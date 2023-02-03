Татьяна Тарасова: «Поляки – злобные люди. Ничего страшного, если они откажутся участвовать в Олимпиаде, мир переживет»

отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян и белорусов.

«Поляки уже не в первый раз такие заявления делают. Злобные люди.

Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживёт Олимпиаду без них», – сказала Тарасова.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?