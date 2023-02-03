«Боруссия» при продаже Беллингема будет ориентироваться на переход Энцо в «Челси» за 121 млн евро. Дешевле не продадут

Теги Боруссия Дортмунд Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Энцо Фернандес Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» будет ориентироваться на сделку по Энцо Фернандесу при продаже Джуда Беллингема.

Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside.

«Мы уже сообщали, что переговоры по Джуду Беллингему начнутся в марте.

Все стороны внимательно следили за сделкой по Энцо Фернандесу. «Боруссия» уверена, что благодаря его трансферу в «Челси» обладает подходящим ориентиром. Сейчас в «Боруссии» говорят, что Беллингем будет не дешевле.

Так что «Ливерпуль» теперь знает, сколько они должны будут положить на стол. Чтобы получить Беллингема, нужно будет предложить не меньше, чем за Фернанеса», – написал Фальк.

В заключительный день зимнего трансферного окна Энцо перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Беллингема заинтересованы «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Mechel**
Только Энцо чемпион мира и переходил в зимнее трансферное окно, где всегда наценка к стоимости и завышенная цена
И что? Беллингем пока как игрок круче чем Энцо (хоть и позиции отличаются). Беллингем уже 3 сезон играет топово. Энцо же только пол года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ mr kovalsky
Согласен с вами, особенно замечается ваш пример в Эрлинге Холанде, в Бундеслиге он забивал за матч больше одного гола, а в Апл он сдулся и начал забивать всего лишь гол в матче, ну что за палено?
Ну на одного Холланда приходятся Кагава, так толком не раскрывшийся в АПЛ Мхитарян, тот же Санчо. Хотя был ещё Обамеянг... Короче, главное не в МЮ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Абай Ахметкалиев
Причём здесь полгода, как это влияет? Ну хорошо, Антони, по-твоему, имел топовый бэкграунд, чтобы его покупать за 100 млн? Нуньес провёл 1 классный сезон в Бенфике, и ушёл в Ливер за 75+25 млн. Так что примеры есть, и они абсолютно нормальны, потому что были куплены молодые игроки с большим потенциалом, и если они вдруг не раскроются, то их можно будет продать, чтобы отбить потраченные средства. Клубы АПЛ богаты, и логично, что они тратят и рискуют больше других.
Нуньеса брали после 2-ух отличных сезонов.
В первом сезоне у него было 26 голевых действий за 2700 минут.
Во-втором сезоне он значительно улучшил показатели и забивал всём топам. Забивал Баварии, Барселоне, забивал победный год АЯКСу и вывел клуб в 1/4 , где так же в обоих матчах забивал будущему финалисту турнира. .
Энтони как и Энцо попал чисто по блату. Ну даже там всё понятно. Тренер работавший с игроком решил просто его привести в клуб.В ином случае за такие деньги его никто бы не взял.
За что платятся 120 миллионов за Энцо - непонятно.
Эх.. Раньше за 100 миллионов брали условного Погбу который рвал и метал в Италии. Брали Роналду, Бэйла разрывавшего АПЛ , Игуаина который ставил рекорды в Италии, а сейчас за эти же деньги берут поленьев из разряда Энтони, Энцо , Лукаку...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абай Ахметкалиев
Ответ M93
До Боули никто не тратил за 2 трансферных окна 611 млн евро.
Ты не учитываешь инфляцию. Реал в годы Галактикос в сумме потратил, конечно, меньше, но только без учёта инфляции. в 2001 году купили Зидана за 77 млн евро, годом ранее Фигу за 60+ млн,
Креспо в Лацио за 55 млн евро и т.д. С учетом инфляции все эти трансферы дороже трансфера Энцо в несколько раз.
Челси времен Абрамовича потратили 300+ млн за два окна, а это были 03/04 - 04/05 сезоны, с учётом инфляции это было дороже, чем нынешние 600 млн.
МЮ времён Фергюсона (конец 90, начало нулевых) тоже тратил очень много для того времени, скупали всех топовых игроков (делали абсолютно правильно, потому как чтобы побеждать, за тебя должны играть лучшие игроки)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абай Ахметкалиев
Ответ gPk
Назови хоть одного купленного игрока за такие деньги , который только полгода отыграл на высоком уровне? Раньше за 100 миллионов покупали игроков с отличным бэкграундом, сейчас всяких днищ берут
Причём здесь полгода, как это влияет?

