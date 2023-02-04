Поттер заменил Мудрика в перерыве. За тайм у вингера 0 ударов, 0 обводок, 16 пасов и один отбор

был заменен в перерыве матча с « ».

Вместо 22-летнего украинца выпустил .

За тайм Мудрик не отметился результативными действиями.

Кроме того, у него 0 ударов по воротам, 0 обводок, 0 выигранных единоборств, 16 пасов, из которых 11 точных, и один отбор.