«МЮ» интересуется Фати, если «Барса» будет готова отпустить его. Вингеру не нравится, что он редко играет в старте (Diario Sport)

« » интересуется футболистом «Барселоны».

Английский клуб заинтересован в приобретении 20-летнего Ансу Фати, если каталонцы будут готовы отпустить футболиста, сообщает Diario Sport.

Также отмечается, что возможный трансфер Фати считается приоритетом для «Манчестер Юнайтед».

« » сейчас на готова обсуждать переход, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.

Более того, не получает достаточного игрового времени в стартовом составе, а это, как сообщается, не нравится ни игроку, ни его окружению.

20-летний футболист забил три гола в 19 матчах в этом сезоне.