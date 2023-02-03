«Боруссия» будет ориентироваться на сделку по Энцо Фернандесу при продаже .

Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside.

«Мы уже сообщали, что переговоры по Джуду Беллингему начнутся в марте.

Все стороны внимательно следили за сделкой по . «Боруссия» уверена, что благодаря его трансферу в « » обладает подходящим ориентиром. Сейчас в « » говорят, что Беллингем будет не дешевле.

Так что «Ливерпуль» теперь знает, сколько они должны будут положить на стол. Чтобы получить Беллингема, нужно будет предложить не меньше, чем за Фернанеса», – написал Фальк.

В заключительный день зимнего трансферного окна Энцо перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Беллингема заинтересованы «Реал», « » и «Манчестер Сити».