НОК Украины выступает против участия спортсменов из России в международных соревнованиях до окончания боевых действий
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях до окончания боевых действий.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
По его словам, НОК Украины обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) и всем международным спортивным федерациям.
«На сегодняшний день мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.
Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов», – заявил Гутцайт.
Он отметил, что в случае допуска россиян и белорусов на международные соревнования Украина обсудит бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница.»
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