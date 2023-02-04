Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал
Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость в рамках Матча звезд НХЛ.
Трехкратный победитель конкурса Коннор Макдэвид («Эдмонтон») на этот раз не был в числе участников.
Рекордсмен Дилан Ларкин («Детройт», 13,172 секунды в 2016 году) показал 4-й результат.
Кирилл Капризов («Миннесота»), изначально заявленный на конкурс, не участвовал.
Upper Deck NHL Fastest Skater (забег на скорость)
1. Андрей Свечников («Каролина») – 13,699 секунды (в финале, в первом раунде – 13,757).
2. Кевин Фиала («Лос-Анджелес») – 14,114 (в финале, в первом раунде – 13,997).
3. Чендлер Стивенсон («Вегас») – 14,197.
4. Дилан Ларкин («Детройт») – 14,558.
5. Кэйл Макар («Колорадо») – 22,304 (из-за падения на последнем повороте).
+ забавный выездной конкурс с досками и купающимся Кросби
+ конкурсы чередуются и растянуты на весь вечер, финалы, хоть как-то поддерживается интерес
+ Петерссон и его бросок, кто бы мог подумать
- унылые зрители совсем не приветствующие игроков, просто отстой
- станные участники конкурса на забег
- буллиты Марнера, Пасты полная хрень, обидно за заморочившихся Ткачуков и опять далекие от хоккея судьи конкурса. Кросби и Ови вывезли авторитетом
- мудренный конкурс с бросками вратарей и буллитами, хотя бы вратарей чередовали
- унылый гольф
- Скиннер, Тарасенко.. что эти люди делают на Allstars? Где представители Сиэттла вместо Бениса, где Бурый?