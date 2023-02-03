Габриэль Агбонлахор: «Антони – шарлатан, мне кажется. Он никого не может пройти – нет скорости»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла Эшли Янг премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Габриэль Агбонлахор Антони Футбол

Габриэль Агбонлахор недоволен игрой Антони за «Манчестер Юнайтед».

«По-моему, «Манчестер Юнайтед» стал выглядеть лучше после прихода Эрика Тен Хага.

Они стали лучше в последние несколько месяцев, но когда я смотрю на Антони... 85 миллионов фунтов... Мне кажется, что он шарлатан.

Когда он получает мяч, он никого не может пройти. У него нет для этого скорости. 11 игр в АПЛ, три гола, ни одной передачи. Четыре матча в Кубке английской лиги, один гол, ни одной передачи. Два матча в Кубке Англии, один гол и одна передача.

Он не делает того, что делает Рэшфорд. Маркус получает мяч, обходит соперников, тащит мяч в штрафную.

Главное для меня – это количество кроссов Антони. Он выполняет всего 1,5 за игру. Он делает свои трюки, ложные замахи.

В «Астон Вилле» я играл с замечательным вингером Эшли Янгом. Он до сих пор играет, ему 37 лет. В своем первом сезоне в «Вилле» он забил девять голов и отдал 14 голевых передач.

Ты всегда знал, что он отправит мяч в штрафную. Он обходил игрока, делал финты, ложные замахи, но всегда отправлял мяч в нужные зоны.

1,5 кросса за игру – это недостаточно хорошо. Он также делает этот финт с поворотом вокруг своей оси... Позор, ему нужно прийти в себя», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в интервью talkSPORT.

Подробную статистику Антони можно найти здесь.

«Антони слишком предсказуем. Нужно учиться обводить с обеих сторон – как Марез». Невилл о вингере

Даррен Бент: «Антони финтит ради финтов, никого не проходит. Смотришь нарезки на YouTube и говоришь: «Вау, не могу поверить, что мы подписываем его!» Но где результат?»

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42 комментария

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Troy_nsk
Ответ Luka Doncic
У Арьена и дрибблинг с техникой были на другом уровне! ))
Ну в том и дело. Хотя я думаю, что техника у них плюс-минус сопоставимая. Но Роббен бежал, Антони статичен, поэтому один обводил, а второй крутится вокруг своей оси)
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Rick Sanchezz
Ответ Reece24
Да, развели красный мешок как обычно, ничего нового. Другое дело, что сам лысый настаивал на этом трансфере. Что как бы даёт основания сомневаться в его адекватности. Ещё и рынок подорвали. Ну типичные манки.
Нет ну смотрите, кто это это пишет)
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Michael Boldyrev
Ответ С бодуна
О чем он говорит?! Смотрел матч с Редингом,он только в первом тайме трижды ударил по воротам,два раза отдал под удар,создал один явный голевой шанс,несколько раз с места уходил от защитника,по моему этот лохголбахор,просто тупой хейтер.
Он говорит о статистике, а не о том , что вы один раз увидели и что вам показалось (вы же не с блокнотиком футбол смотрите?). По статистике у него 1.5 кросса в среднем за игру в АПЛ...и 0.1 в среднем точный кросс))
https://www.sofascore.com/player/antony/958380

Но в чем вы правы, так это в том, что делать кроссы - это не основная задача вингеров МЮ. Антони почти трижды в среднем бьет во воротам, и какие-то (отличные от кроссов) передачи отдает - 0.7 ключевых передач в среднем.

