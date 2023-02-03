Дмитрий Тарасов: «Я поддерживаю Россию, неважно, кто президент. Когда был Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг»

Дмитрий Тарасов объяснил свою патриотическую позицию.

– Для тебя поддерживать власть – считать себя патриотом? Тебе без разницы – был бы Ельцин, ты бы поддерживал Ельцина, был бы Путин, ты поддерживаешь Путина?

– Да, я говорил об этом. Я поддерживаю именно Россию. Мне неважно, кто будет президентом.

Когда бы , я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг». Я просто русский чувак, который любит свою страну.

Плохо ей, хорошо, воюют у нас, спецоперация – я не буду никуда сваливать.

Я никогда не хотел переехать в другую страну. У многих моих друзей мечта съездить в Америку. Я никогда не хотел и не хочу до сих пор. Никогда в жизни там не был и не хочу.

Единственное – слетал бы на один день и сходил на НХЛ и НБА. Хотел бы посмотреть вживую, – сказал полузащитник « ».