Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли»

Подразделение «Эспаньола» потребовало, чтобы футбольные клубы высказались об отношении к событиям на Украине.

«Эспаньола» вышла на новый профессиональный уровень. В ближайшее время планируется существенное расширение нашего штата в зоне СВО, в частности, создание отдела СБ и военизированных мобильных групп, а также групп спецрезерва в двух столицах. И спрашиваем мы теперь на новом уровне, мы, все русские футбольные фанаты, сражающиеся на фронте.

«Эспаньола» уже не раз обращалась к российским футбольным клубам с просьбой о поддержке. Обращались уже и от лица нашего лидера Испанца, и от лица футболиста сборной страны Андрея Соломатина, постоянно поддерживающего наше подразделение.

Теперь время вопросов прошло, пришло время ответов.

Сегодня «Эспаньола» на официальном бланке разослала во все футбольные клубы высшего и первого дивизионов письма одинакового примерно содержания – с требованием определиться – на чьей они стороне.

«Эспаньола» напомнила всем менеджерам от спорта, что футбол – это не только бизнес, это народный вид спорта, а значит, клубы несут ответственность перед гражданами России, перед всеми болельщиками, перед нами. Россия – это все мы, вместе с вами, и пора задуматься о Родине, а не о прибыли.

Таким образом мы настоятельно просим четко обозначить свою позицию в поддержке Армии России или Украины вместе со странами НАТО, и эта позиция должна исключать любую возможность двоякого толкования. Ведь даже молчание в этот тяжелый для Родины момент идет на пользу нашим противникам.

Выше публикуем пример одного из десятков подобных писем. Понаблюдаем, кто промолчит и кто за кого», – сказано в сообщении «Эспаньолы». В качестве примера выложен скриншот письма генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву.

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Фанатское подразделение «Эспаньола» было сформировано на Донбассе осенью 2022 года. Его командиром является Сергей Орлов по прозвищу Испанец, бывший активист фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors.