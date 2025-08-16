Ди Лусиано опроверг варианты со «Спартаком» и «Краснодаром»: «Единственное предложение было от ЦСКА»
Рамиро ди Лусиано опроверг возможность перехода в «Спартак» и «Краснодар».
Накануне защитник «Банфилда» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.
— Были новости о том, что вас предложили «Спартаку» и «Краснодару». Это правда?
— Нет, это ерунда. Единственное предложение, которое я получил, было от ЦСКА, – сказал ди Лусиано.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16283 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости