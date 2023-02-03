Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг запросил у руководства клуба обмен в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Нетс» были проинформированы о том, что Ирвинг хочет покинуть команду до дедлайна обменов 9 февраля. В противном случае он уйдет на правах свободного агента в июле.

Контракт Ирвинга истекает по окончании сезона-2022/23, за который он получит 36,9 млн долларов.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют

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38 комментариев

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Samsonov_24_4_11_15
В Хьюстон его или Детройт и пусть кайфует после регулярки. Хотя, учитывая, что это Ирвинг, не факт, что расстроится
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Lokomotiv__1992
Ответ Stan WarHammer
Нужен трехсторонний. Кайри в Лейкерс, Расс - куда-нибудь, размен Расса - в Бруклин. Ну и пики по вкусу. Один первый я бы на месте Лейкерс по крайней мере отдал, два - уже перебор.
По сути Кайри один пик сейчас и стоит ) так он топ .. но с головой у него не все в порядке ) не все готовы его видеть в своей команде )
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egro92
Ответ Santy-44
Рановато тараканы в голове проснулись. Очевидно, это какой-то неправильный шалфей. Один из пользователей sports предложил представить лицо КД. Я предлагаю расширить спектр эмоций старины Дюрэнта. Поэтому - го обмен на Уэстбрука.
за такое и пики первого раунда не жалко
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Валерий Королёв
Это последний крупный контракт блаженного. А ведь убедил почти всех, что взялся за ум. Кроме Цая, кстати.
Отменяйте уже его окончательно! Баскетбол переживет, а для других кретинов это станет уроком
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LBJ236
Или Дюрэнт сможет разрулить ситуацию, всё же они кореша, только к нему может прислушаться Кайри, как то так
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Lokomotiv__1992
Рассел зашёл бы в Бруклин .. там много шутеров ) но там уже есть Сима .. это слишком , представти их в одной команде ? Два топ шутера ) да ещё штрафные забить не могут ) это слишком .. как бы Леброн этого не хотел и возможно сам Кайри.. такого не будет
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pro~dj
Ответ Водяра
В Маккаби Тель Авив.
Зачётный коммент) было бы действительно забавно обменять в клуб где всем заправляют евреи
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Klna Jislime
наша песня хороша, начинай сначала
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Александр Иванов
На секунду представил Уэстбрука и Симмонса в одной команде 🤭
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Stan WarHammer
Нужен трехсторонний. Кайри в Лейкерс, Расс - куда-нибудь, размен Расса - в Бруклин. Ну и пики по вкусу. Один первый я бы на месте Лейкерс по крайней мере отдал, два - уже перебор.
+1
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Свежий
Чуваки, за это мы и любим НБА 🤯
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ShowTime.
хочет стать одноклубником леброна , чтоб не платить 90 к за билет на рекордный матч)
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Lokomotiv__1992
Теперь узнаем кто готов отдать за Кайри что то интересное?) Могут и не обменять ... Тогда останутся в следующем сезоне с одним КД травматов. Лал сразу отпадает .. если бы могли уже давно повели обмен , Рассел им просто не нужен .. если тупо только найдут третью команду и отдадут за Кайри пик или два но это будет ужасное решение. . Кайри в следующем сезоне может кинуть любую команду ... С его характерам не всем он подойдёт. Но к примеру на месте Хит я бы рискнул .. отдал бы Хиро .. Миннисота может отдать Рассела .. Ванвлит поедет к Дюранту ?
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Диетолог Зайона Уильямсона
Эх, Кайри.. Мы всем спортсом почти уже поверили тебе!
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Misunderstood
Если это правда, то это Ирвинг самый трэш-токсик тип эва плэйд зэ гейм оф баскетбол, борода через половину сезона понял, что пора валить, пока не поздно, ну и змей я представляю в каком ах….
+3
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serginho07
Вот те на🤷‍♀️
Запасаемся попкорном
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Сергей Галынский
Что и требовалось доказать
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kazuma
кукуха сорвалась с плоской земли и отправилась в свободный полет
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Аккайын Жасов
Кевин, я иду к тебе =))
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carmelo hot sause
Большое уважение Кайри за то, что беспокоится за ежегодную рубрику "Дедлайн обменов онлайн". Я уж думал, будем скучать
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Водяра
В Маккаби Тель Авив.
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Kudim41
БАБАХ…!!!!
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I'mNotChrisPaul
на Расса и пик первого раунда
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LBJ236
Похоже обиделся, что Нетс не предлагают ему долгосрочный контракт
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RexRight
Опять фляга засвистела у молодого, кроме как в Бруклине нигде его не примут, пойдёт с Ховардом тайскую лигу разрывать
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