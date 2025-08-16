  • Спортс
1

Старт АПЛ и победа «Ливерпуля», Ливо в «Тракторе», Рублев проиграл Алькарасу, подарки Роналду невесте и другие новости

1. Чемпионат Англии стартовал! «Ливерпуль» вел 2:0 у «Борнмута», Экитике забил и отдал пас. Игрок гостей Семеньо подвергся расистским оскорблениям на «Энфилде», вингер явно разозлился и сделал дубль. Но чемпион все же вырвал победу в концовке благодаря голу Кьезы на 88-й минуте, а Салах поставил точку на 94-й. Египтянин забил 187-й гол в лиге, вошел в топ-4 лучших бомбардиров в истории и заплакал после игры. Не обошлось и без судейского скандальчика.

Также стартовали еще два топ-чемпионата – Испании и Франции. А «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах» (4:0) в 1-м раунде Кубка Германии – это первый официальный матч для тен Хага.

2. Джош Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой, зарплата экс-форварда «Салавата Юлаева» – 90 млн рублей, канадец может получить 70 млн бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров сезона. Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» на год, зарплата нападающего – 45 млн рублей.

3. Рублев проиграл Алькарасу в 1/4 финала в Цинциннати, другие результаты – здесь. Кудерметова вышла в 1/2 финала, Соболенко, Калинская выбыли.

4. Трансферы. ЦСКА арендовал колумбийского вингера Руиса у «Мильонариоса» с опцией выкупа. «Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони. Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. «Милан» подписал защитника «Янг Бойз» Атекаме за 10 млн евро. «Барса» за 11 млн евро продала оставшиеся 50% прав на Тринкау «Спортингу». «Спартак» улучшил предложение по Самошникову (может заплатить до 450 млн рублей с учетом бонусов), ожидается, что «Локомотив» его примет.

5. Светская хроника. Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро. У Вячеслава Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Ангелины Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год. Петр Чех расстался с женой Мартиной после 26 лет брака.

6. Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус российскому гимнасту Мухаммаджону Якубову, которому ранее отказала из-за символа V.

7. «Матч ТВ» может не показать церемонию открытия игры «Спартак» – «Зенит», если на поле не будет футболки петербуржцев, канал связывался с клубом по просьбе «Газпрома». Председатель правления «Зенита» Медведев заявил: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно».

8. Фигуристы пошли в кино. Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева». А Никита Кацалапов сыграет главную роль в фильме про Людмилу Пахомову и Александра Горшкова («Кумпарсита»).

9. Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА на данный момент. В конце сезона ассоциации начислят 4,333 балла.

10. В Москве состоялся турнир ACA 190. В главном событии в титульном бою в среднем весе Магомедрасул Гасанов нокаутировал Дмитрия Арышева. Все результаты – здесь.

11. Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой.

Цитаты дня:

Карпин о детском футболе: «Не будет профессиональных тренеров при зарплате 20-30 тысяч рублей. Они думают: «Надо кредит заплатить, не хватает на ипотеку». А не о том, как детей тренировать»

Бакаев о «Зените»: «Если русский и бразилец находятся на одном уровне, играть будет иностранец – за него заплатили. Тренер на меня не рассчитывал, общие фразы: «Работай, тренируйся»

Анна Чичерова: «У нас не так много площадок, которые могут принять чемпионат России на достойном уровне. Нормального стадиона нет даже в Москве!»

Истомин пошутил о супружеских парах в биатлоне: «Путин сказал, что нужно повышать демографию, поэтому мы тоже эти цели не должны упускать из виду»

Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»

Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16561 голос
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс
утренний дайджест
