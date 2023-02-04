Поттер заменил Мудрика в перерыве. За тайм у вингера 0 ударов, 0 обводок, 16 пасов и один отбор

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Нони Мадуэке Футбол

Михаил Мудрик был заменен в перерыве матча с «Фулхэмом».

Вместо 22-летнего украинца Грэм Поттер выпустил Нони Мадуэке.

За тайм Мудрик не отметился результативными действиями.

Кроме того, у него 0 ударов по воротам, 0 обводок, 0 выигранных единоборств, 16 пасов, из которых 11 точных, и один отбор.

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120 комментариев

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Marcus-light
Да ладно, что всё такие злые? Не по 75 минутам судить провал он или звезда. И Анри, и Суарес, и Де Брюйне начинали не очень
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Arche
Да фамилия уже говорит за себя.
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Alar Asus
Мадуэке будет играть, а Мудрик на подмене. Этот негр молодой гораздо интереснее, хотя нарезки у него в ютубе слабее )))
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Александр Тихомиров
Ответ Alar Asus
Энцо в порядке
ну это время покажет)
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Независимый эксперт
Ответ Полуэктов Пётр
У вас какие-то детские градации. Прям должен быть "бездарь" обязательно, чтобы были конкуренты по позиции сильнее?
Есть и среднее: за 45 минут ничего не показал - средний игрок. Минут в основе не дали, скатился во 2ю лигу и там заиграл - бездарь по меркам топ лиги . Вышел на 15 минут-забил, бышел на 90 минут - дубль - потенциальный гений. Не надо бояться делать выводы.
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cukken
Как забавно, где то я уже видел такие трансферы… 165 млн, 120 млн, 130 млн…
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Alar Asus
Ответ Александр Тихомиров
скоро еще энцо увидим такого же по уровню за 120 млн, ахахахахахаха
Энцо в порядке
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ВPoTepDaM
Ответ Марк Рейман
Объективно парень и близко не стоит тех денег которые за него заплатили, это видимо какая-то гуманитарная помощь Шахтеру.
так абрамович сказал, что с продажи поможет украине, ну вот помог. подарили много миллионов. Но всё же игрок хороший, тренера не хватает который игру поставит
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Geor Cherches
После первых двух небольших ошибок было заметно, что он в напряжении. После чего игрок стал играть аккуратнее, чтобы не допустить брака. Это его сковывало. Как и то, что Фулхэм вообще не давал разгуляться на скорости. Но я, как канонир, рад :) После матча с Ливером арсенальцам было грустно, что упустили биста. На деле же - добротный игрок, которому еще адаптироваться и к лиге, и к команде. Ценник определенно завышенный процентов на 35-40.
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Дмитрий Василина
Ответ gany4
Парень отыграл неполные два матча, но комментаторы спортса уже все наперед решили. Классека
Плюс никакущий тренер,который не может перестроить игру под купленных игроков,а продолжает изображать недоГвардиолу ,да отдавай центр,имеешь в составе быстых,взрывных фланговых игроков,играй в быстрый переход и контратаки.Нет мы сука катаем позиционку.Суки верните Тухеля,у него бы все уже заиграли.
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ubAA
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Никогда нельзя торопиться с выводами! Не удивлюсь, если он ни одного результативного действия в этом сезоне не наберет! Адаптацию никто не отменял! Энцо тоже непонятен пока, ничего выдающегося, уж точно не на 120!
Да, да, расскажи это Хвиче
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Ахмед Казумов
Эксперты щас объяснят и разложат по полочкам. Проанализировав за 2 игры. Эти же эксперты не видели в Хвиче ничего кроме скорости, грузинский бегунок говорили они, который возил мертвый чемпионат
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Val Smith
Боули разочарован селекцией Арсенала.
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ZarvuR2020
Ответ Madcomposer
Я просто не понимаю, к чему эта желчь вся, в том числе, ваша. Даже сам заголовок новости прямо создан для такой желчи.
К тому, что бреда здесь из-за обгона Милнера и одного хорошего момента было написано слишком много.
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Carver
Я предложил Лукомскому спор на небольшую денежку (100 долларов). Я считаю, что новый "Мбаппе" (или кто там, "Азар"?) не забьет за Челси более 4,5 гола до 31.12.2024 (потому что считаю данного футболиста, прямо скажем, говном).

