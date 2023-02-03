Энцо выйдет в старте «Челси» через 2 дня после трансфера, Зиеш – после срыва перехода в «ПСЖ». Мудрик впервые сыграет с первых минут
Энцо Фернандес и Михаил Мудрик включены в стартовый состав «Челси» на матч с «Фулхэмом».
Энцо дебютирует за лондонцев и сразу выйдет с первых минут – всего через дня после его трансфера из «Бенфики».
Мудрик, которого в январе купили за 70+30 млн евро у «Шахтера», впервые выйдет в стартовом составе «Челси».
Кроме того, с первых минут сыграет Хаким Зиеш, трансфер которого в «ПСЖ» ранее сорвался.
Состав «Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Зиеш, Маунт, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Хавертц.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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