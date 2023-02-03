Нападающий «Наполи» интересен « » и « ».

Как пишет ESPN со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми требованиями « », за форварда потребуют минимум 100 млн евро. За меньшую сумму его не продадут.

Интерес к Осимхену проявляют «Ман Юнайтед» и «ПСЖ». Из-за готовности обоих клубов приложить серьезные усилия для подписания Виктора цена на него может значительно превзойти отметку в 100 млн евро.

«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 15 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 14 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Статистику футболиста можно изучить здесь.