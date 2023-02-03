Кириос признал вину в нападении на бывшую девушку, но судья закрыла дело

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос признал вину в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.

При этом судья сняла обвинения, посчитав, что серьезность дела была «незначительной» и что нет риска рецидива.

По словам судьи, огласка судебного разбирательства, время, прошедшее с инцидента, и то, что случай был единичным, является основанием для закрытия дела. Напомним, австралийцу грозило до двух лет лишения свободы.

Кириос обвинялся в том, что в январе 2021-го толкнул бывшую девушку после ссоры возле ее квартиры. Кириос толкнул Пассари, когда она стояла у двери такси, мешая ему уехать. Он наклонился над ней и сказал «серьезно», пока она лежала на земле. Пассари сообщила о боли в плече и о царапине на колене. Кириос сказал Пассари оставить его «в ##### покое» и «просто, #####, отвалить», а она попросила его выйти из машины и успокоиться. После этого они ненадолго помирились, но затем расстались.

Пассари заявила о случившемся через 10 месяцев.

Осенью 2022-го Кириос пытался добиться снятия обвинений на основании проблем с психическим здоровьем.

Австралиец опубликовал заявление по результатам суда.

«Я уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений. Когда это произошло, я был не в лучшем состоянии и отреагировал на сложную ситуацию таким образом, о котором глубоко сожалею. Я знаю, что это было неправильно, и искренне сожалею о боли, которую причинил.

Психическое здоровье – это сложно. Бывает, что жизнь кажется непосильной. Но я понял, что обращение за помощью и работа над собой позволяют мне чувствовать себя лучше и быть лучше.

Не могу не поблагодарить Костин [Хаци, нынешнюю девушку], семью и друзей за то, что они поддержали меня в этом процессе. Теперь я планирую сосредоточиться на восстановлении после травмы и двигаться вперед наилучшим образом».

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32 комментария

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S.Graf
Брошенки - чума похлеще феминисток
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Гекдениз Кардениз
Ответ Денис Забелин
Я бы даже не хотел смотреть, как Кирьос напал на Серену.
Ник отлетел на 5 метров от такси и застонал что у него болит колено, над ним склонилась Сирена и сказала "сербезно"?
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Заблудившийся
Ответ Великий Алонсо
Я бы посмотрел как Кирьос напал на Соболенко, если бы она была его девушкой
Мы бы уже давно забыли вкус кутьи, с его похорон :)
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Сергей Носков
Клим Костин?
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Денис Забелин
Ответ Великий Алонсо
Я бы посмотрел как Кирьос напал на Соболенко, если бы она была его девушкой
Я бы даже не хотел смотреть, как Кирьос напал на Серену.
+7
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+7
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justbored
Ответ SaltyRose
Я тоже так считаю. Все эти «она спровоцировала». Она нападала? Нет? Ну и все.
Если вы насильно придерживаете чью-то дверцу такси, то в общем можно допускать сценарий, при котором вас этой дверцей могут и оттолкнуть.

