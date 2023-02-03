Фанатский батальон «Эспаньола» потребовал, чтобы клубы РПЛ и ФНЛ высказались об отношении к событиям на Украине: «Пора задуматься о Родине, а не о прибыли»

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Подразделение «Эспаньола» потребовало, чтобы футбольные клубы высказались об отношении к событиям на Украине.

«Эспаньола» вышла на новый профессиональный уровень. В ближайшее время планируется существенное расширение нашего штата в зоне СВО, в частности, создание отдела СБ и военизированных мобильных групп, а также групп спецрезерва в двух столицах. И спрашиваем мы теперь на новом уровне, мы, все русские футбольные фанаты, сражающиеся на фронте.

«Эспаньола» уже не раз обращалась к российским футбольным клубам с просьбой о поддержке. Обращались уже и от лица нашего лидера Испанца, и от лица футболиста сборной страны Андрея Соломатина, постоянно поддерживающего наше подразделение.

Теперь время вопросов прошло, пришло время ответов.

Сегодня «Эспаньола» на официальном бланке разослала во все футбольные клубы высшего и первого дивизионов письма одинакового примерно содержания – с требованием определиться – на чьей они стороне.

«Эспаньола» напомнила всем менеджерам от спорта, что футбол – это не только бизнес, это народный вид спорта, а значит, клубы несут ответственность перед гражданами России, перед всеми болельщиками, перед нами. Россия – это все мы, вместе с вами, и пора задуматься о Родине, а не о прибыли.

Таким образом мы настоятельно просим четко обозначить свою позицию в поддержке Армии России или Украины вместе со странами НАТО, и эта позиция должна исключать любую возможность двоякого толкования. Ведь даже молчание в этот тяжелый для Родины момент идет на пользу нашим противникам.

Выше публикуем пример одного из десятков подобных писем. Понаблюдаем, кто промолчит и кто за кого», – сказано в сообщении «Эспаньолы». В качестве примера выложен скриншот письма генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву.

(по клику откроется крупное изображение)

Фанатское подразделение «Эспаньола» было сформировано на Донбассе осенью 2022 года. Его командиром является Сергей Орлов по прозвищу Испанец, бывший активист фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors.

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70 комментариев

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Любинко Друловича дрель
Чем больше таких уйдет на фронт, тем спокойнее будет на стадионах
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Моутиньо оформляет 40
Сперва подумал, что это испанские антифашисты заявили xD
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sp.msk.86
Ответ Петроград
Вообще, бесконечно возмущает, когда какие-то очередные маргиналы берут на себя право говорить за всю страну, за всех граждан, и приписывать им горячую поддержку своих преступлений. Десятки миллионов граждан России против войны, и не каким-то там эспаньолам выкидывать нас из страны.
Если в стране большое количествах глухих и слепых, то значит правильно делают.
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OldRedWhite
Ответ Xm.md
Как он один может быть "вы" если он один, а не их несколько?
Это у нас язык такой русский !
Трудный язык …
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Петроград
Вообще, бесконечно возмущает, когда какие-то очередные маргиналы берут на себя право говорить за всю страну, за всех граждан, и приписывать им горячую поддержку своих преступлений. Десятки миллионов граждан России против войны, и не каким-то там эспаньолам выкидывать нас из страны.
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Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ Nikro9
Вы то куда лезете🙈
За большими деньгами они лезут. Точнее руководители их лезут. Крайне жаль, что возглавляют это фанаты ЦСКА
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sp.msk.86
Это естественный процесс, тяготы лишения будут затягивать все больше жителей страны в понимание происходящего, иначе не победить. А те кто думает, что мы на плохой стороне, то изучайте геополитику, там нет эмоций и чувств, только расчет, и по этим расчетам, страну уже давно поделили на губернии с последующими межнациональными войнами. То, что вы видите и слышите - обманчиво, если Россия проиграет, то никому не будет хорошо.
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Edwin_Hubble
Спорт вне политики, - кричат там наверху)
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Вечно в бане
Ответ Mypta3uh23
Надеюсь ответ будет однозначным и в прокуратору направятся письма от всех клубов?
Даже если бы мы жили в идеальном государстве с идеальной правоохранительной и судебной системой, все равно возникает вопрос, а причём тут прокуратура? Несколько раз перечитал письмо, на основании чего заявление писать?

