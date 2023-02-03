Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Он находится на ИВЛ из-за пневмонии
Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в танцах на льду Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук Костомарова.
Костомаров более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.
Экс-фигурист попал в реанимацию 10 января с диагнозом «пневмония». Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и, по прогнозам, будет в таком состоянии еще долго.
«Костомарову грозит ампутация конечностей. Ведутся переговоры о продолжении лечения в Германии», – источник в больнице
Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор
А контролировать болтливость младшего персонала практически невозможно.
Не надо обесценивать чужие жизни, иначе окажется, что ваша ничего не стоит.
Здоровья Роману. И поменьше реалити-шоу из его болезни, оклемается и сам все расскажет, если сочтёт нужным.