Предприниматель Виктор Бут отреагировал на слова .

Нападающий кипрского « » заявил, что тюрьма – это хорошая школа жизни, и, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы прийти в себя».

«Это неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, это более важный опыт, чем тюрьма. Никому не желаю отсидеть в тюрьме, это крайняя мера ограничения свободы.

Это хорошая тема для обсуждения, чтобы помочь людям, которые совершили правонарушение, чтобы нормально вернуться в общество. Не знаю, был ли Кокорин в армии. Думаю, сыграло отсутствие у него этого опыта.

Вероятно, нужно попасть в среду, где ты должен отбросить свои желания и возможности и при этом сохранить свои честь и достоинство, – сказал Бут в эфире « ».

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял