Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

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Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость в рамках Матча звезд НХЛ

Трехкратный победитель конкурса Коннор Макдэвид («Эдмонтон») на этот раз не был в числе участников.

Рекордсмен Дилан Ларкин («Детройт», 13,172 секунды в 2016 году) показал 4-й результат.

Кирилл Капризов («Миннесота»), изначально заявленный на конкурс, не участвовал. 

Upper Deck NHL Fastest Skater (забег на скорость)

1. Андрей СвечниковКаролина») – 13,699 секунды (в финале, в первом раунде – 13,757). 

2. Кевин Фиала («Лос-Анджелес») – 14,114 (в финале, в первом раунде – 13,997).

3. Чендлер СтивенсонВегас») – 14,197.

4. Дилан Ларкин («Детройт») – 14,558.

5. Кэйл Макар («Колорадо») – 22,304 (из-за падения на последнем повороте). 

2 комментария

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smiakishev
В целом тухло
+ забавный выездной конкурс с досками и купающимся Кросби
+ конкурсы чередуются и растянуты на весь вечер, финалы, хоть как-то поддерживается интерес
+ Петерссон и его бросок, кто бы мог подумать

- унылые зрители совсем не приветствующие игроков, просто отстой
- станные участники конкурса на забег
- буллиты Марнера, Пасты полная хрень, обидно за заморочившихся Ткачуков и опять далекие от хоккея судьи конкурса. Кросби и Ови вывезли авторитетом
- мудренный конкурс с бросками вратарей и буллитами, хотя бы вратарей чередовали
- унылый гольф
- Скиннер, Тарасенко.. что эти люди делают на Allstars? Где представители Сиэттла вместо Бениса, где Бурый?
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Deathspell Omega
Свечников с такой прической и с годами очень стал походить на Сергея Федорова...
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