Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на «Энфилде» не место»
Арне Слот высказался о расистских оскорблениях в адрес Энтойна Семеньо.
Хавбек «Борнмута» подвергся дискриминации в 1-м тайме матча АПЛ с «Ливерпулем» (2:4), игра была временно приостановлена.
«Клуб сделал четкое заявление. Мы не хотим этого в футболе, не хотим, чтобы это происходило на стадионах, тем более на «Энфилде». Мы должны говорить об этом вновь и вновь, поскольку такому на «Энфилде» не место.
Такое немного омрачает, ведь сегодня наши болельщики были потрясающими, особенно во время акции в память о Жоте», – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
