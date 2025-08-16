Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»

Даниэль Руис высказался о своем переходе в ЦСКА.

Армейцы арендовали вингера у «Мильонариоса» за 500 тысяч долларов с выкупом за 1,5 млн.

«Я прекрасно знаю, что это клуб с огромной историей, с большими традициями. ЦСКА – обладатель Кубка УЕФА, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России. У меня огромное желание играть за ЦСКА, счастью нет предела.

Говорят, что в России невероятный холод, но на самом деле я себя здесь сейчас чувствую очень комфортно.

Я уже разговаривал с главным тренером, это замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас нужно меньше говорить и больше показывать на поле. Очень жду момента, когда смогу показать все, на что я способен. Очень хочется поскорее влиться в команду и начать играть», – сказал Руис.