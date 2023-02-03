37-летний Роналду забивает 22-й год подряд. У Криштиану 702 гола в клубной карьере
Криштиану Роналду забивает 22-й год подряд.
В пятницу 37-летний португалец забил свой первый гол в 2023 году, поразив ворота «Аль-Фатеха» за «Аль-Наср» с пенальти.
Роналду, таким образом, забивает 22-й год подряд на протяжении своей взрослой карьеры. Впервые он забил в 2002 году.
Криштиану забил 702-й в клубной карьере: 450 за «Реал», 145 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Ювентус», 5 за «Спортинг», 1 за «Аль-Наср».
Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср». А как ему вообще живется в Саудовской Аравии?
Так и я могу сказать, что забил 3899383 голов в Ж мира
Какие там правила хоть
1. Роналду.
2. Месси
3. Рибери
То есть даже Месси > Рибери.
Что бы произошло с Месси, пройдя бы он путь от Спортинга, МЮ, Реала и Ювентуса, от него бы живого места не осталось и его уровень и статистика была бы на уровне Дибалы.
И это касается всех. Все футболисты теряются уже во 2 клубе и не могут ни ЛЧ взять, ни ЗМ. Ну а про 3 клуб и подавно. Роналду и есть совершенный футболист в истории футбола. Все остальные - смехота и пиар. И никакие липовые пенки и никакой распиаренный ЧМ, состоящий из 7 жалких матчей, где тебе ставят в каждом матче липовую пенку - этого не изменят. Нужно оценивать все в совокупности, и только в высших дивизионах. Фермерский мальчик плачет. Роналду Король.
Учитывая нередкое присутствие на чм.
И победу над чемпионами мира последнего мундиаля.
Притягивание за уши никто не отменял.
Как в вашем, так и в моем случае