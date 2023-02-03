Татьяна Тарасова: «Поляки – злобные люди. Ничего страшного, если они откажутся участвовать в Олимпиаде, мир переживет»
Татьяна Тарасова отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.
Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян и белорусов.
«Поляки уже не в первый раз такие заявления делают. Злобные люди.
Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживёт Олимпиаду без них», – сказала Тарасова.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
А точнее, отстранить спортсменов этой страны, которые всю жизнь готовились к ОИ, ведь именно они пострадают в первую очередь.
Татьяна Анатольевна - благодаря своим высказываниям, вы все меньше походите на человека и все больше походите на смесь чего-то вонючего, с чем-то очень тупым.
Заучила методичку еще в вечерней школе, где с Михалковым за одной партой сидела.
По той методичке оба и шпарят при любой власти.
Шмоляя посты с компьютера
Финляндии чем только не угрожали и Казахстану...
Вчера Лавров Молдову воспитывал и угрожал...
Однако, чем больше будете долбить, тем больше осознаешь: хорошие люди поляки.
Прогресс.