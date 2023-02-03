«Боруссия» при продаже Беллингема будет ориентироваться на переход Энцо в «Челси» за 121 млн евро. Дешевле не продадут
«Боруссия» будет ориентироваться на сделку по Энцо Фернандесу при продаже Джуда Беллингема.
Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside.
«Мы уже сообщали, что переговоры по Джуду Беллингему начнутся в марте.
Все стороны внимательно следили за сделкой по Энцо Фернандесу. «Боруссия» уверена, что благодаря его трансферу в «Челси» обладает подходящим ориентиром. Сейчас в «Боруссии» говорят, что Беллингем будет не дешевле.
Так что «Ливерпуль» теперь знает, сколько они должны будут положить на стол. Чтобы получить Беллингема, нужно будет предложить не меньше, чем за Фернанеса», – написал Фальк.
В заключительный день зимнего трансферного окна Энцо перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.
Ранее сообщалось, что в подписании Беллингема заинтересованы «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
В первом сезоне у него было 26 голевых действий за 2700 минут.
Во-втором сезоне он значительно улучшил показатели и забивал всём топам. Забивал Баварии, Барселоне, забивал победный год АЯКСу и вывел клуб в 1/4 , где так же в обоих матчах забивал будущему финалисту турнира. .
Энтони как и Энцо попал чисто по блату. Ну даже там всё понятно. Тренер работавший с игроком решил просто его привести в клуб.В ином случае за такие деньги его никто бы не взял.
За что платятся 120 миллионов за Энцо - непонятно.
Эх.. Раньше за 100 миллионов брали условного Погбу который рвал и метал в Италии. Брали Роналду, Бэйла разрывавшего АПЛ , Игуаина который ставил рекорды в Италии, а сейчас за эти же деньги берут поленьев из разряда Энтони, Энцо , Лукаку...
Креспо в Лацио за 55 млн евро и т.д. С учетом инфляции все эти трансферы дороже трансфера Энцо в несколько раз.
Челси времен Абрамовича потратили 300+ млн за два окна, а это были 03/04 - 04/05 сезоны, с учётом инфляции это было дороже, чем нынешние 600 млн.
МЮ времён Фергюсона (конец 90, начало нулевых) тоже тратил очень много для того времени, скупали всех топовых игроков (делали абсолютно правильно, потому как чтобы побеждать, за тебя должны играть лучшие игроки)
Ну хорошо, Антони, по-твоему, имел топовый бэкграунд, чтобы его покупать за 100 млн?
Нуньес провёл 1 классный сезон в Бенфике, и ушёл в Ливер за 75+25 млн.
Так что примеры есть, и они абсолютно нормальны, потому что были куплены молодые игроки с большим потенциалом, и если они вдруг не раскроются, то их можно будет продать, чтобы отбить потраченные средства. Клубы АПЛ богаты, и логично, что они тратят и рискуют больше других.
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Уходит в подсобку в летнее ТО и приносит ящик таких же🙃
Раньше за 100 миллионов покупали игроков с отличным бэкграундом, сейчас всяких днищ берут
Речь о штучном товаре и достаточно ограниченном рынке.
Поэтому покупатель заплатит не больше, чем готов.
Если продавец требует больше, ну флаг ему в руки, пусть ищет другого покупателя за эти деньги.
Далеко не факт, что найдёт.
Поэтому в принципе и идут долгие переговоры.