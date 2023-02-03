НОК Украины выступает против участия спортсменов из России в международных соревнованиях до окончания боевых действий

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Политика Вадим Гутцайт ТАСС Легкая атлетика

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях до окончания боевых действий.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По его словам, НОК Украины обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) и всем международным спортивным федерациям. 

«На сегодняшний день мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов», – заявил Гутцайт. 

Он отметил, что в случае допуска россиян и белорусов на международные соревнования Украина обсудит бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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39 комментариев

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Alestern
Ответ SofiaSkating
Оставьте уже спортсменов и спорт в покое.Когда были бойкоты ОИ, то судьбы многих спортсменов были разрушены.Спортивный век очень короток и спортсмены с детства жертвуют всем, чтобы добиться результата. Девиз ОИ-"Спорт вне политики".
Пускай выступают за свой то счет… не жалко… всё равно ведь страну никакую представлять не собираются , значит и денег из бюджета не получат.
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irina1980
Ответ Алиса80
А чем украинские спортсмены лучше? Их государство убивает людей.Почему из не лишили флага и гимна,где особые критерии?Разницы нет же.
Но украинцы же отдают жизни не ради своего народа,украинского,а ради своих хозяев.
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murzzzzzilka
Ответ **Iscander**
По любому это сказали, Арестович, Фейгин и Го.дон.
Арестович уже не тренде:))
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vanek123
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Киевский режим потрясные конечно ребята: ни о какой Олимпиаде ещё речи не идет, но тявкнем.
сучек ко мне в окопы...эмирастный ты нашь...
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murzzzzzilka
Ответ rbb
Предлагаю до окончания боевых действий, всех кто в них участвует, не допускать. Вся Европа, Америка, Украина, островные государства , Япония заодно как их созник. Олимпиада будет что надо!
Вот и окажется, что участвовать могут лишь Эритрея и Берег Слоновой Кости, над которыми так ржет местная либерда:))
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ДМ-1чемпион
Кац (Гутцайт) предлагает сдаться!
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irina1980
Хватит уж норвежцам проявлять негатив к россиянам, в боевых действиях на Украине норвежский зенитный комплекс уничтожили наши,пусть отвлекутся немного,поинтересуются не только тем,как бы нашим спортсменам нагадить.
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Алиса80
А чем украинские спортсмены лучше? Их государство убивает людей.Почему из не лишили флага и гимна,где особые критерии?Разницы нет же.
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murzzzzzilka
Ответ Гусеконь
а те страны, которых НАТО бомбит, как относятся к участию стран НАТО в олимпиаде?
Ну, другое это, другое:)))
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vanek123
Боюсь открыть зтот трек...заминусуют...тут же либерасты да сексошники...точно заминусуют...зато знать будем...
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khinskiy
Ответ sav187
Вообще следует вспомнить, что на время олимпиад все боевые действия должны быть прекращены.
Давайте ещё вспомним, что на Олимпиадах выступают голые и без женщин.
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**Iscander**
По любому это сказали, Арестович, Фейгин и Го.дон.
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OldRedWhite
Ответ Adeen
«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница.»
Вы ещё этого сумасшедшего Чаадаева вспомните , который ‘’ не научился любить Родину с закрытыми глазами ,, )))
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ДМ-1чемпион
То есть до капитуляции украины!
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий Бервинов
Что ж, опять ждём сценарий: тут полно заплюсованных комментов, где все угарают с желто-синих. Затем какой-то российский политик высказывает схожую мысль со здешними комментаторами, но все будут его оскорблять. БиполярОчка.
Длинно пишите !
Хватит уже слов - только удар по центру принятия решений !
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Adeen
Ответ Cube Litening C:68X
😁 Это как русские с американцем водку пили,и хаяли власть..а когда он с ними согласился,они ему морду набили..
«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь.
Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница.»
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SofiaSkating
Оставьте уже спортсменов и спорт в покое.Когда были бойкоты ОИ, то судьбы многих спортсменов были разрушены.Спортивный век очень короток и спортсмены с детства жертвуют всем, чтобы добиться результата.
Девиз ОИ-"Спорт вне политики".
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rbb
Предлагаю до окончания боевых действий, всех кто в них участвует, не допускать. Вся Европа, Америка, Украина, островные государства , Япония заодно как их созник. Олимпиада будет что надо!
+11
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Сейлем Сэйберхеген
Киевский режим потрясные конечно ребята: ни о какой Олимпиаде ещё речи не идет, но тявкнем.
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rbb
Ответ alison0
А после окончания можно! Ага
Тогда уже все воющие страны не допускать! А воюют все, танки чьи? Оружие чье? И будет Бах один выступать, и Франция сама себя не допустит до олимпиады в Париже.
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Сейлем Сэйберхеген
Не вопрос, сейчас кинжал сбросим на Банковую и сразу наступит окончание боевых действий.
+1
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Stormbringer
Вы не должны идти на компромиссы, вы и не идите. Только остальных не приплетайте.
+12
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Старый Негр
А на каких олимпийских ценностях основаны его хотелки, он не объяснил? Или олимпийскую хартию на Украине уже похоронили?
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alison0
А после окончания можно! Ага
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Антон Кривоногов
А мы уйдём на север, а мы уйдём на север…🐕
+3
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