Дмитрий Тарасов: «Я поддерживаю Россию, неважно, кто президент. Когда был Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг»

Теги Дмитрий Тарасов Владимир Путин Дмитрий Медведев Политика Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов объяснил свою патриотическую позицию.

– Для тебя поддерживать власть – считать себя патриотом? Тебе без разницы – был бы Ельцин, ты бы поддерживал Ельцина, был бы Путин, ты поддерживаешь Путина?

– Да, я говорил об этом. Я поддерживаю именно Россию. Мне неважно, кто будет президентом.

Когда бы Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг». Я просто русский чувак, который любит свою страну.

Плохо ей, хорошо, воюют у нас, спецоперация – я не буду никуда сваливать.

Я никогда не хотел переехать в другую страну. У многих моих друзей мечта съездить в Америку. Я никогда не хотел и не хочу до сих пор. Никогда в жизни там не был и не хочу.

Единственное – слетал бы на один день и сходил на НХЛ и НБА. Хотел бы посмотреть вживую, – сказал полузащитник «Родины Медиа».

87 комментариев

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Руслан Абакаров
Чувак - человек уважающий американскую культуру, а говорит Россию любит
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Красная стрела
Ответ Павел Мельников
На самом деле мало интересует, откуда он берет информацию (там наверняка ресурсы наподобие тупичка гоблена). А вот такое проявление паранойи к дате реги двадцать вторым годом в сочетании с необузданным ЧСВ - это, конечно, меня развеселило.
Ну вот ч.т.д. Информационный мусор и не стоит читать. 😂 чсв у меня не завышено. Просто всё привык называть своими именами.
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BeastI666I
Ответ mootoo
ну зачем то же они вооружают нацистские отряды на украине ну и вопрос был про другое - готовы ли либералы оппозиционеры встать с оружием против своего народа? или это не их народ?
и еще! твой вопрос некорректен. потому что США никогда не нападут на РФ, Зачем им разрушенная страна сортиров и деревянных школ?! зачем?!
строить тут дороги, больницы, поднимать ЗП?! зачем?! им плевать на нас... они никогда не придут помочь.
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BeastI666I
Ответ mootoo
ну зачем то же они вооружают нацистские отряды на украине ну и вопрос был про другое - готовы ли либералы оппозиционеры встать с оружием против своего народа? или это не их народ?
чтобы тебя было понятно. еще Герцен писал про то, что в России государство и народ ведут войну. Так вот если ты за РОссию, то ты против народа, враг народа и наоборот. Герцен был умный мужик.
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BeastI666I
Ответ mootoo
ну зачем то же они вооружают нацистские отряды на украине ну и вопрос был про другое - готовы ли либералы оппозиционеры встать с оружием против своего народа? или это не их народ?
они вооружают Украину потому что после нее будет Польша, Прибалтика... и мир погрузится в хаос. Они ради себя (эгоистично) спасают планету земля и мир на ней!

