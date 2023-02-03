Габриэль Агбонлахор: «Антони – шарлатан, мне кажется. Он никого не может пройти – нет скорости»
Габриэль Агбонлахор недоволен игрой Антони за «Манчестер Юнайтед».
«По-моему, «Манчестер Юнайтед» стал выглядеть лучше после прихода Эрика Тен Хага.
Они стали лучше в последние несколько месяцев, но когда я смотрю на Антони... 85 миллионов фунтов... Мне кажется, что он шарлатан.
Когда он получает мяч, он никого не может пройти. У него нет для этого скорости. 11 игр в АПЛ, три гола, ни одной передачи. Четыре матча в Кубке английской лиги, один гол, ни одной передачи. Два матча в Кубке Англии, один гол и одна передача.
Он не делает того, что делает Рэшфорд. Маркус получает мяч, обходит соперников, тащит мяч в штрафную.
Главное для меня – это количество кроссов Антони. Он выполняет всего 1,5 за игру. Он делает свои трюки, ложные замахи.
В «Астон Вилле» я играл с замечательным вингером Эшли Янгом. Он до сих пор играет, ему 37 лет. В своем первом сезоне в «Вилле» он забил девять голов и отдал 14 голевых передач.
Ты всегда знал, что он отправит мяч в штрафную. Он обходил игрока, делал финты, ложные замахи, но всегда отправлял мяч в нужные зоны.
1,5 кросса за игру – это недостаточно хорошо. Он также делает этот финт с поворотом вокруг своей оси... Позор, ему нужно прийти в себя», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в интервью talkSPORT.
Подробную статистику Антони можно найти здесь.
«Антони слишком предсказуем. Нужно учиться обводить с обеих сторон – как Марез». Невилл о вингере
Даррен Бент: «Антони финтит ради финтов, никого не проходит. Смотришь нарезки на YouTube и говоришь: «Вау, не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где результат?»
https://www.sofascore.com/player/antony/958380
Но в чем вы правы, так это в том, что делать кроссы - это не основная задача вингеров МЮ. Антони почти трижды в среднем бьет во воротам, и какие-то (отличные от кроссов) передачи отдает - 0.7 ключевых передач в среднем.
Но все равно, главное, что при такой трансферной стоимости как у Антони - это просто днищенская статистика. Не вообще, а конкретно на эти деньги: Антони - бесполезный мешок.
пс: его даже в сборную никогда не вызывали, по-моему. крутой игрок, ты прав))
На ЧМ 2018 даже удалось сфоткаться с ним) Очень приятный товарищ.
В Вилле был вообще монстр. Антони - просто бревно.
Другое дело, что сам лысый настаивал на этом трансфере. Что как бы даёт основания сомневаться в его адекватности.
Ещё и рынок подорвали. Ну типичные манки.