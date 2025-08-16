  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Ротор» сыграет в гостях с «Соколом».

В воскресенье «Факел» встретится на выезде с «Черноморцем».

Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Урал».

PARI Первая лига

5-й тур

Первая лига. 5 тур
16 августа 09:30, Нефтяник
Уфа
Не начался
Родина
Первая лига. 5 тур
16 августа 15:00, Локомотив
Сокол
Не начался
Ротор
Первая лига. 5 тур
16 августа 16:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Чайка
Не начался
Шинник
Первая лига. 5 тур
16 августа 16:00, стадион Спартак
Арсенал Тула
Не начался
Енисей
Первая лига. 5 тур
17 августа 13:00, Урожай
Спартак Кострома
Не начался
Челябинск
Первая лига. 5 тур
17 августа 14:00, стадион Труд Ульяновск
Волга Ульяновск
Не начался
СКА Хабаровск
Первая лига. 5 тур
17 августа 15:00, Нефтехимик
Нефтехимик
Не начался
КАМАЗ
Первая лига. 5 тур
17 августа 16:00, Центральный
Черноморец
Не начался
Факел
Первая лига. 5 тур
18 августа 16:30, Арена Химки
Торпедо
Не начался
Урал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
