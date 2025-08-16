Салах заплакал, когда фанаты «Ливерпуля» скандировали имя Жоты после победы над «Борнмутом»
Мохамед Салах не сдержал эмоций во время скандирований имени Диогу Жоты.
«Ливерпуль» дома обыграл «Борнмут» (4:2) в 1-м туре АПЛ.
В рамках матча клуб и болельщики почтили память Жоты и его брата. Нападающий «Ливерпуля» и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
После окончания игры болельщики «красных» начали скандировать имя Жоты.
Салах, забивший последний гол в матче, заплакал, аплодируя фанатам на трибунах «Энфилда».
Фото: x.com/HQpcrt
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер HQpcrt
