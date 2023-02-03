«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии

Теги премьер-лига Россия Ахмат Вторая лига Рамзан Кадыров религия Пересвет Домодедово Футбол

Президент «Пересвета» Алексей Карбовский высказался о миссии своего клуба.

«С точки зрения миссионерства все просто. Есть четкая связь: «Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство. Я хочу, чтобы такая футбольная связь была и у православной церкви.

Понятно, что нести эти посылы из ПФЛ – сложно. Но вот, например, в Калининграде, который мы обыграли в Кубке, нас теперь знают. В Жигулевске, где, пусть мы и сгорели «Акрону» 0:5, тоже.

Меня часто спрашивают в городах, куда мы приезжаем: почему «Пересвет», кто это такой? Я рассказываю. Если люди после этого хоть немного заинтересуются его фигурой, а потому больше узнают о православии в принципе – значит, все не зря», – сказал Карбовский.

Карбовский закончил епархиальные курсы в июле 2015-го, а в сентябре того же года создал «Пересвет». Клуб назван в честь легендарного монаха-воина Александра Пересвета, героя Куликовской битвы, победившего монгола Челубея и причисленного к лику святых.

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77 комментариев

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Iuasamotu
Ответ 0,01%..
Секта это организация где верят в идола или человека, как в бога. Мусульмане не признают Иисуса ипостасью бога (сыном божьим), считают что это один из пророков. А из этого сразу вытекает, что все христиане верят в человека, как в бога.... что есть сектанство. Так что на счет секты вы бы поаккуратней. Возможно что и вы со своими заблуждениями обычный, неинтересный сектант. Мнение, что вы посвящены в истину последней инстанции, это гордыня Гордыня - грех. Согласен ?
Секта, это не вера в идола, а отклонение от общепринятых норм. Вот, сегодня, русское православие и есть этим христианским отклонением (сектой), которое Божью заповедь "не убий" , переделывает в "убий"
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Алексей Невзоров
🤣
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SadButTrue
Судя по 0-5 от Акрона Бог не любит Пересвет и рассказы про православный Ахмат.
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bengalsckyzh
Ответ Павел Светлов
и подпись: "воспоминания ветерана Куликовской битвы"
))) Факт.
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0,01%..
Ответ Iuasamotu
Я идеологиями русской православной секты не увлекаюсь. Знаю о христианстве, лишь по заповедям Божьим, типа не убий, не укради, не возжелай дома ближнего. Беги быстренько в греческий словарь, проверь, все ли там так написано?)
Секта это организация где верят в идола или человека, как в бога.
Мусульмане не признают Иисуса ипостасью бога (сыном божьим), считают что это один из пророков.
А из этого сразу вытекает, что все христиане верят в человека, как в бога.... что есть сектанство.

Так что на счет секты вы бы поаккуратней. Возможно что и вы со своими заблуждениями обычный, неинтересный сектант.
Мнение, что вы посвящены в истину последней инстанции, это гордыня
Гордыня - грех.

