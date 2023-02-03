«Лейкерс», «Финикс» и «Даллас» – потенциальные претенденты на Кайри Ирвинга

« », « » и « » являются потенциальными претендентами на разыгрывающего « » , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Ирвинг не предоставил «Нетс» список команд, в которые он хотел бы перейти, но по-прежнему проявляет интерес к «Лейкерс».

«Мэверикс» ранее проявляли интерес к Ирвингу и, как ожидается, обсудят возможную сделку с «Нетс» до дедлайна, который наступит в четверг. Отмечается, что генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон, бывший исполнительный директор Nike, и главный тренер команды Джейсон Кидд имеют давние отношения с Ирвингом.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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