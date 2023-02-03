«МЮ» и «ПСЖ» хотят подписать Осимхена летом. «Наполи» потребует не менее 100 млн евро

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Как пишет ESPN со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми требованиями «Наполи», за форварда потребуют минимум 100 млн евро. За меньшую сумму его не продадут.

Интерес к Осимхену проявляют «Ман Юнайтед» и «ПСЖ». Из-за готовности обоих клубов приложить серьезные усилия для подписания Виктора цена на него может значительно превзойти отметку в 100 млн евро.

«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 15 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 14 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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46 комментариев

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borasco
Наполи, относительно не богатый клуб купил Осимхена за 70 млн., да еще и в 2020 году, сейчас с учетом диких покупок клубов из АПЛ он 150 стоит, как минимум
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AJIewka Enjoy!
Кейн 100% вариант, хоть есть понимание за что бабки будут отданы…
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гель кристины
Раньше думал, что это турок какой то
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laudrup
Если Наполи выиграет серию А, что очень вероятно, вряд ли продадут своего лучшего форварда всего за 100. Уверен, стоимость будет намного выше.
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Dimashay
Ответ Reece24
Мудрик себя ещё не показал. А вот Нуньес и Антони вполне, два чокера. Знатно красных мешков развели. Все таки синяя часть Англии адекватней будет в плане трансферной политики. Да и трофеев.
«Да и трофеев» сколько у вас апл? Как у Флетчера примерно?
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68.39
Ответ Reece24
Мудрик себя ещё не показал. А вот Нуньес и Антони вполне, два чокера. Знатно красных мешков развели. Все таки синяя часть Англии адекватней будет в плане трансферной политики. Да и трофеев.
Согласен, достаточно вспомнить Лукаку, Торреса и так далее)))
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мс-мешок
МЮ нужно возвращать форму Гринвуда.
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SaNeK86rus
Де Лаурентис этих мешков поимеет по полной, менее чем за 150 не отдаст.
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прощай Роналду
Ответ Сергей Галынский
Рычагов не хватит
Свой добавлю
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QWertY
Если Гринвуд вернется и впишется в состав, то Осимхен и не нужен будет. Лучше купить топового центрхава
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Evgeniy 72
Откуда эта цифра в 100 млн, из новости в новость. Де Лаурентис говорил про 160 млн, и с тех пор ценник мог только вырасти.
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moldfan
Ну по текущим ценам, он эту сотку, очевидно стоит.
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Joker17
Ответ Акира_1
Если бы рынок был полон качественных игроков и до этого не было безумных покупок типа Антони или Пепе, то Боэли не приходилось бы откидывть за одного игрока столько. К тому же Челси в кризисе, поэтому переплата, из которой растут все шутки про 200 лямов Боэли.
🙂
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Акира_1
Ответ Joker17
и как это помешает Боули дать 200?
Если бы рынок был полон качественных игроков и до этого не было безумных покупок типа Антони или Пепе, то Боэли не приходилось бы откидывть за одного игрока столько. К тому же Челси в кризисе, поэтому переплата, из которой растут все шутки про 200 лямов Боэли.
0
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Лёха Жданчик
Челси раздул трансферные бюджеты так что за Осинхема потребуют 170млн....
+1
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GowardRork
Ответ CONST_VAN_G
Может кейна? Адаптирован к АПЛ
Губу закатайте, Гарик останется у шпор
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bengalsckyzh
В Юнайтед у него пойдёт... Можно не сомневаться...
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Recreated
Не Осимхен, а Осимен, грамотеи на спортсе работают.
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Arty K.
Сколько бы Наполи ни попросили, Боули даст в два раза больше)))
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-1
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Сергей Галынский
Ответ прощай Роналду
А Барселона пусть возьмет Хвичу Кварацхелия, слева он хорош и пас что надо, иногда и пробить можожет
Рычагов не хватит
+1
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Slicing Tricks
Ответ №7
А за сколько продал? Можно оценивать и в миллиард
Продал возрастного игрока с одним годом контракта и при этом все равно заплатили около 40кк
+3
0
+3
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мощный парень этот Осимен. В Барсу бы его на смену Леве
0
-2
-2
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Joker17
Ответ Акира_1
Боэли уже подписал Нкунку за 60, так что трансферы форвардов не нужны ему.
и как это помешает Боули дать 200?
+4
-3
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Александр Самбур
Ну и на х он нужен если с гринвуда сняли обвинения?
0
-1
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Григорий Геник
Мистер Боули - Ваш выход!
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