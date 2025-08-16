Хавбек «Спартака» Дмитриев о матче с «Зенитом»: «Надо обязательно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию»
Игорь Дмитриев заявил, что «Спартак» должен победить «Зенит».
Матч 5-го тура РПЛ пройдет сегодня в Москве. После 4 матчей красно-белые занимают в таблице 11-е место, петербургский клуб – 8-е.
«Чтобы исправлять ситуацию, нам надо выигрывать. Сейчас будем разбирать матч с «Зенитом».
Нам надо обязательно выигрывать. Будем на это настраиваться и готовиться к этому», — сказал хавбек «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
