Клопп о тратах «Челси»: «Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Не понимаю, как это возможно»
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором ответил на вопрос о тратах «Челси».
Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.
«Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Я ничего не понимаю в этой стороне футбола, но это большая сумма. Все их новички – действительно хорошие футболисты, так что поздравляю.
Я не понимаю, как это возможно, но не я должен объяснять, как это работает», – сказал Клопп.
В клубах АПЛ полагают, что «Челси» специально пытался взорвать рынок зимой. Подход клуба к трансферам считают беспорядочным и нелогичным – на покупки смотрели с ужасом
Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше
И Ливерпулю Саутгемптон за Вирджа цену завысил, ибо красные ну очень его купить хотели.
В этом сезоне ценник задирается для синих и парижан (для этих уже давно).
PS Время покажет.
Лицемер) как бы он скакал, если бы ливер так тратил
Просто интересно, сколько ещё игроков Ливерпуль может купить на деньги с продажи Коутинью?
Какой то беспредел.Чувак разогрел рынок, накупив котов в мешке за неадекватные деньги.