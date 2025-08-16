  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»
0

Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»

Рамиро ди Лусиано опроверг возможность перехода в «Спартак» и «Краснодар».

Накануне защитник «Банфилда» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.

— Были новости о том, что вас предложили «Спартаку» и «Краснодару». Это правда?

— Нет, это ерунда. Единственное предложение, которое я получил, было от ЦСКА, – сказал ди Лусиано.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16283 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рамиро ди Лусиано
возможные трансферы
logoКраснодар
logoвысшая лига Аргентина
logoпремьер-лига Россия
logoБанфилд
logoЦСКА
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ди Лусиано прилетит в Москву на медосмотр в ЦСКА в начале недели
129 августа, 17:57
ЦСКА покупает ди Лусиано из «Банфилда» за 1,3 млн евро. Контракт с защитником – на 4 года, сообщил агент
3130 июля, 12:59
«Спартаку» и «Краснодару» предложили защитника «Банфилда» ди Лусиано. Им интересовался ЦСКА
76 июля, 12:54
Главные новости
Хавбек «Спартака» Дмитриев о матче с «Зенитом»: «Надо обязательно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию»
12 минут назад
«Бавария» сделала запросы по Симонсу. Хавбек «Лейпцига» согласовал контракт с «Челси»
250 минут назад
Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили – теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»
2сегодня, 02:32
Невилл о дебюте Экитике в АПЛ: «Настоящий талант. Если в «Ливерпуль» придет Исак, у него будет реальный конкурент»
3сегодня, 01:30
Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали
4вчера, 22:08Фото
Капитан «Борнмута» о расистских оскорбления Семеньо: «Это неприемлемо и ужасно злит. Нужно что-то делать, преклонение колена не дало никакого эффекта»
51вчера, 21:56
Салах заплакал, когда фанаты «Ливерпуля» скандировали имя Жоты после победы над «Борнмутом»
20вчера, 21:40Фото
Экитике после 1+1 и 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, сделаю больше для «Ливерпуля». Моими кумирами были Неймар и Бензема»
19вчера, 21:37
Невилл о расистских оскорблениях Семеньо на матче с «Ливерпулем»: «Это отвратительно и омрачает вечер. Такое будет происходить и дальше, что плачевно»
15вчера, 21:30
Ла Лига стартовала! «Вильярреал» победил «Овьедо», «Жирона» уступила «Райо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
39вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на «Энфилде» не место»
2сегодня, 02:17
Адиев о «Крыльях» и поддержке Федорищева: «Вижу карт‑бланш. Он все время подчеркивает: «В твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как считаешь нужным»
1сегодня, 01:57
Митрофанов о матче с Иорданией на «Лукойл Арене»: «Будем продолжать стратегию популяризации сборной. Игры и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и городах»
сегодня, 01:43
Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»
2сегодня, 01:16
Слот про 4:2 с «Борнмутом»: «Нам противостояла команда, которая никогда не сдается, нужно отдать им должное. Напряженный матч»
6вчера, 21:59
«Неому» интересен Павар, саудовцы контактировали с защитником «Интера» (Фабрицио Романо)
3вчера, 21:44
Кьеза забил первый гол в АПЛ – победный в матче с «Борнмутом». У вингера «Ливерпуля» 0 результативных действий в прошлом чемпионате
15вчера, 21:28
Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре
15вчера, 21:11
Кубок Италии. «Дженоа» обыграла «Виченцу», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
1вчера, 21:10
Экитике – 2-й игрок «Ливерпуля» с голом и ассистом в дебютном матче АПЛ. Первым был Нуньес в 2022-м
11вчера, 20:47