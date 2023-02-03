У форварда СКА Зыкова выбит верхний ряд передних зубов после силового приема Радулова
Валентин Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.
СКА обыграл «Ак Барс» (7:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Эпизод произошел в первой же смене после стартового вбрасывания. Нападающий питерцев и форвард казанцев Александр Радулов столкнулись в средней зоне, после чего Зыков оказался на льду.
В результате этого момента хоккеист СКА больше не возвращался на лед – его игровое время в протоколе составило 24 секунды.
В данном эпизоде арбитры не удалили нападающего «Ак Барса».
Валентину здоровья.