«МЮ» интересуется Фати, если «Барса» будет готова отпустить его. Вингеру не нравится, что он редко играет в старте (Diario Sport)
«Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Барселоны».
Английский клуб заинтересован в приобретении 20-летнего Ансу Фати, если каталонцы будут готовы отпустить футболиста, сообщает Diario Sport.
Также отмечается, что возможный трансфер Фати считается приоритетом для «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» сейчас на готова обсуждать переход, но к летнему трансферному окну ситуация может измениться.
Более того, Ансу Фати не получает достаточного игрового времени в стартовом составе, а это, как сообщается, не нравится ни игроку, ни его окружению.
20-летний футболист забил три гола в 19 матчах Ла Лиги в этом сезоне.
Вот надо было просто залечить травму и всё!
А потом играй на здоровье.
Но нет, Фати же самый умный блин🤦
К чему это привело?
Несколько воспалений и новые операции.
Тем временем Араухо поступил правильно.
Заличил травму операцией и не стал усложнять себе жизнь.
В итоге у нас Араухо, а не новый Умтити
Как же раздражает, когда читаешь такое. Есть футболист, клуб и максимум его агент. Остальное мишура, которая чаще всего делает только хуже
Рэшфорд, Марсьяль, Антони, Санчо, Пельистри, Иланга, Гринвуд (возможно)
Куда ещё Фати за большие деньги брать
МЮ скорее всего не в курсе о своем интересе
Спортс.ру, ты как всегда