Как думаете, Вадим примет предложение? По идее, для Вадима риск минимальный, поскольку для Азара времен Челси это максимум месяц, а не почти 2 года. А для Мбаппе и вовсе 3-4 игры.
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Madcomposer
Ответ ZarvuR2020
А где я его с грязью мешаю? Речь не о нём самом.
Я просто не понимаю, к чему эта желчь вся, в том числе, ваша. Даже сам заголовок новости прямо создан для такой желчи.
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Полуэктов Пётр
Ответ #SharkTeam
Если его место займет другой игрок ты наверно будешь говорить что ему мало дали времени? А как тогда вообще тренеру выбирать состав из лучших?)
Ну по паре тренировок, разумеется.
Так же тренеры выбирают)
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Дмитрий Василина
Ответ #SharkTeam
Индивидуальный уровень то нужно держать. Про стабильность что-то знаешь, боже? Топ игроки именно ей и отличаются
А помните такого игрока как Диего Форлан?Как он индивидуально силён был или нет?Топ игрок?
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ZarvuR2020
Ответ Madcomposer
Насколько глупо превозносить его после половины матча с Ливером, настолько же глупо мешать его с грязью после того же с Фулхэмом. Как будто цена трансфера и пресса - вина футболиста, всегда поражался хейтерам.
А где я его с грязью мешаю? Речь не о нём самом.
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Полуэктов Пётр
Ответ LedNick
Почему тогда сотни футболистов тренируются с основной командой, но не получают шанса даже на минуту на поле? А потому, что для того, чтоб сказать, что футболист бездарь не обязательно давать ему 10 матчей в основе.
У вас какие-то детские градации. Прям должен быть "бездарь" обязательно, чтобы были конкуренты по позиции сильнее?
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ArtieFinnigan
Ответ #SharkTeam
Тот, на который претендует. Ну да, ту же, пусть с оглядкой на соперников. Не тянет, ну пусть едет обратно в свой домашний чемпионат. Топ игроки и из гораздо более слабых чемпионатов приходят и сразу видно что не лохи. А как ты думал в условной Хорватии Модричи появляются? Вот он приехал из Хорватии в Тоттенхэм и сразу видно что хороший игрок
какое же ты грустное существо, ей богу)
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FEZ10
Ответ ZarvuR2020
Зато такого топаря рисовали после Ливерпуля.
А теперь после Челси чморят.Может пару игр подождать хотя бы ?
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RowLD
Ответ #SharkTeam
Тот, на который претендует. Ну да, ту же, пусть с оглядкой на соперников. Не тянет, ну пусть едет обратно в свой домашний чемпионат. Топ игроки и из гораздо более слабых чемпионатов приходят и сразу видно что не лохи. А как ты думал в условной Хорватии Модричи появляются? Вот он приехал из Хорватии в Тоттенхэм и сразу видно что хороший игрок
Ну, на какой уровень он претендует и тянет ли его - это без нас с тобой в клубе разберутся, очевидно. Я же просто хотел подчеркнуть, что может стоит просто посмотреть больше его выступлений, прежде чем записывать его либо в гении, либо в ничтожества? Может он где-то между этих определений находится, как и большинство игроков?
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Madcomposer
Ответ ZarvuR2020
Зато такого топаря рисовали после Ливерпуля.
Насколько глупо превозносить его после половины матча с Ливером, настолько же глупо мешать его с грязью после того же с Фулхэмом.
Как будто цена трансфера и пресса - вина футболиста, всегда поражался хейтерам.
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Футбол_с_Калуцким
Ну ничего. Завтра на ютубе все равно появится 100 роликов в стиле

Фанаты "Челси" в восторге от Мудрика

Мудрик наикращий пивзахистник свиту! - британски ЗМИ

У русни подгорает от успехов Мудрика!

И далее по списку
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