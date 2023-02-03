37-летний Роналду забивает 22-й год подряд. У Криштиану 702 гола в клубной карьере

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Спортинг Ювентус Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду забивает 22-й год подряд.

В пятницу 37-летний португалец забил свой первый гол в 2023 году, поразив ворота «Аль-Фатеха» за «Аль-Наср» с пенальти.

Роналду, таким образом, забивает 22-й год подряд на протяжении своей взрослой карьеры. Впервые он забил в 2002 году.

Криштиану забил 702-й в клубной карьере: 450 за «Реал», 145 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Ювентус», 5 за «Спортинг», 1 за «Аль-Наср».

Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?  

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86 комментариев

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Игорь Климов
Ответ leeexxxxtml
У Рибери в 2.5 раза меньше голосов было на тот ЗМ, его даже Месси обогнал по голосам. 1. Роналду. 2. Месси 3. Рибери То есть даже Месси > Рибери.
Лео Месси Чемпион Мира, и дважды был признан MVP этого турнира, единственный за всю историю кто 2 раза признавался MVP на ЧМ, гений!
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Zangezi Isenar
Роналду купит команду и будет играть в ней до семидесяти, пенальти бить. И скрупулёзно считать голы...
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нелюбитель футбола
Ответ leeexxxxtml
5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов, при этом 5 настоящих ЗМ в 2 клубах и статус лучшего бомбардира в истории футбола, а также ЛЧ и сборных - Вершина футбольного мастерства. Это говорит о том что это специалист по своей профессии, который в любых условиях, по всему миру, адаптируется и показывает свое мастерство. Это и есть совершенство. Больше таких футболистов нет. Месси же сразу просрался после тепличной Барсы и стал худшим игроком фермерской лиги прошлого сезона с 6 голами за год. Что бы произошло с Месси, пройдя бы он путь от Спортинга, МЮ, Реала и Ювентуса, от него бы живого места не осталось и его уровень и статистика была бы на уровне Дибалы. И это касается всех. Все футболисты теряются уже во 2 клубе и не могут ни ЛЧ взять, ни ЗМ. Ну а про 3 клуб и подавно. Роналду и есть совершенный футболист в истории футбола. Все остальные - смехота и пиар. И никакие липовые пенки и никакой распиаренный ЧМ, состоящий из 7 жалких матчей, где тебе ставят в каждом матче липовую пенку - этого не изменят. Нужно оценивать все в совокупности, и только в высших дивизионах. Фермерский мальчик плачет. Роналду Король.
Протон, ты забыл добавить - смиритесь... А-ха-ха-ха...
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Men77
Ответ Сергей Залынский
Так один фиг- не победили,2 игры с ним в составе и 1 очко только))
зато он целканул их по поражениям 🤣
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
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AnMe
Ответ А.Э.РАСИМ
Нет, без шуток. Голы в таких чемпионатах считаются в реальной статистике? Если да, то смысл в чем? Это дает лентяям набить стату, что несправедливо с точки зрения, скажем Ибрагимовича. Ветеран своими голами в труднейшкй лиге помогал клубу стать чемпионом. Там один гол за 200 голов Аравии должен ценится. Думаю, не идут в статистику. Не должно идти.
Тоже интересно
Так и я могу сказать, что забил 3899383 голов в Ж мира
Какие там правила хоть
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Men77
Ответ ShanGuide
Вряд ли колхоз,многие ведущие игроки прошло особо там и не отличились в последнее время,на сегодняшний день Саудийская Лига даст большую конкуренцию той же РПЛ
а ты в курсе, что игроки нашей "колхозной рпл" стоят в два раза больше, чем игроки этого великого чемпионата СА? 🤣
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Сергей Залынский
Так один фиг- не победили,2 игры с ним в составе и 1 очко только))
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Дженнифер Коннелли
Ребята ,ему 38 лет после завтра исполняется ,что вы на него так набрасываетесь? Не может он вечно быть на вершине !
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Kappa Pride
Ответ SR4_Ali
А что тогда с голами Пеле делать?
Пеле играл против бразильцев, самой сильной нации в то время, это ведь было ещё до правила Босмана
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andr d
Ответ Tiestorzn17
Это даже не медиа лига, человек забил в кожаном мяче для ветеранов и новость на главной... Позор, как и сам герой новости.
до Гены Букина ему далеко
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Jaxongir Shodiev
Ответ dr. cage
Ну и к чему эта статистика? Роналду ушёл из большого футбола, в по сути, дворовый.. Считаю, что эту стату нужно разделять на до и после.. Никто же из потомков не будет всерьёз считать голы во всяких кубках Хиджабистана.. А у Роналду и без того великое достижение в 21 сезон. В независимости от отношения к португальцу, в верблюжатном чемпе любой абсолютно, даже одноногий, при определённой доли везения, забьёт с пенальти.. Это вообще не заслуга ни разу.. Особенно для игрока уровня Роналду.
У Пеле же считают так то
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Jason Williams
Ответ dr. cage
Ну и к чему эта статистика? Роналду ушёл из большого футбола, в по сути, дворовый.. Считаю, что эту стату нужно разделять на до и после.. Никто же из потомков не будет всерьёз считать голы во всяких кубках Хиджабистана.. А у Роналду и без того великое достижение в 21 сезон. В независимости от отношения к португальцу, в верблюжатном чемпе любой абсолютно, даже одноногий, при определённой доли везения, забьёт с пенальти.. Это вообще не заслуга ни разу.. Особенно для игрока уровня Роналду.
Вы же все считаете Пеле великим, а он играл всю карьеру только в дворовом футболе. В чем разница?
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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panda_07
Ответ dr. cage
Ну и к чему эта статистика? Роналду ушёл из большого футбола, в по сути, дворовый.. Считаю, что эту стату нужно разделять на до и после.. Никто же из потомков не будет всерьёз считать голы во всяких кубках Хиджабистана.. А у Роналду и без того великое достижение в 21 сезон. В независимости от отношения к португальцу, в верблюжатном чемпе любой абсолютно, даже одноногий, при определённой доли везения, забьёт с пенальти.. Это вообще не заслуга ни разу.. Особенно для игрока уровня Роналду.
Пеле считается одним из лучших футболистов в истории, проведя почти всю карьеру в дворовом футболе
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leeexxxxtml
Ответ Зуев.,
Комментарий удален
У Рибери в 2.5 раза меньше голосов было на тот ЗМ, его даже Месси обогнал по голосам.
1. Роналду.
2. Месси
3. Рибери

