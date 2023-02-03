Рэшфорд признан игроком января в АПЛ. У него 3 гола в 4 матчах месяца

признан лучшим игроком АПЛ в январе.

Форвард « » опередил Дэна Берна («Ньюкасл»), Бреннана Джонсона («Ноттингем Форест»), Рияда Мареза («Манчестер Сити»), Солли Марча («Брайтон»), Давида Райя («Брентфорд») и Букайо Сака («Арсенал»).

Рэшфорд забил три гола в четырех играх «МЮ» в чемпионате Англии в январе. Маркус стал лучшим игроком месяца в в третий раз в своей карьере. Он также выигрывал этот приз в январе 2019-го и в сентябре 2022-го.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.