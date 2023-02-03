Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»

Звездный разыгрывающий « » Кайри Ирвинг запросил у руководства клуба обмен в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Нетс» были проинформированы о том, что Ирвинг хочет покинуть команду до дедлайна обменов 9 февраля. В противном случае он уйдет на правах свободного агента в июле.

Контракт Ирвинга истекает по окончании сезона-2022/23, за который он получит 36,9 млн долларов.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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