Но все равно, главное, что при такой трансферной стоимости как у Антони - это просто днищенская статистика. Не вообще, а конкретно на эти деньги: Антони - бесполезный мешок.
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MS-13
Ответ Lindeman
Если вспомнить игру Агбонлахора за Виллу, то у тебя бы и мысли не возникло назвать его шарлатаном
он футболист, который выше виллы никогда не прыгал. попробовал прыгнуть его коллега, но оказался на банке.
пс: его даже в сборную никогда не вызывали, по-моему. крутой игрок, ты прав))
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fall_of_troy
Ответ Dastanation
Действительно рывка, стартовой скорости я не заметил для вингера, левая хорошая конечно, полотер знатный, но рывка для игрока топ клуба апл по мне не хватает
Новый Клеберсон что ли?
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fall_of_troy
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Все пытаются быть Неймарами, не хватает одскульных вингеров как Эшли Янг или Нани, которые постоянно асистили подачами
Ну каким Нани был вингером? В центре парень креативил в основном же.
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Spartanec-Kaliningrad
Да, Янг на пике был топом) Очень нравился что в Вилле, что в МЮ.
На ЧМ 2018 даже удалось сфоткаться с ним) Очень приятный товарищ.
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Luka Doncic
Ответ Troy_nsk
У Антони волшебная левая нога, а к скорости действительно есть вопросы. Мне удары Антони с левой напоминают, как ни странно, Роббена, но Арьен был страшно быстр даже в конце карьеры
У Арьена и дрибблинг с техникой были на другом уровне! ))
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Богдан Трач
Ответ С бодуна
О чем он говорит?! Смотрел матч с Редингом,он только в первом тайме трижды ударил по воротам,два раза отдал под удар,создал один явный голевой шанс,несколько раз с места уходил от защитника,по моему этот лохголбахор,просто тупой хейтер.
за ~100 млн разнёс 16 клуб чемпионшипа, ладно
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**Iscander**
Ответ Reece24
Да, развели красный мешок как обычно, ничего нового. Другое дело, что сам лысый настаивал на этом трансфере. Что как бы даёт основания сомневаться в его адекватности. Ещё и рынок подорвали. Ну типичные манки.
Кто бы говорил.
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Troy_nsk
У Антони волшебная левая нога, а к скорости действительно есть вопросы. Мне удары Антони с левой напоминают, как ни странно, Роббена, но Арьен был страшно быстр даже в конце карьеры
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Reece24
Ответ Дуойка Бубнова
у сити есть такой же клоун "дворовой дрибблёр" и британский "паспортист" Грилиш, который был куплен за огромные деньги, но по факту руинит весь темп в атаке дебильными финтами и неумением вовремя избавиться от мяча.
Грилиш примерно раз в 10 сильнее бразильского бревна с пригорода.
В Вилле был вообще монстр. Антони - просто бревно.
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Костя Киреев
Ответ mr kovalsky
За него тоже 100 лямов платил топ клуб?
Трансферную стоимость устанавливает не игрок. Судить лучше по его зп. И думаю, что Агбонлахор явно получал намного больше чем то, на что он наигрывал.
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Reece24
Да, развели красный мешок как обычно, ничего нового.

Другое дело, что сам лысый настаивал на этом трансфере. Что как бы даёт основания сомневаться в его адекватности.

Ещё и рынок подорвали. Ну типичные манки.
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Okaka
Ответ С бодуна
О чем он говорит?! Смотрел матч с Редингом,он только в первом тайме трижды ударил по воротам,два раза отдал под удар,создал один явный голевой шанс,несколько раз с места уходил от защитника,по моему этот лохголбахор,просто тупой хейтер.
с клубом из шипа?
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Anttii
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Все пытаются быть Неймарами, не хватает одскульных вингеров как Эшли Янг или Нани, которые постоянно асистили подачами
Футбол поменялся, как уже заметили выше, сейчас роль старых вингеров исполняют крайние защитники. Взять тех же Янга и Валенсию, которые доигрывали в МЮ как фланговые защитники.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Уже понятно, что великим футболистом ему не стать! Да, он т может набрать, повзрослеть, приносить больше пользы, но топом настоящим он не будет!
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udod
всё больше людей замечают, что у Антони действительно плоховато со скоростью, с рывками-забегами
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С бодуна
О чем он говорит?! Смотрел матч с Редингом,он только в первом тайме трижды ударил по воротам,два раза отдал под удар,создал один явный голевой шанс,несколько раз с места уходил от защитника,по моему этот лохголбахор,просто тупой хейтер.
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**Iscander**
Мало времени прошло, чтобы делать выводы.
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Костя Киреев
Ответ Lindeman
Если вспомнить игру Агбонлахора за Виллу, то у тебя бы и мысли не возникло назвать его шарлатаном
я помню игру Агбонлахора. И это было эталонное полено типа Хески.
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QUIKSILVER
Ну вообще да, у Антони стата даже в Эре слабая. Пенсионер Тадич около 30 рд набивает каждый сезон, а этот финтер кое-как 15. Реально какой-то развод
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Лютик
Крашенный шарлатан, получается?
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S100 Winner
Ответ Марков Борис
Просто АПЛ лига деревянных команд...АПЛ не для бразильцев и т п.
Серьёзно? Вспомни, как играл Роналду в свои первые 6 сезонов и даже в прошлом сезоне за МЮ
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Адекватник
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Все пытаются быть Неймарами, не хватает одскульных вингеров как Эшли Янг или Нани, которые постоянно асистили подачами
олдскульный вигнер нани :)))) извини, ничего личного, но правда смешно :))
+24
-3
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