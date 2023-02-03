Будущее Поля Погба в « » под вопросом – клуб разочарован его длительным отсутствием.

Минувшим летом француз вернулся в «Ювентус» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед», но из-за травмы колена не сыграл еще ни минуты в официальных матчах.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб устал от сложившейся ситуации и может рассмотреть вариант с продажей полузащитника в клуб из менее конкурентной лиги (например, из МЛС) или расторжением контракта в конце сезона.

Отмечается, что фанатов разочаровывает большое количество постов Погба в соцсетях, учитывая, что он пропустил 27 матчей «Ювентуса» в этом сезоне. Болельщики считают, что теперь Поль – это инфлюэнсер. Они устали ждать момента, когда он вернется на поле. Также фанаты считают, что Погба думал только о себе в процессе лечения травмы – сначала он отказался от операции на колене ради возможности сыграть за Францию на ЧМ-2022, а потом все-таки сделал ее.

«Ювентус» устал ждать возвращения Погба – клуб считает, что физические проблемы, с которыми столкнулся игрок сейчас, связаны с неверным подходом к лечению травмы мениска летом. «Ювентус» безумно злится на Поля, так как для его подписания потребовалось вложить около 35 млн евро (он заключил 4-летний контракт примерно на 7,5 млн евро в год).

Расторжение контракта с Погба не исключается, но этот вариант клуб очень тщательно обдумает.

Отмечается, что после ухода Поля «Юве» сможет подписать двоих футболистов с зарплатой в два раза меньше, чем у Погба. Также возможно приглашение топ-футболиста – например, Сергея Милинковича-Савича из «Лацио».

К 31 декабря «Ювентус» выплатил Погба около 3,5 млн евро, хотя он даже не выходил на поле.