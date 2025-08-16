Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 5-го тура.
В субботу «Локомотив» сыграет в гостях с «Балтикой», «Спартак» сразится дома с «Зенитом».
В воскресенье «Динамо» примет ЦСКА в московском дерби, «Краснодар» встретится на своем поле с «Сочи» в кубанском дерби.
Чемпионат России
5-й тур
16 августа 12:00, Ростех Арена
16 августа 14:30, Лукойл Арена
16 августа 17:30, Ахмат-Арена
17 августа 10:30, Самара-Арена
17 августа 12:45, Ак Барс Арена
17 августа 15:00, ВТБ Арена
17 августа 17:30, Ozon Арена
18 августа 17:00, Мордовия Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
