НОК Украины выступает против участия спортсменов из России в международных соревнованиях до окончания боевых действий

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях до окончания боевых действий.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По его словам, обратится к Международному олимпийскому комитету ( ) и всем международным спортивным федерациям.

«На сегодняшний день мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов», – заявил Гутцайт.

Он отметил, что в случае допуска россиян и белорусов на международные соревнования Украина обсудит бойкот Олимпийских игр 2024 года в .

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