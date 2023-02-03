Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию
Федерация шахмат России (ФШР) в конце февраля – начале марта официально перейдет из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АСF).
Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Переход должен утвердить конгресс ACF. Заседание конгресса пройдет с 26 февраля по 3 марта.
По словам Ткачева, весь необходимый для осуществления перехода пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
«В Азии будет меньше проблем как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам. Азиатский соревновательный календарь даже насыщеннее европейского», приводит слова Ткачева «Коммерсант».
ФШР станет первой российской спортивной структурой, перешедшей из европейской федерации в азиатскую.
Вперед к истокам!
А вот в футболе «выпущены рога» - с 28.02 22г не решён вопрос о переходе - непереходен нашего футбола.
Аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не в составе РФС.
Митрофанов Рогачев Алаев - чего ждём?!
Лично я считаю этих людей нужно срочно выводить из руководства рфс а на их места нужно принять других людей способных принимать самостоятельные решения в интересах России.
в отличие от того же футбола нет такой сильной разницы
И да, сейчас летать в Азию зачастую проще, чем в Европу по целому ряду направлений
Бендер обещал