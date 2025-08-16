Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали

Клубный автобус «Тюмени-2» попал в аварию в Омской области.

Команда направлялась в Омск на матч Третьей лиги с «СибГУФК-Иртыш-2». Игра должна была состояться 15 августа, но позже ее перенесли на 16 августа, поэтому команда выехала позже.

По предварительным данным, около 17:30 в районе Тюкалинска водитель автобуса «Тюмени-2» не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении BMW, который затем врезался в фуру.

После этого клубный автобус продолжил движение, выехал на встречную полосу, столкнулся с другим большегрузом и съехал с дороги.

19-летний пассажир автобуса «Тюмени-2» был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, также помощь понадобилась водителю одного из большегрузов. Остальные участники ДТП не получили серьезных повреждений.

Фото: t.me/fctyumen/13411