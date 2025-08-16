Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 5-го тура.
В субботу «Ротор» сыграет в гостях с «Соколом».
В воскресенье «Факел» встретится на выезде с «Черноморцем».
Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Урал».
PARI Первая лига
5-й тур
16 августа 09:30, Нефтяник
16 августа 15:00, Локомотив
16 августа 16:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
16 августа 16:00, стадион Спартак
Не начался
17 августа 13:00, Урожай
Не начался
17 августа 14:00, стадион Труд Ульяновск
Не начался
17 августа 15:00, Нефтехимик
Не начался
17 августа 16:00, Центральный
Не начался
18 августа 16:30, Арена Химки
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
