Поттер заменил Мудрика в перерыве. За тайм у вингера 0 ударов, 0 обводок, 16 пасов и один отбор
Михаил Мудрик был заменен в перерыве матча с «Фулхэмом».
Вместо 22-летнего украинца Грэм Поттер выпустил Нони Мадуэке.
За тайм Мудрик не отметился результативными действиями.
Кроме того, у него 0 ударов по воротам, 0 обводок, 0 выигранных единоборств, 16 пасов, из которых 11 точных, и один отбор.
Как думаете, Вадим примет предложение? По идее, для Вадима риск минимальный, поскольку для Азара времен Челси это максимум месяц, а не почти 2 года. А для Мбаппе и вовсе 3-4 игры.
Так же тренеры выбирают)
Как будто цена трансфера и пресса - вина футболиста, всегда поражался хейтерам.
Фанаты "Челси" в восторге от Мудрика
Мудрик наикращий пивзахистник свиту! - британски ЗМИ
У русни подгорает от успехов Мудрика!
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