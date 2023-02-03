Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию

Теги ФИДЕ сборная России сборная России жен Европейский шахматный Союз ФШР Азиатская шахматная федерация Александр Ткачев Шахматы

Федерация шахмат России (ФШР) в конце февраля – начале марта официально перейдет из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АСF).

Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Переход должен утвердить конгресс ACF. Заседание конгресса пройдет с 26 февраля по 3 марта.

По словам Ткачева, весь необходимый для осуществления перехода пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). 

«В Азии будет меньше проблем как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам. Азиатский соревновательный календарь даже насыщеннее европейского», приводит слова Ткачева «Коммерсант». 

ФШР станет первой российской спортивной структурой, перешедшей из европейской федерации в азиатскую.

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30 комментариев

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Бретт
Ответ MIHAS
А в чем фокус? Топ-турниры проводятся в большей степени для гроссов в Европе. Что в Азии проходит? Шахматные олимпиады?
Чушь. Процентов 90 турниров сейчас проводятся в Азии и в Америке. В Европе очень слабые шахматы
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Джефф Лебовски
Ответ Daylight
Это не футбол. И да, сейчас летать в Азию зачастую проще, чем в Европу по целому ряду направлений
Австралию, кстати, хорошо бы от Азии открепить.
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SilverDragonKnight
Объективно Азия сильнее сейчас, так что станет сложнее отбираться на кубок мира, у детей будет больше сложностей, это вам не в Европе с бездарями катать, индусы, китайцы,иранцы, узбеки на голову сильнее условных французов или испанцев, если не на две
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Data Architector
Ну, теперь остальные по стопам...
Вперед к истокам!
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SilverDragonKnight
Ответ Дмитрий Бервинов
А они-то куда лезут? Все российские шахматисты (кроме Z-Карякина) допущены ко всем турнирам под нейтральным флагом.
Хомячки вроде тебя видимо невкурсе скандалов на ЧЕ, и прочего цирка в исполнении украинской федерации, кстати при всей нелюбви к Карякину отстранили его незаконно, как и остальных спортсменов
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Гарри Топор
Лошадью ходи!
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sintenced
Ответ maks44
И что им это даст? Все крупные турниры проводятся по эгидой ФИДЕ, а не континентальных федераций.
Так и есть. Похоже на тупой популизм.
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СИ
Шахматы - поэтому как и положено в шахматной Федерации умные люди способные принимать самостоятельные решения.
А вот в футболе «выпущены рога» - с 28.02 22г не решён вопрос о переходе - непереходен нашего футбола.
Аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не в составе РФС.
Митрофанов Рогачев Алаев - чего ждём?!
Лично я считаю этих людей нужно срочно выводить из руководства рфс а на их места нужно принять других людей способных принимать самостоятельные решения в интересах России.
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Егор Егор
Ответ MIHAS
А в чем фокус? Топ-турниры проводятся в большей степени для гроссов в Европе. Что в Азии проходит? Шахматные олимпиады?
Да, по сути ничего не поменяется, разве что какие-то отдельные турниры сможем в Азии играть, раз там допускают
в отличие от того же футбола нет такой сильной разницы
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NoSfer
Ответ nikitatim
С логистикой🤣, летать в Австралию и Японию
Понятно, что великие японские и австралийские шахматисты затмевают всех остальных, как и их супер-турниры, но те же Индия, Китай, Казахстан, Узбекистан, да и Иран представлены весьма неплохими шахматистами и шахматистками, да и нет-нет, но иногда что-то у себя организуют
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Егор Егор
Ответ nikitatim
С логистикой🤣, летать в Австралию и Японию
Там нет круговой системы как в командных видах спорта 🤣🤣🤣 не надо облетать всю Азию каждый год 🤣🤣🤣 да и самолеты туда хотя бы летают 🤣🤣🤣
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Егор Егор
Ответ Sonder
Комментарий удален модератором
Совсем уже кукухой поехали, причем тут это?
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MIHAS
А в чем фокус? Топ-турниры проводятся в большей степени для гроссов в Европе. Что в Азии проходит? Шахматные олимпиады?
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Фантом
Логично. И среди нынешних сильнейших представителей Азии уже много, а среди юниоров в основном они и есть, эта федерация в перспективе будет самой сильной (вернее, уже станет такой сразу после перехода туда России).
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RikkiQuaresma
Ответ nikitatim
С логистикой🤣, летать в Австралию и Японию
Имелось в виду, что в Азию хоть полететь можно, в большинство стран Европы прямым рейсом из России сложно попасть.
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Sonder
Ответ ДМ-1чемпион
Ну вот и отлично! Первый пошёл! Хватит ломится в закрытую дверь!
Комментарий удален
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Alex1104
Ответ Денис Забелин
Комментарий удален пользователем
Кто там за корону играет из европейских шахматистов?
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Беня_Финитас
Ответ ДМ-1чемпион
Ну вот и отлично! Первый пошёл! Хватит ломится в закрытую дверь!
дырку нашел в пятое измерение ?
+9
-4
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ДМ-1чемпион
Ну вот и отлично! Первый пошёл! Хватит ломится в закрытую дверь!
+11
-11
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sava k
Удобная логистика, по трубопроводу Сила Сибири.
+1
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Беня_Финитас
Гойда! Бахмут!
0
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Денис Забелин
Комментарий удален
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Daylight
Ответ maks44
И что им это даст? Все крупные турниры проводятся по эгидой ФИДЕ, а не континентальных федераций.
Всё так. Выглядит как попытка несколько вырулить из-под негатива, который возник после открытого осуждения как спортсменами, так и руководством организации.
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Daylight
Ответ nikitatim
С логистикой🤣, летать в Австралию и Японию
Это не футбол.
И да, сейчас летать в Азию зачастую проще, чем в Европу по целому ряду направлений
+15
-3
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Wiley Fox
В как же Нью-Васюки?

Бендер обещал
+10
-4
+6
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