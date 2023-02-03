Габриэль Агбонлахор: «Антони – шарлатан, мне кажется. Он никого не может пройти – нет скорости»

недоволен игрой Антони за « ».

«По-моему, «Манчестер Юнайтед» стал выглядеть лучше после прихода Эрика Тен Хага.

Они стали лучше в последние несколько месяцев, но когда я смотрю на Антони... 85 миллионов фунтов... Мне кажется, что он шарлатан.

Когда он получает мяч, он никого не может пройти. У него нет для этого скорости. 11 игр в , три гола, ни одной передачи. Четыре матча в Кубке английской лиги, один гол, ни одной передачи. Два матча в Кубке Англии, один гол и одна передача.

Он не делает того, что делает Рэшфорд. Маркус получает мяч, обходит соперников, тащит мяч в штрафную.

Главное для меня – это количество кроссов Антони. Он выполняет всего 1,5 за игру. Он делает свои трюки, ложные замахи.

В « » я играл с замечательным вингером . Он до сих пор играет, ему 37 лет. В своем первом сезоне в «Вилле» он забил девять голов и отдал 14 голевых передач.

Ты всегда знал, что он отправит мяч в штрафную. Он обходил игрока, делал финты, ложные замахи, но всегда отправлял мяч в нужные зоны.

1,5 кросса за игру – это недостаточно хорошо. Он также делает этот финт с поворотом вокруг своей оси... Позор, ему нужно прийти в себя», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в интервью talkSPORT.

Подробную статистику Антони можно найти здесь.

«Антони слишком предсказуем. Нужно учиться обводить с обеих сторон – как Марез». Невилл о вингере

Даррен Бент: «Антони финтит ради финтов, никого не проходит. Смотришь нарезки на YouTube и говоришь: «Вау, не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где результат?»