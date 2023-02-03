У форварда СКА Зыкова выбит верхний ряд передних зубов после силового приема Радулова

Теги Ак Барс СКА Александр Радулов видео КХЛ Валентин Зыков контент Хоккей

Валентин Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

СКА обыграл «Ак Барс» (7:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Эпизод произошел в первой же смене после стартового вбрасывания. Нападающий питерцев и форвард казанцев Александр Радулов столкнулись в средней зоне, после чего Зыков оказался на льду.

В результате этого момента хоккеист СКА больше не возвращался на лед – его игровое время в протоколе составило 24 секунды.

В данном эпизоде арбитры не удалили нападающего «Ак Барса».

ФОТО

34 комментария

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Пугливый Кот
Ответ Константин Китов
По чесноку со стороны Радудова ничего нет, просто стоял на двух ногах. Зыков влетел в стену, так бывает иногда, это хоккей.
Вопрос . Безотносительно симпатий. Шипачев влетает в Яшкина и лишается девств... тех же зубов. Как думаешь, сколько юзеров спорта с факелами пошли бы на Питер?
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Профи66
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забанинныйСевер12
Ответ гилберт
Сложный момент, послушаем руководство судей. Вроде и атака не владеющего шайбой, но и Радул не жестил, так уж сложилось.
Какая атака не владеющего шайбой? С шайбой был Радулов и при этом он стоял на месте, а как можно кого-то атаковать стоя на месте ещё и владея шайбой? Атаку видимо Зыков хотел провести, только такое логическое объяснение напрашивается, иначе зачем он вообще на него катил, либо хотел сам его атаковать и не смог сформироваться или вообще не видел куда катит...
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Вячеслав Суворов
Ничего нет лучше сьемных протезов.Перед матчем снял, после- поставил.
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-1
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Zlodimir
Ответ Фёдор Кузнецов
Всегда удивляло почему у хоккеистов нет специальной защиты зубов?
Есть капы, но видимо кому то они не удобны, удобнее быть без зубов.
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Mandrin Alex
Ответ Ак
Радул подпрыгнул, именно по этому был просмотр. Но нарушения не было.
В момент столкновения Радулов стоит на льду, подпрыгнул уже после столкновения.
+2
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Nikita Nikitin
Ох, здоровья парню. Мне два верхних передних выбивали ударом клюшки случайным, ещё два сильно повредили. Никому не пожелаю, мрак.
+3
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Ак
Ответ Константин Китов
По чесноку со стороны Радудова ничего нет, просто стоял на двух ногах. Зыков влетел в стену, так бывает иногда, это хоккей.
Радул подпрыгнул, именно по этому был просмотр. Но нарушения не было.
+1
-2
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вован63
Ответ Сидни Кросби 2
Пусть Радулов ему теперь жуёт.
У него у самого нет зубов
+6
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Clementsa
При всей моей нелюбви к Радулову - здесь Зыков просто крайне неудачно попытался провести силовой и налетел на плечо. Нарушения нет. Это игра, бывает и такое.
Валентину здоровья.
+10
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Угловой буллит
Первый раз я на стороне Мерзкого Сани. Молодчик. Но Майкл Оливер сам НИКОГДА не игравший по МУЖСКОМУ в своей жизни ( поддавки со стороны соседских пацанов в Суоми не всчет) наверняка в шоке.
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Tina
Ответ stephan
Капа защищает не от потери зубов, а от других травм - рваные раны кожи зубами, удар нижней челюсти о верхнюю, сотрясения. Здесь скорее фронтальный удар - зубы бы всё равно вылетели.
Понятно, спасибо за разъяснения....
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Вадим flanec
Ответ Фёдор Кузнецов
Всегда удивляло почему у хоккеистов нет специальной защиты зубов?
Как нет, капа для этого и предназначена. Может с ней не очень удобно играть, но игроки пользуются.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Адольфыч
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Капа может защитить, но опять же не всё зубы, спортсменам нужна более серьёзная защита на зубы
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stephan
Ответ Tina
Не все капу(кажется так её называют) надевают...
Капа защищает не от потери зубов, а от других травм - рваные раны кожи зубами, удар нижней челюсти о верхнюю, сотрясения. Здесь скорее фронтальный удар - зубы бы всё равно вылетели.
+1
0
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Treeperslol
Чистый врез в стену. Никаких вопросов быть не должно. Чечен не виновен и смотреть было нечего. Болел ска.
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Кеша
Жаль парня . Капа не всегда спасает . Держись . Сейчас такая стоматология на уровне - поставят имплантанты будут зубы от родных не отличишь.
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hockeyvision
Устал от хоккея,повесил зубы на гвоздь
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-6
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Басанг Басангов
Хоккей это зызнь
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Пользователь заблокирован
Ответ Фёдор Кузнецов
Я понимаю, но капа не защитит всё зуби и при сильном силовом скорее всего вылетит из зубов
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hockeyvision
попытка самоликвидации
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-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Tina
Не все капу(кажется так её называют) надевают...
Я понимаю, но капа не защитит всё зуби и при сильном силовом скорее всего вылетит из зубов
+1
0
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гилберт
Сложный момент, послушаем руководство судей. Вроде и атака не владеющего шайбой, но и Радул не жестил, так уж сложилось.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Bolela_02
Многие с капой играют
Да, но капа не держит все зубы, только 1 ряд
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dmitriy1981
Вот поэтому Овечкин зубы и не вставляет
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