«Лейкерс», «Финикс» и «Даллас» – потенциальные претенденты на Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс Бруклин Джейсон Кидд Финикс НБА Кайри Ирвинг Нико Харрисон Баскетбол

«Лейкерс», «Финикс» и «Даллас» являются потенциальными претендентами на разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Ирвинг не предоставил «Нетс» список команд, в которые он хотел бы перейти, но по-прежнему проявляет интерес к «Лейкерс».

«Мэверикс» ранее проявляли интерес к Ирвингу и, как ожидается, обсудят возможную сделку с «Нетс» до дедлайна, который наступит в четверг. Отмечается, что генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон, бывший исполнительный директор Nike, и главный тренер команды Джейсон Кидд имеют давние отношения с Ирвингом.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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17 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Bobby Marks инсайдер предложил Westbrook, Walker and 1 FRP for Kyrie and Joe Harris
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Константин Согрин
Ответ Roman Boroveev
В Финикс на Пола или к Полу? Если не Пол, то Кемерон или Эйтон?
Только хотел написать, что Финикс как раз объявили, что не будут обменивать Пола)))
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Korban Cobain
Ответ Roman Boroveev
вообще гайка все оправдывает
даже Дюранта?)
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Vagant
У Мавс 2 пика и набор игроков, которые контендером Нетс не сделают.
У Санс куча пиков (никаких обязательств) и есть Крис Пол с Краудером. Хватит ли этого на титул?
Ну и какой набор от 3-й команды предложит ЛАЛ?
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Rodbert
Ответ LBJ236
Для Ирвинга, конечно, только ЛеБрон сможет выбить долгосрочный хороший контракт, так что, чтобы выжить, нужно идти в Лейкерс. Но разошлись они так себе, им нужно, как то вернуть свою былую дружбу образца Кэвс, возможно ли это сейчас, я не знаю...
Дружбы там не было. Чисто работа.
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Roman Boroveev
Ответ Korban Cobain
не хотел бы такую личность в своей команде даже ради одной гайки...человек-драма.
вообще гайка все оправдывает
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Vovan94
Связка Уэстбрук - Симонс и вселенная схлопнется . Я жду этого обмена. Человечество должно это увидеть 😁
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Korban Cobain
не хотел бы такую личность в своей команде даже ради одной гайки...человек-драма.
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Roman Boroveev
В Финикс на Пола или к Полу? Если не Пол, то Кемерон или Эйтон?
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Givi Shotadze
Ответ LBJ236
Для Ирвинга, конечно, только ЛеБрон сможет выбить долгосрочный хороший контракт, так что, чтобы выжить, нужно идти в Лейкерс. Но разошлись они так себе, им нужно, как то вернуть свою былую дружбу образца Кэвс, возможно ли это сейчас, я не знаю...
Как раз кайри ушел с кавз на взаимном уважении.
У него была травма и необходимость долгого лечения. Так что кавз делали всё осознанно.
Будем посмотреть
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Max Rooba
Ответ Birdman NBA
Ирвинг в Мавс с сохранением в команде ДФС и Вуда. Эх мечты, мечты.
Вместо Динвиди, пхах, вот тебе и сбылась мечта
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Валерий Королёв
Ответ kaissa
Важно еще и куда хочет сам Ирвинг...
Так это вестимо. Он ещё перед началом сезона обозначил желаемую локацию для своих проповедей и ритуалов - ЛА.
+12
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+12
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LBJ236
Для Ирвинга, конечно, только ЛеБрон сможет выбить долгосрочный хороший контракт, так что, чтобы выжить, нужно идти в Лейкерс. Но разошлись они так себе, им нужно, как то вернуть свою былую дружбу образца Кэвс, возможно ли это сейчас, я не знаю...
+3
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+3
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Birdman NBA
Ирвинг в Мавс с сохранением в команде ДФС и Вуда. Эх мечты, мечты.
+1
0
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kaissa
Важно еще и куда хочет сам Ирвинг...
+8
-1
+7
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rigobersong
Эх, на Лаури бы в Майами:)) Мечты:))
+5
-3
+2
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Klna Jislime
Давайте Лал
+26
0
+26
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