Можно было ещё броситься под отъезжащую машину, а потом кричать что таксист не объехал.
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твинер без замаха
Ответ SaltyRose
Я тоже так считаю. Все эти «она спровоцировала». Она нападала? Нет? Ну и все.
Если насилие было, то подавать сразу. Если подают заяву через год, то это смешно. В Голливуде и через 10 лет подают, и суды рассматривают. Ну цирк же
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kyckoba
Ответ Аслан Ильясов
Мой шок в шоке. Просто толкнуть свою девушку и получить за это срок до 2х лет? Алло мир? Что за законы такие? Лучше пусть будут такие как у нас, чем то что там. Я слышал ещё что в Америке если просто на кого то посмотреть, то можно срок за домогательство получить)
Конечно, пусть будет «как у нас», вообще без закона о домашнем насилии, когда сотни тысяч людей живут в страхе и побоях, а кто-то и не выживает. 🙈
+7
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Трент Резнор
«ББПЕ»,- резюмировал суд
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SaltyRose
Ответ твинер без замаха
Почему такие сроки подачи заявления глобальные? Ну как через 10 месяцев можно понять, что "нет", только через суд. Не оправдаю насилие ни в каком виде, кроме самообороны.
Я тоже так считаю. Все эти «она спровоцировала». Она нападала? Нет? Ну и все.
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твинер без замаха
Почему такие сроки подачи заявления глобальные? Ну как через 10 месяцев можно понять, что "нет", только через суд. Не оправдаю насилие ни в каком виде, кроме самообороны.
+3
-1
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Sla Slo
Ответ Sonder
как глубоко. лови минус
Это ж ебздрогыч. Хорошо, хоть , что без явных ошибок написал. Правда понаставил - где надо и не надо.
+8
-2
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Классный руководитель
ждем когда один откинутый зэк Нику объяснит, что он не пацан, потому что не присел в тюрягу!
+1
0
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Veld
Ответ Аслан Ильясов
Мой шок в шоке. Просто толкнуть свою девушку и получить за это срок до 2х лет? Алло мир? Что за законы такие? Лучше пусть будут такие как у нас, чем то что там. Я слышал ещё что в Америке если просто на кого то посмотреть, то можно срок за домогательство получить)
*поднятый вверх палец
0
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serbolthwatson
Тут уже жертве надо выбирать: либо признать то, что сделал Кирьос, непростительным и на него сразу же на следующий день подать в суд, либо простить, вернуться к нему, но уже навсегда отпустить тот эпизод. А тут девушка попыталась на двух стульях усидеть: и помириться, и, когда не получилось, отомстить. Мерзко, рад, что суд не повёлся
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Аслан Ильясов
Мой шок в шоке. Просто толкнуть свою девушку и получить за это срок до 2х лет? Алло мир? Что за законы такие? Лучше пусть будут такие как у нас, чем то что там. Я слышал ещё что в Америке если просто на кого то посмотреть, то можно срок за домогательство получить)
+4
-5
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Sonder
Ответ Ебздрогыч
Все-таки человеческое общество - это общество крайностей и перегибов. Где-то внутри семьи можно делать все, вплоть до убийства - ничего. Где-то - за пинок, толчок или грубое слово могут посадить или затаскать по судам. Непросто тут найти золотую середину
как глубоко. лови минус
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cosset
Так это девушка оказывается напала!!! Как он мог с ней помириться после этого!!! У Ника похоже точно психологические проблемы, просто стокгольмский синдром! Бедняжечка…им бы со Зверевем создать фонд памяти жертвам женской агрессии, они станут отличными символами-побратимами, своеобразный мужской клуб “Mentoo”. Я бы на месте Голливуда задумалась, это кассовая история. Два молодых и перспективных спортсмена преодолевают жизненные трудности, а их еще бьют и не дают им пройти к их мечте…эх)
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¡Bass!
У нас бы составили протокол об административном правонарушении. Какие 2 года лишения свободы?
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SaltyRose
Он ее так толкнул, что на упала на землю, и на проезжую часть, ну вообще это опасно для здоровья и для жизни.
0
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Великий Алонсо
Я бы посмотрел как Кирьос напал на Соболенко, если бы она была его девушкой
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SaltyRose
Ну понятно, мужчины единогласны решили, что «бабы сами виноваты». Я не я и лошадь не моя. Печально.
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Tarkovski
Кирьос видать и судью охмурил)
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justbored
Ответ Евгений Фабиянчук
а говорят, что это наш суд арбузерам и насильникам потворствует))
Ну абьюзером тут скорее выглядит девица, препятствовавшая попытке Кирьоса сбежать от неё куда подальше.))

Странную линию защиту выбрал всё же.
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Beriya
А, что так можно было! т.е. вынести такое решение
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