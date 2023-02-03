«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии

Президент «Пересвета» Алексей Карбовский высказался о миссии своего клуба.

«С точки зрения миссионерства все просто. Есть четкая связь: « » – это , Чечня, мусульманство. Я хочу, чтобы такая футбольная связь была и у православной церкви.

Понятно, что нести эти посылы из – сложно. Но вот, например, в Калининграде, который мы обыграли в Кубке, нас теперь знают. В Жигулевске, где, пусть мы и сгорели «Акрону» 0:5, тоже.

Меня часто спрашивают в городах, куда мы приезжаем: почему «Пересвет», кто это такой? Я рассказываю. Если люди после этого хоть немного заинтересуются его фигурой, а потому больше узнают о православии в принципе – значит, все не зря», – сказал Карбовский.

Карбовский закончил епархиальные курсы в июле 2015-го, а в сентябре того же года создал «Пересвет». Клуб назван в честь легендарного монаха-воина Александра Пересвета, героя Куликовской битвы, победившего монгола Челубея и причисленного к лику святых.

Связь церкви и российского спорта: от обряда «Химок» до комиссии РПЦ и духовника на Олимпиаде