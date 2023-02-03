Клопп о тратах «Челси»: «Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Не понимаю, как это возможно»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором ответил на вопрос о тратах «Челси».

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма. Все их новички – действительно хорошие футболисты, так что поздравляю.

Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает», – сказал Клопп.

В клубах АПЛ полагают, что «Челси» специально пытался взорвать рынок зимой. Подход клуба к трансферам считают беспорядочным и нелогичным – на покупки смотрели с ужасом

Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше