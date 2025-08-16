Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»

Рамиро ди Лусиано опроверг возможность перехода в «Спартак» и «Краснодар».

Накануне защитник «Банфилда » прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.

— Были новости о том, что вас предложили «Спартаку» и «Краснодару». Это правда?

— Нет, это ерунда. Единственное предложение, которое я получил, было от ЦСКА , – сказал ди Лусиано .