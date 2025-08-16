Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на «Энфилде» не место»

Арне Слот высказался о расистских оскорблениях в адрес Энтойна Семеньо.

Хавбек «Борнмута » подвергся дискриминации в 1-м тайме матча АПЛ с «Ливерпулем » (2:4), игра была временно приостановлена.

«Клуб сделал четкое заявление. Мы не хотим этого в футболе, не хотим, чтобы это происходило на стадионах, тем более на «Энфилде». Мы должны говорить об этом вновь и вновь, поскольку такому на «Энфилде» не место.

Такое немного омрачает, ведь сегодня наши болельщики были потрясающими, особенно во время акции в память о Жоте», – сказал тренер «Ливерпуля».