Татьяна Тарасова: «Поляки – злобные люди. Ничего страшного, если они откажутся участвовать в Олимпиаде, мир переживет»

Теги Татьяна Тарасова МОК Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр. 

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян и белорусов. 

«Поляки уже не в первый раз такие заявления делают. Злобные люди.

Ничего страшного, если откажутся участвовать. Мир переживёт Олимпиаду без них», – сказала Тарасова. 

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

34 комментария

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Brokkoli
Опять с таб летками что-то напутала
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supepper
Ответ gift...!
По Берлину... Финляндии чем только не угрожали и Казахстану... Вчера Лавров Молдову воспитывал и угрожал...
При этом постоянно занимаются ядерным шантажом, говоря, что ядерная держава не может проиграть. Звучит как "если вы не позволите нам победить на поле боя, мы применим ядерное оружие".
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Максим Прокофьев
Ну не беря в счёт автора этого высказывания, поляки действительно, далеко не ангелы, и тут не применительно утверждение что в каждой нации есть и плохие и хорошие. В Польше процветает ненависть к России и его населению, причём в обратном направлении нет такой неприязни и враждебности, мы не испытываем к полякам или прибалтам такой же ненависти.
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T Z
Ответ Iuasamotu
Неправла, не верьте ей, ибо поляки - очень добрые и хорошие люди
А Вы не читали, что пишут поляки о россиянах? Причем не в последнее время, а почти всегда.
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Возвращение Аленио
Пшекляндцы еще и хотят отжать русские земли на ЗУ. Гиена мира.
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Валерий Козлов
Ответ Good_Win
Как хорошо, что русские очень добродушные! Особенно чиновники и депутаты! Постоянно призывают к миру, никому не угрожают... хотя постойте
Мы не на кого не нападали ( но это не точно)
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Fynshy1991
Правильно ли я понимаю, что госпожа Тарасова предлагает отстранить из-за высказываний целую страну от участия в ОИ? Страну, которая забрала 14 медалей на ОИ-2020 и заняла 17 место в медальном зачете.
А точнее, отстранить спортсменов этой страны, которые всю жизнь готовились к ОИ, ведь именно они пострадают в первую очередь.

Татьяна Анатольевна - благодаря своим высказываниям, вы все меньше походите на человека и все больше походите на смесь чего-то вонючего, с чем-то очень тупым.
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Игорь Новиков
Как можно так сказать про весь народ? Это совсем беда с рассудком должна быть.
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Iuasamotu
Неправла, не верьте ей, ибо поляки - очень добрые и хорошие люди
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brig_Mercury
А если их поддержат не менее злобные американцы, англичане, прибалты, чехи и скандинавы, а еще японцы ой какие злые из-за "северных территорий", что тогда?
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gift...!
Ответ Realist2022
ТАТ думает, что придет другая власть у нас в России - она прогнется под новую власть и будет также обпарафинивать тех, под кого сегодня она прогнулась
у меня подозрение, что она давно не думает...
Заучила методичку еще в вечерней школе, где с Михалковым за одной партой сидела.
По той методичке оба и шпарят при любой власти.
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Mukunku 64
Тетя Таня перегрелась, опять шубу 3 дня не снимала
Шмоляя посты с компьютера
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edl_
Провластные лизоблюды уже не в первый раз такие, заявления делают. Злобные люди. Ничего страшного, если они получат срок за разжигание межнациональной розни. Россияне переживут без них.
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Крыс Пол
Интересно, сколько злобных поляков за последний год убили людей, а сколько не злобные..
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gift...!
Ответ supepper
Ну как не угрожают... Несколько раз натыкался на эфир пропагандистов, где они угрожали ударить то по Парижу, то по Лондону ))
По Берлину...
Финляндии чем только не угрожали и Казахстану...
Вчера Лавров Молдову воспитывал и угрожал...
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JL JL
Баба Таня, вы же только вчера-позавчера глаголили про злобных поляков? Запамятовали? Или по разнарядке надо повторить несколько раз?
Однако, чем больше будете долбить, тем больше осознаешь: хорошие люди поляки.
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Sportsfan
Пхахаха обожаю Тарасову. Как сказанет, так сказанет.
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supepper
Ответ Good_Win
Как хорошо, что русские очень добродушные! Особенно чиновники и депутаты! Постоянно призывают к миру, никому не угрожают... хотя постойте
Ну как не угрожают... Несколько раз натыкался на эфир пропагандистов, где они угрожали ударить то по Парижу, то по Лондону ))
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gift...!
Ответ DrDro
Ну хоть их детям в аду гореть не пожелала. Прогресс.
Или деменция... Просто забыла пожелать...
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Realist2022
Ответ gift...!
Кого она только не обозвала и не обпарафинила. Поляки переживут... Вот до чего Россия доиграется с такими высказываниеми в прессе и медиапространстве от всех поголовно.
ТАТ думает, что придет другая власть у нас в России - она прогнется под новую власть и будет также обпарафинивать тех, под кого сегодня она прогнулась
+3
-5
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Good_Win
Как хорошо, что русские очень добродушные! Особенно чиновники и депутаты! Постоянно призывают к миру, никому не угрожают... хотя постойте
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Realist2022
Ответ Алексей Никитин
В плане результатов отсутствие поляков никто и прибалтов будет точно не заметно + бонусом ещё не будет токсичности
Ага, особенно не заметно будет отсутствие Швентек, Хуракача и даже Линетт на ОИ-2024, которая все мы знаем, до какой стадии турнира дошла на последнем АО
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Lapo Elkann
Достоевский лучше сказал : " Дурачье же вы , панове ! ",
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DrDro
Ну хоть их детям в аду гореть не пожелала.
Прогресс.
+6
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Kanonir152
Тарасова - добрая и нелицемерная тетка.
+9
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