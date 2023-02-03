«Юве» может разорвать контракт с Погба или продать его в более слабую лигу летом. Фанаты считают, что он превратился в инфлюэнсера

Теги Ювентус серия А Италия травмы возможные трансферы Поль Погба деньги Футбол

Будущее Поля Погба в «Ювентусе» под вопросом – клуб разочарован его длительным отсутствием.

Минувшим летом француз вернулся в «Ювентус» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед», но из-за травмы колена не сыграл еще ни минуты в официальных матчах.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб устал от сложившейся ситуации и может рассмотреть вариант с продажей полузащитника в клуб из менее конкурентной лиги (например, из МЛС) или расторжением контракта в конце сезона.

Отмечается, что фанатов разочаровывает большое количество постов Погба в соцсетях, учитывая, что он пропустил 27 матчей «Ювентуса» в этом сезоне. Болельщики считают, что теперь Поль – это инфлюэнсер. Они устали ждать момента, когда он вернется на поле. Также фанаты считают, что Погба думал только о себе в процессе лечения травмы – сначала он отказался от операции на колене ради возможности сыграть за Францию на ЧМ-2022, а потом все-таки сделал ее.

«Ювентус» устал ждать возвращения Погба – клуб считает, что физические проблемы, с которыми столкнулся игрок сейчас, связаны с неверным подходом к лечению травмы мениска летом. «Ювентус» безумно злится на Поля, так как для его подписания потребовалось вложить около 35 млн евро (он заключил 4-летний контракт примерно на 7,5 млн евро в год).

Расторжение контракта с Погба не исключается, но этот вариант клуб очень тщательно обдумает.

Отмечается, что после ухода Поля «Юве» сможет подписать двоих футболистов с зарплатой в два раза меньше, чем у Погба. Также возможно приглашение топ-футболиста – например, Сергея Милинковича-Савича из «Лацио».

К 31 декабря «Ювентус» выплатил Погба около 3,5 млн евро, хотя он даже не выходил на поле.

