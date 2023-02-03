«МЮ» интересуется Фати, если «Барса» будет готова отпустить его. Вингеру не нравится, что он редко играет в старте (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ансу Фати Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Барселоны».

Английский клуб заинтересован в приобретении 20-летнего Ансу Фати, если каталонцы будут готовы отпустить футболиста, сообщает Diario Sport.

Также отмечается, что возможный трансфер Фати считается приоритетом для «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» сейчас на готова обсуждать переход, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.

Более того, Ансу Фати не получает достаточного игрового времени в стартовом составе, а это, как сообщается, не нравится ни игроку, ни его окружению.

20-летний футболист забил три гола в 19 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

34 комментария

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Зуев.,
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ну на это если МЮ пойдет, то мы не против 🤣🤣
Если покупали Магуайра за 80, то надо сплавлять Фати за 100 миллионов минимум 😂
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прощай Роналду
Ответ Josep
100%! Сделал операцию по совету врачей - и спустя пару месяцев сейчас просто огонь!.
Первый красавчик Хави, сменил мед персонал
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Anttii
А в МЮ прям нехватка вингеров: Реши, Антони, Санчо, Гарначо, Пеллистри, Эланга, арендный Диалло и Гринвуд освобождённый.
Гринвуд освобождённый🤣🤣🤣
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Зуев.,
Ещё один хороший пример того, что надо лечиться, а не играть.
Вот надо было просто залечить травму и всё!
А потом играй на здоровье.
Но нет, Фати же самый умный блин🤦
К чему это привело?
Несколько воспалений и новые операции.
Тем временем Араухо поступил правильно.
Заличил травму операцией и не стал усложнять себе жизнь.
В итоге у нас Араухо, а не новый Умтити
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TravenS
Ответ Олег Петров
Фати обычным стал) ничем не выделяется в плане игры. Бегает с 10кой как пежон, еле еле. Будто бы уже закат карьеры. Или он думает, если унаследовал 10ку месси то и пешеходство ему положено?) выходят на 10 минут и то не хотят бегать, я бы носился эти 10 минут по всему полю от защиты до нападения.
Подушню) не сможешь ты носиться по полю на протяжении 10 минут, устанешь. Но с мини-перерывами да, свежий футболер должен выдавать достаточно большой объём беговой работы
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Зуев.,
Со стороны Барсы - нет, а со стороны МЮ 50 миллионов 😂
Ну на это если МЮ пойдет, то мы не против 🤣🤣
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Sadullo Vokhidov
Джанго освобождении 🤦‍♂️
Ты не понял прикола что ли?
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-1
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Зуев.,
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Обмен на Гарначо. БЕз доплат
Со стороны Барсы - нет, а со стороны МЮ 50 миллионов 😂
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Josep
Ответ прощай Роналду
Араухо другое дело 💪🏻
100%! Сделал операцию по совету врачей - и спустя пару месяцев сейчас просто огонь!.
+1
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+1
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Обмен на Гарначо. БЕз доплат
0
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Зуев.,
Зная, как сейчас играет Фати, то его можно за 100 миллионов сплавить, ибо Магуайра покупали за 80
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Falsegoalkeeper
Ответ Josep
Как играешь, так и выходишь.. не нравится ему, играй лучше, забивай больше. Кто ж тебе доктор, что ты упёртый баран и не последовал совету специалистов, и не сделал операцию, а лечился травками. Вот теперь и пожинай поды своего самолечения - упавшая стартовая скорость, резкость и выносливость..
Как бы жестко не звучало, но по большей части ты прав. Фати, желая вернуться, не стал нормально лечиться. Теперь даже защитников из низов Ла Лиги обыграть не может
+3
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+3
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Олег Петров
Фати обычным стал) ничем не выделяется в плане игры. Бегает с 10кой как пежон, еле еле. Будто бы уже закат карьеры. Или он думает, если унаследовал 10ку месси то и пешеходство ему положено?) выходят на 10 минут и то не хотят бегать, я бы носился эти 10 минут по всему полю от защиты до нападения.
+1
-1
0
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Sadullo Vokhidov
Ответ Anttii
А в МЮ прям нехватка вингеров: Реши, Антони, Санчо, Гарначо, Пеллистри, Эланга, арендный Диалло и Гринвуд освобождённый.
Джанго освобождении 🤦‍♂️
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Артур Анадян
Потом будут говорить, что ТХ лучший тренер - столько игроков купили и хотят купить
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TDB
*его окружению*

Как же раздражает, когда читаешь такое. Есть футболист, клуб и максимум его агент. Остальное мишура, которая чаще всего делает только хуже
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-1
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Пакаев
А нужен ли он ?
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Falsegoalkeeper
Ответ Арман Бижанов
Если это правда, то надо с музыкой его выпроводить)) Может в Англии начнет играть как мужик))
Сейчас он объективно не тянет. Он банально не может обыграть 1-1 даже не самых быстрых защитников
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Stereophonics89
Агентские приколы
Рэшфорд, Марсьяль, Антони, Санчо, Пельистри, Иланга, Гринвуд (возможно)
Куда ещё Фати за большие деньги брать
МЮ скорее всего не в курсе о своем интересе
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Зуев.,
"Барса сейчас нА готова отдавать Фати "
Спортс.ру, ты как всегда
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прощай Роналду
Ответ Josep
Как играешь, так и выходишь.. не нравится ему, играй лучше, забивай больше. Кто ж тебе доктор, что ты упёртый баран и не последовал совету специалистов, и не сделал операцию, а лечился травками. Вот теперь и пожинай поды своего самолечения - упавшая стартовая скорость, резкость и выносливость..
Араухо другое дело 💪🏻
+2
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+2
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Гамаль Хайдаров
Надеюсь Барса сможет развести МЮ и пихнуть его
0
-1
-1
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Cygel
какой мю )) уровень нынешнего Фати это Эльче ))
+1
-1
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vrazrez
Ансу не нравится, что он не играет в старте. Хави не нравится как играет Ансу. Найдите мальчику команду, где он будет в старте.
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Ман Сити
А как же молодые "таланты" всякие антони и санчо по 100 лямов?
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