Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Локомотив » сыграет в гостях с «Балтикой», «Спартак » сразится дома с «Зенитом ».

В воскресенье «Динамо » примет ЦСКА в московском дерби, «Краснодар» встретится на своем поле с «Сочи» в кубанском дерби.

Чемпионат России

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

