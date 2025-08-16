Слот про 4:2 с «Борнмутом»: «Нам противостояла команда, которая никогда не сдается, нужно отдать им должное. Напряженный матч»

Арне Слот подвел итоги матча с «Борнмутом» (4:2).

«Мы начали второй тайм очень хорошо, ведя 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдается. Нужно отдать им должное, но им противостояла очень здоровая команда.

Гол Кьезы – фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что нам был нужен гол. Для него забить в такой момент – нечто особенное. Это еще более особенное, потому что болельщики его поддержали. Приятно, что он отплатил им тем же, забив великолепный гол.

Cудья поддерживал динамику игры, матч был очень напряженным и интенсивным. Обе команды старались атаковать, переходить в контратаки и не терять времени», – сказал тренер «Ливерпуля ».