Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Жув, Пеллегрино, Гульберг, Валнес, Шанава выступят в квалификации спринта свободным стилем

3 февраля в Тоблахе стартует седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины пробегут спринт свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

1. (Швеция)

3. (Норвегия)

7. (Норвегия)

8. (Норвегия)

9. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

15. (Норвегия)

17. (Франция)

18. (Великобритания)

19. ( )

21. (Норвегия)

23. (Норвегия)

27. (США)