Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в танцах на льду ампутируют пальцы ног, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук Костомарова.

Костомаров более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

Экс-фигурист попал в реанимацию 10 января с диагнозом «пневмония». Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и, по прогнозам, будет в таком состоянии еще долго.

«Костомарову грозит ампутация конечностей. Ведутся переговоры о продолжении лечения в Германии», – источник в больнице

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