Энцо выйдет в старте «Челси» через 2 дня после трансфера, Зиеш – после срыва перехода в «ПСЖ». Мудрик впервые сыграет с первых минут

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Хаким Зиеш Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес и Михаил Мудрик включены в стартовый состав «Челси» на матч с «Фулхэмом».

Энцо дебютирует за лондонцев и сразу выйдет с первых минут – всего через дня после его трансфера из «Бенфики».

Мудрик, которого в январе купили за 70+30 млн евро у «Шахтера», впервые выйдет в стартовом составе «Челси».

Кроме того, с первых минут сыграет Хаким Зиеш, трансфер которого в «ПСЖ» ранее сорвался.

Состав «Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Зиеш, Маунт, Галлахер, Мудрик, Фернандес, Хавертц.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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56 комментариев

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napoli_14
Ответ Under
значит проблема, раз не продлили
Не продлили потому что нафиг не нужен.
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napoli_14
Ответ KeriLLo
Последние игры он как раз хорошо играл, почти весь креатив от него был.
36 минута с Фулхэмом, Зиеш ¯_(ツ)_/¯
0
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Under
Ответ HellLight
с ним продлить при желании контракт было не проблема
значит проблема, раз не продлили
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Гуго
Да уж… Зиеша с такой игрой и с таким настроением можно было не выпускать. Рожа кислая, играть не горит похоже
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maxromanov84@mail.ru
Состав атас.. если не возьмут три очка - будет провал
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-1
-1
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gPk
Ответ Yuri Ten
Поттер как обычно:-зачем нам подготовка, импровизируем парни, Энцо играй как на ЧМ, Мудрик беги! Гибрид! Играем в гибрид!!!
Хорошо что хотя бы не по схеме 4-4-3 вышли
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Эдик Татыкьян
Калиду в шоке
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HellLight
какая разница сколько до конца контракта если его можно продлить?
0
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kokakoka
Ответ art57
лишь бы без травм
А то что? Некем играть будет?
+1
0
+1
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kokakoka
Не поддерживаю трансферную политику Челси, но любопытно посмотреть, что из этого получится
0
0
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Ice Cold
Ответ HellLight
конечно продать Жоржа за 12 млн имеет много смысла. тогда и Зиеша не бессмысленная продажа будет стоить не больше 10к. при Абрамовиче умели норм продавать, а сейчас и покупать то особо не умеют не говоря о продажах.
12 за джорджа норм цена
Ему 31 год, 5 месяцев осталось до истечения контракта
Челси выжал из него, что мог
Вполне хороший трансфер для обеих сторон
+1
0
+1
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Максим Иванов
Предсказываю Челси победа + 1.5 б
0
-1
-1
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TravenS
Ответ HellLight
с ним продлить при желании контракт было не проблема
Вам виднее)
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Rainn
Ответ Правая рука Дзюбы
может тем, что клуб 3 раза отправлял неверные документы о его трансфере, из-за чего трансфер сорвался?
До этих документов он почему плохо играл?
+1
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PobeditelZ
Ответ Evgen_Hazard
Как играет, так и документы отправляют
Хахахах
+1
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rigobersong
Ответ Febos_
и что с ней не так?:)
все ясно, в чс:)
0
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HellLight
Ответ TravenS
Вот уж за дохлого Жору 12 лямов получить при истекающем контракте — это было отличное решение
с ним продлить при желании контракт было не проблема
0
-1
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Руслан Луценко
Это называется ,сейчас деньги начнут играть.Посмотрим.
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KeriLLo
Ответ Evgen_Hazard
Не понимаю чем Зиеш был недоволен. Он которую игру выходит в старте, проводит почти весь матч, выдает 0 КПД и еще чего-то там недоволен
Последние игры он как раз хорошо играл, почти весь креатив от него был.
+2
0
+2
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TravenS
Ответ Гуго
Наверное в Лондоне?
Скорее всего)
0
0
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TravenS
Ответ HellLight
конечно продать Жоржа за 12 млн имеет много смысла. тогда и Зиеша не бессмысленная продажа будет стоить не больше 10к. при Абрамовиче умели норм продавать, а сейчас и покупать то особо не умеют не говоря о продажах.
Вот уж за дохлого Жору 12 лямов получить при истекающем контракте — это было отличное решение
+3
-1
+2
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Гуго
Ответ TravenS
В Англии, на стадионе
Наверное в Лондоне?
0
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Febos_
Ответ rigobersong
Ты ветку вообще читал?:)
и что с ней не так?:)
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TravenS
Ответ Гуго
Где смотреть?
В Англии, на стадионе
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TravenS
Ответ BuTaJIbKa
адаптация? - не,, не слышали. Давай всех старт, с тактикой по ходу разберемся
Перед ЛЧ надо сыграться
0
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