Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в танцах на льду Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук Костомарова. 

Костомаров более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

Экс-фигурист попал в реанимацию 10 января с диагнозом «пневмония». Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и, по прогнозам, будет в таком состоянии еще долго. 

«Костомарову грозит ампутация конечностей. Ведутся переговоры о продолжении лечения в Германии», – источник в больнице

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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99 комментариев

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Ir_rish
Ответ Marcus Varro
В наше время врачебная тайна уже совсем не тайна… Здоровья Роману. И поменьше реалити-шоу из его болезни, оклемается и сам все расскажет, если сочтёт нужным.
Врядли "источник" является врачом.
А контролировать болтливость младшего персонала практически невозможно.
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Соль.
Какой ужас...
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smoky eyes
Вот прямо хожу сюда последние дни ради новостей о здоровье Романа. Боюсь что-то писать…. Просто верю, что он сильный, что столько людей добра желают и здоровья, что детки ждут папу, Оксана любит, его отец. Просто выживи, человек, пожалуйста. Восстановят, согреют, помогут справиться с последствиями. Главное - это жизнь.
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i.rimma
🙏 держись Роман 🙏
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Natalia Bagaeva
Ответ Берни Парент
Поганые папарацци.. и те, кто сливает им информацию, не лучше. Пришёл бы в себя Роман, посчитал бы нужным и сам рассказал о своём состоянии. Так нет же, надо своими грязными ручонками лезть в чужую жизнь.
Совершенно с Вами согласна. Почти все новости с ссылкой на источник. И ведь этот *источник* исправно получает копейку за инфу ...
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xlegend
Ответ Sat397
Главное чтобы жизни ничего не угрожало. Остальное все можно запратезировать. Человек он не бедный, на все финансов хватит. Сколько сотен сейчас ампутантов из за СВО в больницах лежат, у них дела еще хуже, так как денег на хорошее лечение и восстановление у них нет.
И это еще плюсуют. Знаете, а в Африке дети голодают. Примерно из той же серии.
Не надо обесценивать чужие жизни, иначе окажется, что ваша ничего не стоит.
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garovatat
Ответ Renki
Ужас, конечно... Страшнее для фигуриста и не придумаешь.
да, мрак... но не только для фигуриста... вообще - для человека! который выходит из больницы инвалидом... О Романе, дай Бог ему здоровья, есть кому позаботится, реабилитация в Германии уже намечена, Навка естественно не оставит его на произвол судьбы, а вот простые люди, перенесшие тяжелую ковидную пневмонию, бывшие на ивл, заколотые гормонами, у них как? Знаю ситуацию когда здоровая молодая девушка превратилась в развалину... да, жива слава Богу, и все пальцы целы, но полгода уже прошло, а работать не может, сердце, гипертония началась и много чего еще... Всем здоровья и берегите себя и своих близких! Роме - не падать духом и бороться. Главное - живой
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supepper
Эта новость шокирует. Роману выздоровления и силы духа, чтобы принять то, что случилось, и жить дальше.
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Melena
Сил, терпения и стойкости Роману и его семье! Очень-очень жаль!
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Дешариковизация
Где-нибудь в Мюнхене или Нью-Йорке не было бы речи об ампутации пальцев.
Уже бы отключили от всего и закопали.
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тучка60
В новостях пишут гангрена распространяется по пальцам ног.
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Александр Максаков
Ответ JamesObiorah
все 10 пальцев из-за того, что наступил в мазут? что за ужас...
Ну, наверно, мазут горячий был
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Валентина Ryaboshapka
Ответ prorvemss
У нас ведь Роман Костомаров поддержал СВО.
Какая беспросветная, дремучая тупость и цинизм... Роман, держись!
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Тимоха
Ответ Андрей Андреев
Комментарий удален модератором
За поддержку "денафикацентрализацикастрилизациобалваниации.....", вот и прелетает. Толи ешо будет о йо йой.
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Лилибет
Боже,какой кошмар,вот бы оказалось неправдой 🙏
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Кавабунга Шреддоголовый
Печально. С катанием придется попрощаться
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девочкитакиедевочки
Ответ Леличек
Да, но в этом посте речь не о них, а о Романе. Оттого, что кому-то ещё хуже, чем ему, Роме не легче.
вот актер корсик умер от пневмонии 4 месяца боролся
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Gemma157
Какая жесть. Очень и очень жаль
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Витольд Бубеный
В наше время бесчеловечности, хочется сказать Ромка держись!
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olvl
Ответ Kareglazaya
Какой ужас... Кто бы мог подумать, что всё так закончится. До последнего думала, что это очередные сплетни от желтой прессы. Главное - не отчаиваться и бороться.
Я тоже очень надеялась, что это не подтвердится, да и сейчас надеюсь. Сил Роману и его близким. Надо бороться и жить.
+2
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Marcus Varro
В наше время врачебная тайна уже совсем не тайна…
Здоровья Роману. И поменьше реалити-шоу из его болезни, оклемается и сам все расскажет, если сочтёт нужным.
+6
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Натушка
Ответ Ольга Авдеева
Я вообще не поняла эти рождественские шоу на открытых катках. В нашем городе катались пои минус 30. Я думала отменят, нет. Даже зрители долго не выдержали, а тут раздетые спортсмены. Подставили такого великого спортсмена. Очень жаль.
Дело не в открытых катках, иначе бы все болели. Просто он работал, будучи больным, а нужен был постельный режим
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RembaXXX
Ковид я смотрю с началом СВО вообще из РФ испарился, что за пневмония такая, где на ИВЛ кладут?
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JamesObiorah
Ответ Hitgoe Himgob
По печальному стечению обстоятельств лежал лет 6 назад в ожоговом отделении с обморожением рук. Врач попался отличный, дней 10 боролся за мои пальцы, в итоге вместо 5-6 пальцев отрезали только по две фаланги на двух пальцах левой руки. К чему рассказываю, рядом положили мужика, наступил в мазут. Ему так как мне не повезло, отрезали все 10 пальцев на ногах... Это очень страшно ребята.. Надеюсь Костомарову повезет и что то удастся спасти. Здоровья
все 10 пальцев из-за того, что наступил в мазут? что за ужас...
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Crista Leena
Или некроз из-за длительного использования адреналина на ИВЛ.
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