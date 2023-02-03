«Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, этот опыт важнее тюрьмы». Бизнесмен Бут, обменянный на баскетболистку Грайнер, о словах Кокорина
Предприниматель Виктор Бут отреагировал на слова Александра Кокорина.
Нападающий кипрского «Ариса» заявил, что тюрьма – это хорошая школа жизни, и, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы прийти в себя».
«Это неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, это более важный опыт, чем тюрьма. Никому не желаю отсидеть в тюрьме, это крайняя мера ограничения свободы.
Это хорошая тема для обсуждения, чтобы помочь людям, которые совершили правонарушение, чтобы нормально вернуться в общество. Не знаю, был ли Кокорин в армии. Думаю, сыграло отсутствие у него этого опыта.
Вероятно, нужно попасть в среду, где ты должен отбросить свои желания и возможности и при этом сохранить свои честь и достоинство, – сказал Бут в эфире «Матч ТВ».
Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
Всеобщую обязанность ввели по мере пропаганды национализма во всех странах мира
.. то, что рассказывают об армии в школе, и что есть армия в реальности - это два не совпадающих мира...
Вообще умереть за Родину - это привилегия для любого русского мужчины.
Только так можно сохранить наш образ жизни, государственность и дать будущее детям. Жертвуя собой. Иначе ползучая оккупация, ЛГБТ-лагеря, 63 гендера и война уже за интересы пейсатых со штатов против дружественных народов вроде китайского или иранского.
Не служили в армии:
Путин
Медведев
Мишустин
Лавров
Володин
Шойгу
Чего этот Бут себе позволяет!?