В мусорном ведре или в туалетной кабинке, это письмо пригодится, а вот в прокуратуре ему делать нечего.
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Павел Мельников
Ответ Pol Belov
вон как быстро голос прорезался, уже и окриком не брезгуют, а завтра - за косой взгляд отоваривать начнут... а всего-то и надо было - руку босса лизнуть и вот уже можно и требовать ответа, и не бояться ничего... ... а вообще сразу вспомнился фильм Кабаре с Минелли и Йорком, и как там сначала зигующих выкидывают из бара, а потом и сами зигующие толпой затаптывают непослушных обывателей...
Модель поведения таких - наглеть до предела, пока кто-то не остановит. Это будет проявляться и в таких вот пиcульках, и на улицах, во всех общественных местах, в бытовом плане, везде. ЧВК будут считать себя едва ли спасителями человечества, а Пpигожин хочет законодательно запретить их ругать. На полном серьезе.
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DM.Man
Ответ molot p
блин хоть бы написали в шапке что это, а то я думал какой-то фарм эспаньола барселонского чё то разевает
Это не Фарм.
Это настоящая Испанская Барселона!
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Валерий Питерский
Ответ WhatZ
А почему подразделение называется «Эспаньола»? Это они что, "загнивающий запад" поддерживают? Где же эти патриотические названия "Химочки", "Тосненцы", "Зенитушка". А?
По роману Стивенсона "Остров сокровищ". Пиастры-пиастры😄
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Wiley Fox
Что там международное право про таких говорит?

Они же вне закона и Женевская конвенция на них не распространяется?
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Петроград
Убийцы что-то требуют. Дожили.
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Teodrakis
Меня больше волнует позиция пингвинов, нужно срочно изобрести прибор, считывающий мысли птиц и животных, чтобы объяснить им, что все должны высказаться.
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Wiley Fox
Ответ WhatZ
А почему подразделение называется «Эспаньола»? Это они что, "загнивающий запад" поддерживают? Где же эти патриотические названия "Химочки", "Тосненцы", "Зенитушка". А?
Видимо, у всех идиотов бороды-эспаньолки
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Вечно в бане
« Россия – это все мы, вместе с вами».

Вот в этом и беда, что такие эспаньолы вместе с нами.
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Adeen
Ответ Spartakus1984
Только наши съездили пообщались с УЕФА и тут если выскажуться то дорогу в Европу точно закроют.Эспаньола понимает-что не стоит вмешивать политику в сопрт?
Все европейские футбольные организации давно и глубоко вмешались. Ничего удивительного в таких высказываниях нет. Люди там не в футбол играют, а воюют. Они хотят поддержки.
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Олег Кузнецов
Ответ WhatZ
А почему подразделение называется «Эспаньола»? Это они что, "загнивающий запад" поддерживают? Где же эти патриотические названия "Химочки", "Тосненцы", "Зенитушка". А?
Эспаньол слишком много на себя берет. Не по Сеньке бескозырка.
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Hong Kil
Так, а в чем смысл? Понятно, что у всех российских клубов однозначное отношение к СВО. Вот если есть какие то факты дискредитации ВС от клубов, тогда да, надо спрашивать в рамках уголовного законодательства.
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Вечно в бане
А что сделает эта «Эспаньола» с теми, кто «промолчит и не за того»? С кувалдами на базу придут?

Интересно, что прокудахтают всякие Терюшковы, которые про «спорт вне политики»? Будет «Это другое»?
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molot p
блин хоть бы написали в шапке что это, а то я думал какой-то фарм эспаньола барселонского чё то разевает
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Xm.md
Ответ OldRedWhite
Не Вы один )))
Как он один может быть "вы" если он один, а не их несколько?
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Добрый Ретроград
Клуб Ла Лиги
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Digger86
Тем временем Испания планирует передать Украине первые танки
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