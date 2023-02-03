«Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство, четкая связь. Хочу, чтобы и у православной церкви была такая футбольная связь». Президент «Пересвета» о миссии
Президент «Пересвета» Алексей Карбовский высказался о миссии своего клуба.
«С точки зрения миссионерства все просто. Есть четкая связь: «Ахмат» – это Кадыров, Чечня, мусульманство. Я хочу, чтобы такая футбольная связь была и у православной церкви.
Понятно, что нести эти посылы из ПФЛ – сложно. Но вот, например, в Калининграде, который мы обыграли в Кубке, нас теперь знают. В Жигулевске, где, пусть мы и сгорели «Акрону» 0:5, тоже.
Меня часто спрашивают в городах, куда мы приезжаем: почему «Пересвет», кто это такой? Я рассказываю. Если люди после этого хоть немного заинтересуются его фигурой, а потому больше узнают о православии в принципе – значит, все не зря», – сказал Карбовский.
Карбовский закончил епархиальные курсы в июле 2015-го, а в сентябре того же года создал «Пересвет». Клуб назван в честь легендарного монаха-воина Александра Пересвета, героя Куликовской битвы, победившего монгола Челубея и причисленного к лику святых.
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Мусульмане не признают Иисуса ипостасью бога (сыном божьим), считают что это один из пророков.
А из этого сразу вытекает, что все христиане верят в человека, как в бога.... что есть сектанство.
Так что на счет секты вы бы поаккуратней. Возможно что и вы со своими заблуждениями обычный, неинтересный сектант.
Мнение, что вы посвящены в истину последней инстанции, это гордыня
Гордыня - грех.
Согласен ?
Вообще росии нужна полнейшая чистка страна в полной заднице.....очень много погибнет но это и к лучшему потому что выживут сильнейшие которые и построят новую россию
Как там - Если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения.
Православие - Калька с греческого ὀρθοδοξία — буквально «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление»
Мы славим правых, а как известно - кто сильнее тот и прав. Если нас разобьют, значит мы были неправы. В ином случае будем славить правых (себя).
Теперь понял ? ))