Ну хорошо, Антони, по-твоему, имел топовый бэкграунд, чтобы его покупать за 100 млн?
Нуньес провёл 1 классный сезон в Бенфике, и ушёл в Ливер за 75+25 млн.
Так что примеры есть, и они абсолютно нормальны, потому что были куплены молодые игроки с большим потенциалом, и если они вдруг не раскроются, то их можно будет продать, чтобы отбить потраченные средства. Клубы АПЛ богаты, и логично, что они тратят и рискуют больше других.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
Ответ Абай Ахметкалиев
До Боули никто не покупал игроков за 100+ млн евро?
До Боули никто не тратил за 2 трансферных окна 611 млн евро.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ неВасилий неУткин
Боруссия, Бенфика и Порту как армяне на рынке- впарят тебе все что угодно
"Ваааай, дарагой, смотри, какой свэжий футболист, дриблинг спэлый, удары сочные, а пасы какие душистые, ааааай, брат-джан, последний савсэм остался, забирай, отдаю как лучшэму другу"
@
@
Уходит в подсобку в летнее ТО и приносит ящик таких же🙃
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Владимир Данилов
Боули: "Мне эти дешевки по 100-150 млн больше неинтересны. Ало, ПСЖ? Почём Мбаппе?"
"200? Всего 200?! Я думал, вы серьёзные люди"☹️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
180 попросят....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
Так ничего страшного. У порта как раз остались 120 мультов с продажи Коута. Все под контролем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
Ну думаю если Энцо 120, то БД могут спокойно 200 просить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gobinjo
Ответ Антонио Мартынов
Боули за полгода весь трансферный рынок испортил 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ага, Антони, Нуньесов и Грилишей за 100+ лямов тоже Боули видимо покупал?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Боули перебьет и это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Абай Ахметкалиев
До Боули никто не покупал игроков за 100+ млн евро?
Назови хоть одного купленного игрока за такие деньги , который только полгода отыграл на высоком уровне?

Раньше за 100 миллионов покупали игроков с отличным бэкграундом, сейчас всяких днищ берут
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Ответ Максим Маслов
потому что МЮ сами виноваты, наше руководство валынду тянуло все лето, а могли спокойно забирать за 60 год-то, но край-срок подоспел))
Наше руководство? Так вы работаете в юнайтеде. А расскажите что нибудь из офисной кухни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Namaste_88
Ответ неВасилий неУткин
Боруссия, Бенфика и Порту как армяне на рынке- впарят тебе все что угодно
Аякс туда же
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Абай Ахметкалиев
Конечно, теперь все будут писать, что из-за Челси все повысят свои ценники, но почему-то никто не вспоминает, что буквально летом МЮ выложил за Антони 95+5 млн евро, и это была ТРЕБУЕМАЯ сумма от Аякса, т.е. МЮ пошёл у них на поводу и купил игрока за озвученный прайс (абсолютно нормальная ситуация). С Энцо было также, требовали 120 млн, получили 120 млн, что в этом такого? Неужели покупатель не должен платить столько, сколько требует продавец?
Речь же не о палке колбасы, которые рядами висят в магазине и вокруг них толпы покупателей ходят.
Речь о штучном товаре и достаточно ограниченном рынке.
Поэтому покупатель заплатит не больше, чем готов.
Если продавец требует больше, ну флаг ему в руки, пусть ищет другого покупателя за эти деньги.
Далеко не факт, что найдёт.
Поэтому в принципе и идут долгие переговоры.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
simplehumble
Ответ Iamliam
Короче изза этих трансферов Боули, теперь трансферная политика около-топ-клубов или тех что еще чуть ниже, будет выглядеть как челлендж - а сможем ли мы продать своего лучшего игрока за 100-100+лямов, чем мы хуже Шахтера или Бенфики? К Биллингему это не относится, довольно распиаренный молодой талант и не секрет что его за сотку будут продавать. В общем через 5 лет будут уже за 200млн продавать и тд итп) Цирк.
Биллингем распияренный? Из вашего текста я понял что вы не смотрите бундеслигу. Биллингем в разы сильнее вашего голден боя
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абай Ахметкалиев
Ответ Антонио Мартынов
Боули за полгода весь трансферный рынок испортил 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
До Боули никто не покупал игроков за 100+ млн евро?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Маслов
Ответ Абай Ахметкалиев
Конечно, теперь все будут писать, что из-за Челси все повысят свои ценники, но почему-то никто не вспоминает, что буквально летом МЮ выложил за Антони 95+5 млн евро, и это была ТРЕБУЕМАЯ сумма от Аякса, т.е. МЮ пошёл у них на поводу и купил игрока за озвученный прайс (абсолютно нормальная ситуация). С Энцо было также, требовали 120 млн, получили 120 млн, что в этом такого? Неужели покупатель не должен платить столько, сколько требует продавец?
потому что МЮ сами виноваты, наше руководство валынду тянуло все лето, а могли спокойно забирать за 60 год-то, но край-срок подоспел))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Маслов
Вот так вот рынок и раздувают искусственно!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ Mechel**
Только Энцо чемпион мира и переходил в зимнее трансферное окно, где всегда наценка к стоимости и завышенная цена
только Энцо летом за 12 млн купили, а через полгода толкнули за 120
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
Только Энцо чемпион мира и переходил в зимнее трансферное окно, где всегда наценка к стоимости и завышенная цена
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антонио Мартынов
Боули за полгода весь трансферный рынок испортил 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абай Ахметкалиев
Конечно, теперь все будут писать, что из-за Челси все повысят свои ценники, но почему-то никто не вспоминает, что буквально летом МЮ выложил за Антони 95+5 млн евро, и это была ТРЕБУЕМАЯ сумма от Аякса, т.е. МЮ пошёл у них на поводу и купил игрока за озвученный прайс (абсолютно нормальная ситуация). С Энцо было также, требовали 120 млн, получили 120 млн, что в этом такого? Неужели покупатель не должен платить столько, сколько требует продавец?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий