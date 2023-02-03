Неймар пропустит 2-ю игру «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. Послезавтра ему исполнится 31 год

Неймар пропустит второй матч « » подряд перед днем рождения.

Французский клуб сообщил, что бразильский нападающий не сыграет в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы», который состоится завтра, 4 февраля.

Неймар испытывает дискомфорт в приводящей мышце. В связи с этим он будет тренироваться индивидуально, а к групповым тренировкам, как ожидается, вернется в начале следующей недели.

Предыдущий матч Лиги 1 между «ПСЖ» и « » (3:1), состоявшийся 1 февраля, Неймар также пропустил. Тогда сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения.

5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники