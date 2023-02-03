Неймар пропустит 2-ю игру «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. Послезавтра ему исполнится 31 год

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция травмы Монпелье Неймар Футбол

Неймар пропустит второй матч «ПСЖ» подряд перед днем рождения.

Французский клуб сообщил, что бразильский нападающий не сыграет в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы», который состоится завтра, 4 февраля.

Неймар испытывает дискомфорт в приводящей мышце. В связи с этим он будет тренироваться индивидуально, а к групповым тренировкам, как ожидается, вернется в начале следующей недели.

Предыдущий матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» (3:1), состоявшийся 1 февраля, Неймар также пропустил. Тогда сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения.

5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники

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36 комментариев

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Акыл Сатыбалдиев
Это похоже на тот случай, когда приезжает налоговая проверка, а сотрудник берёт больничный на месяц
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МАФИЯ
не, ну днюха это святое
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Старый Негр
Идеально. Вот пусть эль бобик и покажет величие.
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Илья Банюк
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
Лео как обычно расстворится на поле)
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Сикарио
Ответ Виталий Поварещенков
Уже 31, а он еще ребенок
А ты в 15 уже старик?
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-3
-3
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Сикарио
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
Разве что на дно, если судья не вмешается.
+2
-2
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Артём Горбенко
Ответ Имя Фамилия
Боишься, что меси снова попадёт под 8:2? Не переживай, ПСЖ в 2021-м году полурезервным составом отгрузил баварии трёшку на выезде, в этот раз вдесятером конечно будет сложнее, но точно не так жидко, как было у меси в барсе.
секта обиженных 18го декабря повылазила
+6
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+6
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Tresk2
Печень разогревает перед днем рождения.
0
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Имя Фамилия
Ответ Барсик Юрана
Вся надежда ПСЖ это надежда на 35 летнего Месси, позор шейхам
Боишься, что меси снова попадёт под 8:2? Не переживай, ПСЖ в 2021-м году полурезервным составом отгрузил баварии трёшку на выезде, в этот раз вдесятером конечно будет сложнее, но точно не так жидко, как было у меси в барсе.
+1
-6
-5
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BuTaJIbKa
Испытывает дискомфорт от Франции, поедет на карнавал.
Опасно всё это накануне Баварии...
+1
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Рашпель793
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
Ага, как Барсу тащил после Иньесты ))
0
-2
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Анвар Масимов
Вот так можно проипать свою карьеру и потенциал . Зря ушел из Барсы
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-1
-1
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Очень даже реально, без Нея и Мбаппе это +2 отрабатывающих игрока на поле для ПСЖ, еще Верратти будет, как раз эгоистичные черепашки не будут мешаться своей статаохотой
Черепашка? Эгоистичные?) Взгляни на статистику, кто на самом деле забивает против топ-команд и кто на самом деле мешает команде
+4
-4
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В Питере Пять
у Неймара обычно дискомфорт либо перед свои ДР, либо перед ДР сестры.))
+1
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Имя Фамилия
День рождения 5-го февраля, игра 4-го, после матчей у игроков всегда 1 день выходного, так что этот матч никак не помешал бы Неймару отпраздновать свой ДР и никакой связи тут нет. В 2020-м году это вообще было решение руководства поберечь Нэя к матчам с Боруссией, о чём он публично высказывал недовольство, потому что хотел играть.
+1
-1
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Winterburn
Ответ Екн Лор
Ждём скоро новость "Неймар пропустит игру из-за травмы. Завтра день рождения его сестры"
А после будет так: "Неймар пропустит игру из-за травмы, полученной на дне рождения его сестры"
+4
-1
+3
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Iuasamonu
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
Судьи всегда помогут
+1
-4
-3
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Я Гражданин Мира
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
Будем надеяться
+3
-1
+2
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Барсик Юрана
Вся надежда ПСЖ это надежда на 35 летнего Месси, позор шейхам
+5
-2
+3
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Экспертное мнение
Ответ udiekemen
Шутки с шутками, но это нереально
Очень даже реально, без Нея и Мбаппе это +2 отрабатывающих игрока на поле для ПСЖ, еще Верратти будет, как раз эгоистичные черепашки не будут мешаться своей статаохотой
+5
-3
+2
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Николай Белкин
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
месси и тащить. хаахахахахахах
+24
-24
0
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cektor
ему уже 31 , ого !))
+1
-1
0
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6tspey7tb5
Каждый год карнавал, день рождение, день рождение сёстры. С таким подходом к делу он часто говорит о мечте получить золотой мяч
0
0
0
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udiekemen
Ответ Итачи Учиха
Я так понял, Лео в соло придется в 1/8 ЛЧ тащить)
Шутки с шутками, но это нереально
+8
-3
+5
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Svobodu Mne
У неймара всё стабильно, к плейофф ЛЧ у него тусовка)
+11
-1
+10
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