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66 комментариев

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гермес 1989
Ответ DolJun
в мю за сотку!
В челсю лучше твою. Сотка это теперь они)
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Александр Покореев
Ответ Juve164
Нужно скидывать весь балласт. И начинать прописывать треть зп бонусами, чтоб у футболистов было стремление играть, а не валять дурака на поле и за его пределами.
Да кто ж к нам пойдет на з/п бонусами??? И так авторитет клуба сильно подорван последними результатами и скандалами.
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Juve164
Ответ Александр Покореев
Про СМС в текущих условиях можно забыть. Если получится продать Маккени, Закарию, Артура, может придет кто-то типа Фратези.
Нужно скидывать весь балласт. И начинать прописывать треть зп бонусами, чтоб у футболистов было стремление играть, а не валять дурака на поле и за его пределами.
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rome2003
Открою небольшой секрет - с ним это случилось не сегодня, не вчера и даже не позавчера.
Как здорово, что Манчестер избавился от этого капризного, самовлюблённого и тщеславного слюнтяя
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Проповедник
Ответ Заяцволк
Думаешь, Суперлига будет более слабой, чем Серия А ? )
Ювентус попадёт в серию В, там ему и место.
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п╔я┐п╟п╫
По сути он уже закончил. Дальше будут скитания а-ля Балотелли.
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crispymousse
Я и забыл, что Погба существует. Настолько он выпал из футбольного медиапространства, не то что из состава Юве
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Валерий Питерский
Ответ Любитель пожрать
В соцсетях - это блогер.
Мерси. Значит я не так уж далëк от истины)
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Andrey Andreev
На самом деле причина в том, что Погба не нужен Ювентусу в Серии Б
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Любитель пожрать
Ответ Валерий Питерский
Инфлюэнсер - это кто? Мастер по выбиванию бабла ничего не делая?))
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Juve164
Ответ TimaBianconeri
Я все понимаю, но давайте подождем , когда он вернётся на поле и посмотрим, как он будет играть. Что он может дать команде. Савич- это не топ и никогда им не был. Лотито шизофреник, который каждый год оценивает Сергея в 100 млн, а Сережа проваливает ЧЕ, ЧМ со сборной и вчера видели, что против хорошей обороны, он никто. Согласен , было бы круто продать Поля, но купить нормальных ребят, голодных. Все равно в конце сезона свалят Ди Мария, Рабье, Сандро, Куадрадо, возможно Влахович. Так что привет 2010 год: Поульсен, Амаури, Красич:))
Так Сербия в полном провале всегда, хотя состав вроде средний.
Как про Сергея, можно сказать про Ибру, про Холланда и про много футболистов, играющих в слабых сборных.
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Эразм
Балотели на максималках.
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SDef
Переживаю за Погба. Вот и инфлюэнсой какой-то заболел. Скажите это таблетками лечится? Или резать, не дожидаясь перитонитов?
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Ярослав Новиков
Ответ Заяцволк
Я суперсурьёзно !
И в чем же?
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Lindeman
Ответ №7
Насколько же Фергюсон был прав, что дал ему пинка в начале карьеры.
Настолько был прав, что Погба в Юве стал одним из лучших игроков мира и МЮ его купил за 100млн. Одно дело если бы после ухода из МЮ Погба играл бы на уровне Рабьо, то да можно было говорить, что Ферги прав
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mojorisin
Аньелли на трансферном рынке зарекомендовал себя как "лох с деньгами". Так что, в общем-то, удивляться нечему: "Ювентус" доят все, кому не лень. В случае с Погба - и те, кому лень.
+7
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Милчик
Ответ №7
Насколько же Фергюсон был прав, что дал ему пинка в начале карьеры.
Фергюсон был бы прав, если Погба перейдя в Юве ничего не добился бы. Но после они выкупили его за приличные деньги, получается все таки Ферги был не прав?!?!))
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TimaBianconeri
Я все понимаю, но давайте подождем , когда он вернётся на поле и посмотрим, как он будет играть. Что он может дать команде. Савич- это не топ и никогда им не был. Лотито шизофреник, который каждый год оценивает Сергея в 100 млн, а Сережа проваливает ЧЕ, ЧМ со сборной и вчера видели, что против хорошей обороны, он никто. Согласен , было бы круто продать Поля, но купить нормальных ребят, голодных. Все равно в конце сезона свалят Ди Мария, Рабье, Сандро, Куадрадо, возможно Влахович. Так что привет 2010 год: Поульсен, Амаури, Красич:))
0
0
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Валерий Питерский
Инфлюэнсер - это кто? Мастер по выбиванию бабла ничего не делая?))
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здоровяк
Да ладно, можно в МЮ продать за 50 млн
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Juve164
Ответ Классный руководитель
вот какой баран принимал решение чтоб этого крашеного клоуна с дибильной прической подписать, изначально было понятно что он токсик и лентяй номер 1 в мире Не в обиду отличной профессии "Клоун"
Аллегри его очень хотел, также как и Паредеса с Ди Марией. Подписали. Один лечится бесконечно, второй через раз лечится, третий просто не играет, хотя здоров. Де Лигт сбежал летом, Влахович думаю убежит следующим летом, Кьеза думаю тоже задумается об этом.
Теперь Аллегри хотят сделать менеджером с расширенными полномочиями, чтоб мы пробили окончательное дно..
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Заяцволк
Ответ Ярослав Новиков
Ты смеёшся?
Я суперсурьёзно !
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Костя Киреев
Ответ Zidane 21
А что не загубил хочешь сказать? Теперь посмотри как Погба играл в Ювентусе до перехода в МЮ, был одним из лучших полузащитников мира и претендентом на ЗМ. А в кого он превратился в МЮ мы и так знаем.
В МЮ он превратился в того кем и был: ленивого понтореза. В Ювенутсе рядом с ним были Пирло, Видаль, Маркизио, которые позволяли ему валять дурака и отрабатывали за него. А в МЮ все его косяки и пробелы полезли наружу.
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-2
+4
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Эдуард Храпач
2023й. У тебя по прежнему не было стратегии развития! Тебя считали лохом!
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Алексей Гусев
Ответ zmsc4jxxhd
Тот то хоть играет , в отличие от этого . Спс Райоле надо сказать , из говна конфету делал и заворачивал в дорогостоящую обертку , да еще и впаривал топ клубам . Браво !!! RIP
чего не отнять...Да и Мендеш такой же...
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