16280 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости