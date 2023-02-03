37-летний Роналду забивает 22-й год подряд. У Криштиану 702 гола в клубной карьере

забивает 22-й год подряд.

В пятницу 37-летний португалец забил свой первый гол в 2023 году, поразив ворота « » за «Аль-Наср» с пенальти.

Роналду, таким образом, забивает 22-й год подряд на протяжении своей взрослой карьеры. Впервые он забил в 2002 году.

Криштиану забил 702-й в клубной карьере: 450 за «Реал», 145 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Ювентус», 5 за «Спортинг», 1 за «Аль-Наср».

Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?