Согласен ?
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Павел Светлов
Ответ Kapitan Klos
Вот можно и так: "С точки зрения миссионерства все просто. Есть четкая связь: "Зенит" – это Путин, Русь, православие. Я хочу, чтобы такая футбольная связь была у всех конфессий". Хорошо-то как!
чушь какая
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Павел Светлов
Ответ Iuasamotu
Бог живёт в душе любого верующего человека. Странно, что ты этого не заметил? Зато бодро научился разделять казаков от козаков, православных от униатов. Ты русский, наверное? У них чудаковатая интерпретация христианства, типа не убий, но убий
Перечитайте диспут Остапа с ксенздами:))
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Лёха Жданчик
Мусульманство это что такое??? Ислам знаю ....
Вообще росии нужна полнейшая чистка страна в полной заднице.....очень много погибнет но это и к лучшему потому что выживут сильнейшие которые и построят новую россию
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ГЕНПЛАН
Ответ Iuasamotu
Бог "смеётся" над теми, кто делит христиан на православных, католиков, униатов или протестантов, ибо Святой Дух снизошёл на всё человечество
Говорят, он там сверху вообще перегородок не видит между всеми религиями))
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Павел Светлов
Ответ Возвращение Аленио
Кадыров - один из величайших русских 21-го века. Ждем его у руля России. Волевой человек, всю жизнь пашет на страну, дал стабильность в сложнейшем регионе. Это тебе не самокатчик-либераст, который на западе в крысу виллы и имущество прячет.
а у России есть руль?
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Iuasamotu
Ответ 0,01%..
Снова чьи то фантазии. Я фантастику люблю, но не настолько. Как там - Если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения. Православие - Калька с греческого ὀρθοδοξία — буквально «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление» Мы славим правых, а как известно - кто сильнее тот и прав. Если нас разобьют, значит мы были неправы. В ином случае будем славить правых (себя). Теперь понял ? ))
Я идеологиями русской православной секты не увлекаюсь. Знаю о христианстве, лишь по заповедям Божьим, типа не убий, не укради, не возжелай дома ближнего. Беги быстренько в греческий словарь, проверь, все ли там так написано?)
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Hong Kil
Ответ Wiley Fox
Зайди в главмечеть СПб и спроси. Можешь ещё их книгу сжечь
А что такое, больше не осталось искрометных комментариев? Поджал хвост, поднял рога? гыгыг
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-1
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Павел Светлов
Ответ Михаил Савченко
А представьте какой вой будет, если у нас появится Православная партия в Думе?) В Германии, например, такая есть.
вы имеете ввиду ХДС-ХСС? Но это не религиозные в обычном понимании, правые центристы. Названия политических партий и у нас условны, взять хотя бы Либерально-Демократическую Партию России Жириновского, или "Справедливую" Россию:))
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Илья Савчук
Так пусть у тебя попы играют в команде, а не футболисты... Дур__дом просто.
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Wiley Fox
Ответ Hong Kil
Комментарий удален модератором
Зайди в главмечеть СПб и спроси. Можешь ещё их книгу сжечь
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Павел Светлов
Ответ bengalsckyzh
"Из гущи ордынцев выезжал наперёд всадник... И по мере его продвижения в обеих ратях становилось всё тише... Когда он выехал, то увидели, что это не знатный мурза, жаждущий покрасоваться перед началом боя, и не посол, которому поручено передать русской стороне какое-нибудь последнее условие... Тучный, дебелый, способный, видать, целого барана поглотить за один присест... Он что-то яростно выкрикивал и гарцевал на своём коне-великане, у которого только что пламя не пыхало из ноздрей... Он был, похоже, пьян - то ли от гнева, то ли от мяса и кумыса... Он рычал, как пардус, выпущенный из клетки, и насмешливо выкликал жертву, обещая разодрать её в клочья и разметать по полю...".
и подпись: "воспоминания ветерана Куликовской битвы"
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0,01%..
Ответ Iuasamotu
Бог живёт в душе любого верующего человека. Странно, что ты этого не заметил? Зато бодро научился разделять казаков от козаков, православных от униатов. Ты русский, наверное? У них чудаковатая интерпретация христианства, типа не убий, но убий
Снова чьи то фантазии. Я фантастику люблю, но не настолько.
Как там - Если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения.

Православие - Калька с греческого ὀρθοδοξία — буквально «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление»
Мы славим правых, а как известно - кто сильнее тот и прав. Если нас разобьют, значит мы были неправы. В ином случае будем славить правых (себя).
Теперь понял ? ))
+2
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+2
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Hong Kil
Ответ Wiley Fox
Точно больше, чем в основе зенита коренных жителей СПб
Комментарий удален
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Далер Гайнеев
А минусы будут?
Да, сейчас накидаем тебе побольше
+3
0
+3
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Iuasamotu
Ответ Питекантроп
Ты сам написал, что православие это неправильное христианство, че юлишь?
Я сказал, что русское православие запутанное, то есть заблудшее в дебрях местячковой политики, где смешивают кесарево с божьим
0
-2
-2
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bengalsckyzh
"Из гущи ордынцев выезжал наперёд всадник... И по мере его продвижения в обеих ратях становилось всё тише... Когда он выехал, то увидели, что это не знатный мурза, жаждущий покрасоваться перед началом боя, и не посол, которому поручено передать русской стороне какое-нибудь последнее условие... Тучный, дебелый, способный, видать, целого барана поглотить за один присест... Он что-то яростно выкрикивал и гарцевал на своём коне-великане, у которого только что пламя не пыхало из ноздрей... Он был, похоже, пьян - то ли от гнева, то ли от мяса и кумыса... Он рычал, как пардус, выпущенный из клетки, и насмешливо выкликал жертву, обещая разодрать её в клочья и разметать по полю...".
0
0
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Evincive
К победе Пересвета над Челубеем ? «И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались».
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+2
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Iuasamotu
Ответ Atlichna
Если Богу до детей с раком нет дела, то уж до разборок сектантов тем более.
Дети больные раком, это следствие духовных отступлений их предков
0
-2
-2
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Питекантроп
Ответ Iuasamotu
Бог "смеётся" над теми, кто делит христиан на православных, католиков, униатов или протестантов, ибо Святой Дух снизошёл на всё человечество
Ты сам написал, что православие это неправильное христианство, че юлишь?
+1
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+1
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Iuasamotu
Ответ 0,01%..
Ты с ним лично беседовал или транслируешь мне чьи то фантазии ?
Бог живёт в душе любого верующего человека. Странно, что ты этого не заметил? Зато бодро научился разделять казаков от козаков, православных от униатов. Ты русский, наверное? У них чудаковатая интерпретация христианства, типа не убий, но убий
+2
-3
-1
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