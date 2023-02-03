Кириос признал вину в нападении на бывшую девушку, но судья закрыла дело

Ник Кириос признал вину в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.

При этом судья сняла обвинения, посчитав, что серьезность дела была «незначительной» и что нет риска рецидива.

По словам судьи, огласка судебного разбирательства, время, прошедшее с инцидента, и то, что случай был единичным, является основанием для закрытия дела. Напомним, австралийцу грозило до двух лет лишения свободы.

Кириос обвинялся в том, что в январе 2021-го толкнул бывшую девушку после ссоры возле ее квартиры. Кириос толкнул Пассари, когда она стояла у двери такси, мешая ему уехать. Он наклонился над ней и сказал «серьезно», пока она лежала на земле. Пассари сообщила о боли в плече и о царапине на колене. Кириос сказал Пассари оставить его «в ##### покое» и «просто, #####, отвалить», а она попросила его выйти из машины и успокоиться. После этого они ненадолго помирились, но затем расстались.

Пассари заявила о случившемся через 10 месяцев.

Осенью 2022-го Кириос пытался добиться снятия обвинений на основании проблем с психическим здоровьем.

Австралиец опубликовал заявление по результатам суда.

«Я уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений. Когда это произошло, я был не в лучшем состоянии и отреагировал на сложную ситуацию таким образом, о котором глубоко сожалею. Я знаю, что это было неправильно, и искренне сожалею о боли, которую причинил.

Психическое здоровье – это сложно. Бывает, что жизнь кажется непосильной. Но я понял, что обращение за помощью и работа над собой позволяют мне чувствовать себя лучше и быть лучше.

Не могу не поблагодарить Костин [Хаци, нынешнюю девушку], семью и друзей за то, что они поддержали меня в этом процессе. Теперь я планирую сосредоточиться на восстановлении после травмы и двигаться вперед наилучшим образом».

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