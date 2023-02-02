Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Жув, Пеллегрино, Гульберг, Валнес, Шанава выступят в квалификации спринта свободным стилем

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3 февраля в Тоблахе стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины пробегут спринт свободным стилем. 

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

1. Калле Халварссон (Швеция)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

7. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

8. Харальд Амундсен (Норвегия)

9. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) 

15. Пол Гульберг (Норвегия)

17. Люка Шанава (Франция)

18. Эндрю Янг (Великобритания)

19. Федерико Пеллегрино (Италия)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

23. Ришар Жув (Норвегия)

27. Бен Огден (США)

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2 комментария

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gerr_max
Ну внук будет мотивированным поле поражения во Франции.

Безоговорочная победа выйдет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ришар Жув (Франция)
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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