«Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, этот опыт важнее тюрьмы». Бизнесмен Бут, обменянный на баскетболистку Грайнер, о словах Кокорина

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Бриттни Грайнер Матч ТВ Кокорин и Мамаев Футбол

Предприниматель Виктор Бут отреагировал на слова Александра Кокорина.

Нападающий кипрского «Ариса» заявил, что тюрьма – это хорошая школа жизни, и, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы прийти в себя».

«Это неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии, это более важный опыт, чем тюрьма. Никому не желаю отсидеть в тюрьме, это крайняя мера ограничения свободы.

Это хорошая тема для обсуждения, чтобы помочь людям, которые совершили правонарушение, чтобы нормально вернуться в общество. Не знаю, был ли Кокорин в армии. Думаю, сыграло отсутствие у него этого опыта.

Вероятно, нужно попасть в среду, где ты должен отбросить свои желания и возможности и при этом сохранить свои честь и достоинство, – сказал Бут в эфире «Матч ТВ».

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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55 комментариев

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Zlatan
Ответ Hong Kil
Он же про мужчин пишет. С девиц спроса нет.
Не повторяй тупую пропаганду. Солдат - это профессия, у тебя может быть не к ней талант.
Всеобщую обязанность ввели по мере пропаганды национализма во всех странах мира
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Добрый Ретроград
У нас все олигахеры такие "бизнесмены".
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АРХАТ
Те кто кичится, что они мужики, потому что служили - Вперёд в СВО.
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Добрый Ретроград
Ответ Возвращение Аленио
Бут - это гордость России. Вообще умереть за Родину - это привилегия для любого русского мужчины. Только так можно сохранить наш образ жизни, государственность и дать будущее детям. Жертвуя собой. Иначе ползучая оккупация, ЛГБТ-лагеря, 63 гендера и война уже за интересы пейсатых со штатов против дружественных народов вроде китайского или иранского.
Тебя обманули, Оленио.
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Pol Belov
Ответ Возвращение Аленио
Бут - это гордость России. Вообще умереть за Родину - это привилегия для любого русского мужчины. Только так можно сохранить наш образ жизни, государственность и дать будущее детям. Жертвуя собой. Иначе ползучая оккупация, ЛГБТ-лагеря, 63 гендера и война уже за интересы пейсатых со штатов против дружественных народов вроде китайского или иранского.
тогда почему ты до сих пор жив и строчишь всякую чушь?
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Pol Belov
помню, помню... когда уходили в армию, то говорили "армия это хорошая школа жизни", а когда возвращались - "... но лучше б ее пройти заочно"... два года в армии - есть что вспомнить, и есть кого вспомнить... но по большому счету - зря потраченное время, его (время) можно было бы использовать с большей пользой...
.. то, что рассказывают об армии в школе, и что есть армия в реальности - это два не совпадающих мира...
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chiga
Ответ Саша Пушкин
Виктор Бут: " «Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии! " Не служили в армии: Путин Медведев Мишустин Лавров Володин Шойгу Чего этот Бут себе позволяет!?
Зато Боря Моисеев и Сережа Зверев отслужили! Знатные мужики))
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Artuom Batishev
Ответ Влад Путман
"Предприниматель", так сейчас в Росси называется торговец оружием. Хотя, скоро будет депутатом, что ещё смешнее.
Торговцы оружием во всем мире называются предпринемателями. И многие из них вполне легально это делают.
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Ultimate7
Та армия, корая у нас была есть сегодня по сути своей не исполняет ту функцию, ради которой и применяли общий призыв. В большинстве своём армия это никому не нужная муштровка.
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Tigran Shuts
Ответ Влад Путман
"Предприниматель", так сейчас в Росси называется торговец оружием. Хотя, скоро будет депутатом, что ещё смешнее.
торговец нелегальным оружием, то есть контрабандист.
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Возвращение Аленио
Бут - это гордость России.
Вообще умереть за Родину - это привилегия для любого русского мужчины.
