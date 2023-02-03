Рэшфорд признан игроком января в АПЛ. У него 3 гола в 4 матчах месяца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе.

Форвард «Манчестер Юнайтед» опередил Дэна Берна («Ньюкасл»), Бреннана Джонсона («Ноттингем Форест»), Рияда Мареза («Манчестер Сити»), Солли Марча («Брайтон»), Давида Райя («Брентфорд») и Букайо Сака («Арсенал»).

Рэшфорд забил три гола в четырех играх «МЮ» в чемпионате Англии в январе. Маркус стал лучшим игроком месяца в АПЛ в третий раз в своей карьере. Он также выигрывал этот приз в январе 2019-го и в сентябре 2022-го.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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34 комментария

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Николай Хайрулин
Вот это ещё раз показать смогло что Роналду что в Юве ,что в мю смог только развалить команду, до прихода Роналду Рэшфорд как играл, что после ухода Роналду как играет!!! Зато во время Роналду в мю как тот же Рэшфорд играл? Роналду только в Реале смог сделать клуб сильным
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BuTaJIbKa
Даже без ассистов Криштиану, как это возможно?
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2ran
Рэш резко прибавил после ухода Криштиану. Молодец!
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Давран Шеркулов
Ответ PamcuK
Жаль конечно, что Роналду деревянное не удалось еще летом слить куда подальше, если б не гадил на поле до конца ноября, у Рэша бы уже ~15 голов было в одном только АПЛ. А так молодец, вышел на лучшую форму, срамит критиков. Хотя опять же очевидно было, что в прошлом сезоне команду на дно нарцистичная деревяшка тащила, нейтрализовывая всю атакующую линию + Бруно своим присутствием на поле.
А что с Бруно не так?
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Sevuska
Думал , что будет Сака , но Рэшфорд тоже красава .
зато Артета без вариантов выиграл второй месяц подряд, даже третий если позанудствовать
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Нголо Щербатски
Это только начало. Его путь в борьбе за чемпионство Апл! Победа в ЛЕ! Скоро борьба за ЗМ! Лучший игрок Англии
Лучший игрок планеты Земля
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Wekil Halylow
Ответ Зизуха
А как же Мудрик за 30 минут с Ливерпулем?
Многие говарят что он Мбапбе+Неймар
+3
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bengalsckyzh
Молодчик! Так держать! Гордый "Юнайтед" возвращается и именно он его лидер! Браво!
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Маршал Чой Бол Сан
Исключительно по делу. Маркус стал ТОПИщем! и надеемся, это не вспышка, а планомерный выход на уровень топ-игрока.
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PamcuK
Жаль конечно, что Роналду деревянное не удалось еще летом слить куда подальше, если б не гадил на поле до конца ноября, у Рэша бы уже ~15 голов было в одном только АПЛ.

А так молодец, вышел на лучшую форму, срамит критиков. Хотя опять же очевидно было, что в прошлом сезоне команду на дно нарцистичная деревяшка тащила, нейтрализовывая всю атакующую линию + Бруно своим присутствием на поле.
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unawidadamor@mail.ru
Соберем теперь его в фифа )
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vrazrez
Заслужил 100%.
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Jonny_Evans
Ответ Возвращение Аленио
У него какое-то противное лицо
Согласен, вот Роналду красивее гораздо
+10
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emptinesspetr
Заслуженно. Достойный конкурент Холланду за приз лучшему игроку сезона.
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-1
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cektor
как же похорошел без роналду в команде
+1
-1
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Нголо Щербатски
Это только начало. Его путь в борьбе за чемпионство Апл! Победа в ЛЕ! Скоро борьба за ЗМ! Лучший игрок Англии
0
-1
-1
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Jaxongir Shodiev
Хотя сам фан Арсенала, но гол был шедевральным
+1
-1
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Игорь Гурьев
Челси уже интересуется !
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mr kovalsky
Ответ Ashot Ayrapetov
Ну тут без вариантов
Тут с вариантами, как минимум Сака, который выдал суперперфоманс в том же матче с МЮ
+8
-3
+5
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Мертвый
Щас какой нибудь голодный ребёнок Манчестера смотрит как рэшфорд занимается всякой ерундой типа голы и ассисты
+10
0
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Максим Козлов
Кормления оценены по достоинству
0
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TYMB04KA
Ответ Экселлент
Рэшфорд становится настоящим лидером МЮ,если дальше продолжит в том же духе,может выйти на новый уровень!
так он всегда им был
+2
-1
+1
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Экселлент
Рэшфорд становится настоящим лидером МЮ,если дальше продолжит в том же духе,может выйти на новый уровень!
+13
-4
+9
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Elik1989
Вот это Рэш, идёт, как скорый поезд, не останавливайся!
+2
0
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Возвращение Аленио
У него какое-то противное лицо
0
-4
-4
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