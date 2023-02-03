У форварда СКА Зыкова выбит верхний ряд передних зубов после силового приема Радулова

лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

СКА обыграл «Ак Барс» (7:4) в матче Фонбет чемпионата .

Эпизод произошел в первой же смене после стартового вбрасывания. Нападающий питерцев и форвард казанцев столкнулись в средней зоне, после чего Зыков оказался на льду.

В результате этого момента хоккеист больше не возвращался на лед – его игровое время в протоколе составило 24 секунды.

В данном эпизоде арбитры не удалили нападающего « ».

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