Только так можно сохранить наш образ жизни, государственность и дать будущее детям. Жертвуя собой. Иначе ползучая оккупация, ЛГБТ-лагеря, 63 гендера и война уже за интересы пейсатых со штатов против дружественных народов вроде китайского или иранского.
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Дмитрий
Ответ Саша Пушкин
Виктор Бут: " «Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии! " Не служили в армии: Путин Медведев Мишустин Лавров Володин Шойгу Чего этот Бут себе позволяет!?
И один из текущих актуальных решал Пригожин тоже))
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Артём Стёпин
Ответ dr. cage
Я понимаю, что среди хомяков спортса в армии служить это зашквар 10/10 по шкале Вдудя, но все что выскажу непопулярное мнение.. Срочная служба все таки нужна.. Но не в том виде, что сейчас, когда тебя на год выключают из жизни ради дрочильни по типу Майнкрафт в реальности.. Срочная служба в современном мире, где люди профессию осваивают за 3-6 месяцев, должна быть такая же оперативная.. На 3-4 месяца призывали - азам обучили, дали интенсив по специальности, экзамен и все. Так и практичнее, и дешевле, и пацанам такой лагерь будет интереснее.. Экстрим, свежий воздух, новые навыки.. А 365 дней, из которых 300 дней это сторожить казарму, как по мне нынче на фиг не нужны.. Сейчас на нашей войне с обеих сторон фронт держат как раз люди, которые за 3-4 месяца, максимум полгода, солдатами стали.. Причем солдатами современными..
так для чего она конкретно нужна-то, можете развернуть мысль? допустим, мой старший сын прекрасно дышит воздухом, гуляя с собакой, новые навыки обращения с автоматом и подъема в 6 утра, кажется, его не особенно не интересуют, спортом он занимается в зале под руководством тренера, экстрим ему не нужен, у него другие увлечения. какой смысл в принудительной срочной службе для человека, который не планирует связать свою карьеру с армией и становиться "современным солдатом"?
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кабан галльский
Внатуре. Каждый мужик обязан отслужить. Но только не год и не два. Это так, эти ваши г*йропейские и либерастские реформы. На Руси мужики по 25 лет служили. И постоянно воевали. Вот это по-мужски. А годик в казармочке воротнички подшивать любой сможет. В общем, не служил 25 лет, не мужик.
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Гусейн Магомедрасулов
Каждого нормального мужчину должны обменять на женщину
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redmotor
А что предпринимал уважаемый Виктор Бут?)
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Сергей Котов
я служил два года давно в очень серьезном месте..даже страшно его называть..поломая психика...поломаное тело..боев кулачных за эти два года было больше чем у псов помойных.знакомые сидельцы офигевали..говорили что на киче проще.....эх..если бы вернуть время отказался бы от такого опыта...а ведь рвался туда сам...за этим гребаным опытом..
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Гусейн Магомедрасулов
Каждый нормальный мужчина должен зарегистрироваться на спортсе
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M_i_t_y_a
Ответ Саша Пушкин
Виктор Бут: " «Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии! " Не служили в армии: Путин Медведев Мишустин Лавров Володин Шойгу Чего этот Бут себе позволяет!?
Так можно и присесть за неуважение власти
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Arty K.
А есть ещё нормальные мужчины, но не служившие и не сидевшие. Как же так?))
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Moors
Это он так элегантно назвал путина и шойгу не мужчинами?
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Lesha Lesha
Так подождите, из тюрьмы сейчас как раз можно отправиться в армию! Тогда вообще джекпот нормального мужчины будет
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Hong Kil
Ответ Pikachu Pikachu
Дожил до 40 лет. Не был ни там, ни там. Неполноценным себя не считаю.
Он же про мужчин пишет. С девиц спроса нет.
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Саша Пушкин
Ответ M_i_t_y_a
Никто никому ничего не должен А если у мужчины проблемы со здоровьем? Если он многодетный? Если кандидат наук и тд? Все равно надо служить, что для Бута считаться нормальным мужчиной?
Виктор Бут: " «Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии! "

Не служили в армии:

Путин
Медведев
Мишустин
Лавров
Володин
Шойгу
Чего этот Бут себе позволяет!?
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Hong Kil
К службе могут признать негодным, с тюрьмой такое не прокатит.
+3
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