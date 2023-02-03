Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России (ФШР) в конце февраля – начале марта официально перейдет из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АСF).

Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Переход должен утвердить конгресс ACF. Заседание конгресса пройдет с 26 февраля по 3 марта.

По словам Ткачева, весь необходимый для осуществления перехода пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

«В Азии будет меньше проблем как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам. Азиатский соревновательный календарь даже насыщеннее европейского», приводит слова Ткачева «Коммерсант».

ФШР станет первой российской спортивной структурой, перешедшей из европейской федерации в азиатскую.