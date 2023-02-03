Клопп о тратах «Челси»: «Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Не понимаю, как это возможно»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп деньги ахахаха Футбол

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором ответил на вопрос о тратах «Челси».

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма. Все их новички – действительно хорошие футболисты, так что поздравляю.

Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает», – сказал Клопп.

В клубах АПЛ полагают, что «Челси» специально пытался взорвать рынок зимой. Подход клуба к трансферам считают беспорядочным и нелогичным – на покупки смотрели с ужасом

Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше

47 комментариев

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napoli_14
Столько статей было, в которых четко описано, как именно «Челси» смог провернуть такое трансферное окно. Но клоунам что в лоб, что по лбу)
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Сергей Джунь
Что бы делал Челси (точнее Потер), если бы они были в Ла Лиге.
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Head Rez
нужно просто з@чуx аного по р0ся купить. отстигнуть хаха1ляндuи и все. покупай хоть на миллиард
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Gun[o|o]ner
Ответ Konstantin Meerov
Боули отмывает деньги ФРС. Не иначе )))
Он тратит "арестованные/заблокированные" британские активы Абрамовича, гулять так гулять, что называется )
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Jade CAT Odessa
Ответ Vitto
А может из-за Барсы и Реала? PS Время покажет.
И из-за Барсы и Реала тоже, в своё время.
И Ливерпулю Саутгемптон за Вирджа цену завысил, ибо красные ну очень его купить хотели.

В этом сезоне ценник задирается для синих и парижан (для этих уже давно).
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Экспертное мнение
Ответ Евгений Громов 22
Мне вот давно интересно что будет если дат Юргену такой бюджет как у Сити например
Ничего не будет, у Клоппа футбол энергозатратный изначально, у Пепа стиль контроля мяча позволяет игрокам отдыхать прямо на поле, отсюда и на дистанции он всегда тащит. Клоппа - физуха, Пеп - ум.
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Кино Музыка
Почти похвалил.
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Николай Хайрулин
Да Челси это не Юве, которого хотят вся Италия сослать в низший дивизион...
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ML26
Ответ Илья Силаев
Напомню, что все это было на деньги с продажи Коутиньо
🤣🤣🤣🤣 колбасные фанаты продолжают оправдывать свои траты продажей Коутиньо. Его что, продали за 1 млрд???🤣🤣🤣
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Vitto
Ответ Jade CAT Odessa
Постоянно они растут как раз из-за таких команд как ПСЖ и Челси, так что тут лондонцы сами себе буратино, начали скупать на рынке всё что блестит, вот им и продают игроков по завышенной цене.
А может из-за Барсы и Реала?
PS Время покажет.
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Evgen_Hazard
Не тебе накупили, вот ты и бесишься
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Belfast Boy
Так Челси с 2003 года главный мешок мирового футбола
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Ice Cold
Если на чаши весов положить трофеи и слезы этого физрука, то слезы перевесят
Лицемер) как бы он скакал, если бы ливер так тратил
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Mancar Camoran 2.0
Бомбежку Юргена можно понять, человек выдает результат, а ему раз от разу на воротник вместо трансферов.
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Пенс
мне кажется, что он даже когда спит и тогда ноет. Хорошо, что наш славный порт всё никак не потратит деньги с трансфера Коута.
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xQcoW
Ну славно, что лозерпуль не тратит миллиарды на таких бревен как нуньез, чтобы быть середняком. Хотя, стоп
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Jade CAT Odessa
Ответ Vitto
Не больше, но цены на игроков постоянно растут. Часть игроков Челси присоединится к ним лишь летом.
Постоянно они растут как раз из-за таких команд как ПСЖ и Челси, так что тут лондонцы сами себе буратино, начали скупать на рынке всё что блестит, вот им и продают игроков по завышенной цене.
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Вечно в бане
Ответ Илья Силаев
Напомню, что все это было на деньги с продажи Коутиньо
И Нуньес тоже?
Просто интересно, сколько ещё игроков Ливерпуль может купить на деньги с продажи Коутинью?
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Konstantin Meerov
Боули отмывает деньги ФРС. Не иначе )))
+1
0
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Джанлука Нальюка
Я надеюсь этого наглеца Боули возьмут за орешки.
Какой то беспредел.Чувак разогрел рынок, накупив котов в мешке за неадекватные деньги.
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Ivan Ivanych
Зависть-плохое чувство
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Vitto
Ответ Fooler
Челси с приходом Боэли потратил больше,чем Ливерпуль с прихода Клоппа.
Не больше, но цены на игроков постоянно растут. Часть игроков Челси присоединится к ним лишь летом.
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**Iscander**
Ответ Огнян Георгиев
Ха ха... КОУ КЛОПО го доведе за 7,5 милки и продаде за 164! Проверявайте - преди да драскате с краката тук! Ха ха ихааааа...😅
Ну ты юморэску конечно.
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Максим Ершов
Комментарий удален
Свалил отсюда
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Yri Yrov
Ответ Konvicted
Насчет результатов не знаю, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что ныть он меньше не станет
Капец, вы так говорите как будто собаку съели на тренерском поприще. Профан
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