Против народа в РОссии нет никого. Все оппозиционеры против Путина. Я люблю свою страну, свой народ, но ненавижу государство
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Alexander Kochet
Настоящий простигоспади
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Павел Мельников
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну чтож, если он хочет отказаться от Интернета в пользу радио, отказаться от цифрового телевидения в пользу телевизора с одним каналом. Если он не хочет знать, что там за занавесом. Пожалуйста
На самом деле мало интересует, откуда он берет информацию (там наверняка ресурсы наподобие тупичка гоблена). А вот такое проявление паранойи к дате реги двадцать вторым годом в сочетании с необузданным ЧСВ - это, конечно, меня развеселило.
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ZONE85
Ответ Buharoid
Блин, до сих пор интересно, как все-таки выгодно выделяющийся на фоне всей этой чекистской тусовки человек с лучшим периодом в истории России (2008-2012) в итоге выродился в кровавого клоуна с шизой в телеграме.
Есть один вариант - того медведева больше не существует физически
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Павел Мельников
Юзеру Красная стрела, грезящему реставрацией Советов, я дам другой совет: банить пользователя, не давая ему отвечать на твои комментарии, а самому писать ему - как минимум некрасиво.
Ну чтож, если он хочет отказаться от Интернета в пользу радио, отказаться от цифрового телевидения в пользу телевизора с одним каналом. Если он не хочет знать, что там за занавесом. Пожалуйста
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Красная стрела
Ответ Павел Мельников
Юзеру Красная стрела, грезящему реставрацией Советов, я дам другой совет: банить пользователя, не давая ему отвечать на твои комментарии, а самому писать ему - как минимум некрасиво.
Я открываю скрытые сообщения порой. И твоё сообщение я видел. Но в чёрном списке, ты остаёшься. Я вас, зарегенных в 2022 там и держу. Потому что я считаю, что большая часть зарегенных пользователей в том году, это массовка, с целью подъема нужных комментов и опускания пророссийских. Многочисленные разговоры с такими, меня в этом убедили. И я вас добавляю в чс, что б просто не тратить время на чтение этого всего и бесполезные споры. Но порой, как сегодня, когда есть время, если на моей ветке кто написал, коммент открываю.Нормальных людей, даже если они расходятся со мной во взглядах, я не добавляю в чс, а спокойно веду дискуссии🤷‍♂️. Если хотите, можете ответить на этой ветке. Я прочту.
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Павел Мельников
Ответ mootoo
ну зачем то же они вооружают нацистские отряды на украине ну и вопрос был про другое - готовы ли либералы оппозиционеры встать с оружием против своего народа? или это не их народ?
Далеко не все люди со свободными взглядами пойдут на такое просто из принципа не иметь отношения к полицейско-тюремным системам. А вот то, что "искатели врагов народа" готовы со своим народом делать это и вещи еще хуже, мы уже прекрасно знаем. И даже исторический этап такой уже проходили.
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Karamazoff
Вот из-за кого мы Ливию просрали! Вернули бы Путина - такого не допустили бы. Судить Тарасова за измену Родине!
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Павел Мельников
Юзеру Красная стрела, грезящему реставрацией Советов, я дам другой совет: банить пользователя, не давая ему отвечать на твои комментарии, а самому писать ему - как минимум некрасиво.
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ARIGAMI ARIGAMI
Я не понимаю скрепных. Пусть откажутся от всего нерусского
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mootoo
Ответ BeastI666I
они не нападут. голову то включи! путин дает миру самые дешевые ресурсы за счет рабского труда и очень очень маленьких ЗП, На Аляске США ЗП на добыче минимальная 15 тысяч долларов!!! ты такие деньги можешь представить?! В РФ квалифицированные рабочие получают 2000 долларов!!! Зачем им нас захватывать? Они компьютеры , а не люди! У них все просчитано. Им выгоден путин и невыгодно захватывать Россию!
ну зачем то же они вооружают нацистские отряды на украине
ну и вопрос был про другое - готовы ли либералы оппозиционеры встать с оружием против своего народа?
или это не их народ?
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Красная стрела
Ответ Lordk
А что скажете про тех, кто покинул третий рейх и желал ему поражения?
Скажу, что третий рейх и Россия современная, это две разные вещи. Скорее это применимо к тем, кто отказался воевать за всу и перешёл к нам.
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BeastI666I
Ответ mootoo
вопрос тем кто ставит минусы - вот завтра америкосы напали на Россию и захватили часть. эту часть нужно контролировать. вы пойдете в полицаи?
они не нападут. голову то включи! путин дает миру самые дешевые ресурсы за счет рабского труда и очень очень маленьких ЗП, На Аляске США ЗП на добыче минимальная 15 тысяч долларов!!! ты такие деньги можешь представить?! В РФ квалифицированные рабочие получают 2000 долларов!!!
Зачем им нас захватывать? Они компьютеры , а не люди! У них все просчитано. Им выгоден путин и невыгодно захватывать Россию!
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Красная стрела
Ответ Павел Мельников
А великого русского философа Ильина кто будет читать? Нам цитатки его просто так периодически подсовывают?
И это тоже вызывает много вопросов. Как и тот же соЛЖЕницын в школьной программе. Нынешняя власть антисоветская во многом. Но во время переправы коней не меняют. Любую нестабильность, запад использует по максимум сейчас, и это может обернуться большими потерями на фронте.
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Дешариковизация
Ответ mootoo
вопрос тем кто ставит минусы - вот завтра америкосы напали на Россию и захватили часть. эту часть нужно контролировать. вы пойдете в полицаи?
Америкосы, напали, защищать, захватили…
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BeastI666I
Ответ Герман Гевейлер
А Медведев-то не друг Путину был совсем. Вообще другая страна была при нем. Путина даже рядом не было в эти годы.
ахах
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BeastI666I
а если настали времена когда поддерживать Россию означает быть против президента?! Как бы Бузов всегда был тупой.
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rarog
Ответ Buharoid
Блин, до сих пор интересно, как все-таки выгодно выделяющийся на фоне всей этой чекистской тусовки человек с лучшим периодом в истории России (2008-2012) в итоге выродился в кровавого клоуна с шизой в телеграме.
Есть несколько вариантов. Первый-скучный,человек без всяких шуток сошел с ума от того что над ним все потешались 4 года а потом забыли . Второй-он считает себя стандартным местоблюстителем, и поэтому теперь старается чтобы его не воспринимали как либерала со всеми прошлыми айфонами и безвизами. Третий-реалистичный- власти нужен новый Жириновский,чтобы на его фоне дед не был таким поехавшим
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Max Payne
Ответ mootoo
вопрос тем кто ставит минусы - вот завтра америкосы напали на Россию и захватили часть. эту часть нужно контролировать. вы пойдете в полицаи?
нет, тут в комментах посидим
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Lordk
Ответ Красная стрела
Мне, многие местные, напоминают эмиграцию прошлого века. Они ненавидели Советскую власть. И хотели ее поражения от Германии. Так и часть местных желает поражения своей стране сейчас, только потому что не принимают действующую власть🤷‍♂️
А что скажете про тех, кто покинул третий рейх и желал ему поражения?
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Только Крылья
Ответ Саша Пушкин
Алкоголь + понимание своего незавидного будущего.
Вместе бухали? Или рядом стоял? Так уверенно заявляешь просто
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