То есть даже Месси > Рибери.
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Oleg
Ответ dr. cage
Скажу точь-в-точь.. И это при условии, что к Роналду я индиффирентен, а по отношению к Лео, наверно, хейтер..
А что тебе сделал Лео, что ты его хейтер?)
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Пользователь заблокирован
Ответ leeexxxxtml
5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов, при этом 5 настоящих ЗМ в 2 клубах и статус лучшего бомбардира в истории футбола, а также ЛЧ и сборных - Вершина футбольного мастерства. Это говорит о том что это специалист по своей профессии, который в любых условиях, по всему миру, адаптируется и показывает свое мастерство. Это и есть совершенство. Больше таких футболистов нет. Месси же сразу просрался после тепличной Барсы и стал худшим игроком фермерской лиги прошлого сезона с 6 голами за год. Что бы произошло с Месси, пройдя бы он путь от Спортинга, МЮ, Реала и Ювентуса, от него бы живого места не осталось и его уровень и статистика была бы на уровне Дибалы. И это касается всех. Все футболисты теряются уже во 2 клубе и не могут ни ЛЧ взять, ни ЗМ. Ну а про 3 клуб и подавно. Роналду и есть совершенный футболист в истории футбола. Все остальные - смехота и пиар. И никакие липовые пенки и никакой распиаренный ЧМ, состоящий из 7 жалких матчей, где тебе ставят в каждом матче липовую пенку - этого не изменят. Нужно оценивать все в совокупности, и только в высших дивизионах. Фермерский мальчик плачет. Роналду Король.
Комментарий удален
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leeexxxxtml
Ответ Зизуха
Новость не читал, выражаю своё недовольство в коментах
С закрытыми глазами на угад навел на статью и начал строчить комментарий? Ведь за тебя все сделало подсознание и ты ясно прочитал что речь о Роналду и пришел всем рассказывать как тебе все равно)))).
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rigobersong
Ответ dr. cage
Ну и к чему эта статистика? Роналду ушёл из большого футбола, в по сути, дворовый.. Считаю, что эту стату нужно разделять на до и после.. Никто же из потомков не будет всерьёз считать голы во всяких кубках Хиджабистана.. А у Роналду и без того великое достижение в 21 сезон. В независимости от отношения к португальцу, в верблюжатном чемпе любой абсолютно, даже одноногий, при определённой доли везения, забьёт с пенальти.. Это вообще не заслуга ни разу.. Особенно для игрока уровня Роналду.
в смысле никто не будет?:) Голы есть голы, какая разница где он забивал:) Важно не то где ты забиваешь, главное это цыганская семья!:))
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leeexxxxtml
5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов, при этом 5 настоящих ЗМ в 2 клубах и статус лучшего бомбардира в истории футбола, а также ЛЧ и сборных - Вершина футбольного мастерства. Это говорит о том что это специалист по своей профессии, который в любых условиях, по всему миру, адаптируется и показывает свое мастерство. Это и есть совершенство. Больше таких футболистов нет. Месси же сразу просрался после тепличной Барсы и стал худшим игроком фермерской лиги прошлого сезона с 6 голами за год.
Что бы произошло с Месси, пройдя бы он путь от Спортинга, МЮ, Реала и Ювентуса, от него бы живого места не осталось и его уровень и статистика была бы на уровне Дибалы.
И это касается всех. Все футболисты теряются уже во 2 клубе и не могут ни ЛЧ взять, ни ЗМ. Ну а про 3 клуб и подавно. Роналду и есть совершенный футболист в истории футбола. Все остальные - смехота и пиар. И никакие липовые пенки и никакой распиаренный ЧМ, состоящий из 7 жалких матчей, где тебе ставят в каждом матче липовую пенку - этого не изменят. Нужно оценивать все в совокупности, и только в высших дивизионах. Фермерский мальчик плачет. Роналду Король.
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NomerSports
походу даже фанаты рональды ни во что не ставят чемп аравии
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DenizKios
Ответ dr. cage
Ну и к чему эта статистика? Роналду ушёл из большого футбола, в по сути, дворовый.. Считаю, что эту стату нужно разделять на до и после.. Никто же из потомков не будет всерьёз считать голы во всяких кубках Хиджабистана.. А у Роналду и без того великое достижение в 21 сезон. В независимости от отношения к португальцу, в верблюжатном чемпе любой абсолютно, даже одноногий, при определённой доли везения, забьёт с пенальти.. Это вообще не заслуга ни разу.. Особенно для игрока уровня Роналду.
Саудавская Аравия и дворовый футбол не уместное сравнение.
Учитывая нередкое присутствие на чм.
И победу над чемпионами мира последнего мундиаля.
Притягивание за уши никто не отменял.
Как в вашем, так и в моем случае
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Spartakus1984
Ответ Michael_the_creator
Хейтеры, что с лицом?🤡
С чьим?
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Spartakus1984
Великий пенальтист
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