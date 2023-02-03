Дмитрий Тарасов: «Я поддерживаю Россию, неважно, кто президент. Когда был Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг»
Дмитрий Тарасов объяснил свою патриотическую позицию.
– Для тебя поддерживать власть – считать себя патриотом? Тебе без разницы – был бы Ельцин, ты бы поддерживал Ельцина, был бы Путин, ты поддерживаешь Путина?
– Да, я говорил об этом. Я поддерживаю именно Россию. Мне неважно, кто будет президентом.
Когда бы Медведев, я не говорил: «Верните Путина, Путин мой друг». Я просто русский чувак, который любит свою страну.
Плохо ей, хорошо, воюют у нас, спецоперация – я не буду никуда сваливать.
Я никогда не хотел переехать в другую страну. У многих моих друзей мечта съездить в Америку. Я никогда не хотел и не хочу до сих пор. Никогда в жизни там не был и не хочу.
Единственное – слетал бы на один день и сходил на НХЛ и НБА. Хотел бы посмотреть вживую, – сказал полузащитник «Родины Медиа».
строить тут дороги, больницы, поднимать ЗП?! зачем?! им плевать на нас... они никогда не придут помочь.
Против народа в РОссии нет никого. Все оппозиционеры против Путина. Я люблю свою страну, свой народ, но ненавижу государство
ну и вопрос был про другое - готовы ли либералы оппозиционеры встать с оружием против своего народа?
или это не их народ?
Зачем им нас захватывать? Они компьютеры , а не люди! У них все просчитано. Им выгоден путин и невыгодно захватывать Россию!