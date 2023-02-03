Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал выложить видео с обвинениями в адрес руководства лиссабонцев (Record)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия Энцо Фернандес Тодд Боули Футбол

У руководителей «Челси» и «Бенфики» случился конфликт на переговорах по Энцо Фернандесу.

Как утверждает португальский сайт Record, во время переговоров руководители клубов чуть не вступили в «физическую конфронтацию».

Daily Mail сделал запрос в «Челси» по этому поводу, и там опровергли сведения о том, что руководители клубов были близки к драке. Дальнейших комментариев по этому вопросу «Челси» не дал.

Сообщается, что 3 января президент «Бенфики» Руй Кошта прилетел в Лондон на переговоры. На встрече были Тодд Боули и агент игрока Жорже Мендеш. Между сторонами разгорелся спор, и они чуть не вступили в драку. В результате Кошта в бешенстве покинул переговорную комнату, так как в ходе общения «Челси» снизил предложение со 107 млн фунтов до 80 млн фунтов.

Лондонский клуб предлагал включить нескольких игроков в сделку – например, Жоржиньо, который в итоге перешел в «Арсенал» за 12 млн фунтов. «Бенфика» просила включить в сделку Матео Ковачича, но из-за высокой зарплаты – в «Челси» он получает около 5 млн фунтов в год – его переход не состоялся.

Затем «Челси» вновь предложил около 120 млн евро, и переход Энцо осуществился.

Также сообщается, что Энцо требовал отпустить его в «Челси» и угрожал, что опубликует в своих соцсетях видео с обвинениями в адрес руководства «Бенфики».

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62 комментария

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GibsonFlyingV
Ответ Александр Кот
Вот будет смех, если Энцо провалится
А если про его угрозы с видео это правда,так и пускай проваливается,поделом
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Рамис Гилязетдинов
Достался бы сильнейшему
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Дмитрий Яруллин
Аракдьич там ржет с этого американского каламбура
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Samuel L. Jackson
В какой цирк превращается любимый клуб((
То с ПСЖ чёрти-что творится, и теперь руководства клубов друг друга ненавидят. Причём из-за Зиеша, которому даже слепому очевидно, что необходима смена обстановки. Игрок отменный, не вписавшийся ни в АПЛ, ни в Челси.
То скандал с Бенфикой, единственный смысл существования которой - выращивать супер таланты и продавать их. И умудриться поссориться с ними, - это нечто.

В общем, если честно, никаких хороших новостей от Челси я не жду.

F.
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Dan Kennedy
Ответ rusichi
Челси договорился с Энцо, предложил кучу бабла Бенфике, прилетел на переговоры, а эти редиски стали требовать еще больше, чем договаривались. Ну и разобрался с Бенфикой по мужски. Деньгами засыпал, Энцо забрал. И чуть было не навалял))
У Энцо байаут 120 миллионов, платите и не нужно договариваться с Бенфикой.
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Ванька-Манька
насколько же челсе мерзок)))
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Милан Тео 19
Прикол, просто цирк! 😄🤡
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deadjoker
Разборки в маленьком лиссабоне :)
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Ян Петров
Ответ Игорь Гурьев
Ну логика тут понятна , но нужно же думать, когда подписываешь столько новичков за такие деньги. Со стороны это кажется не супер рационально, поэтому и забавно )
время покажет насколько был прав Боули, а лично мне будет интересно последить за этим
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Ноно Гомес
Скандалы, расследование)))
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Андрей Денисов
Ответ ster3
А Фернандес хоть поблагодарил публично Бенфику после трансфера?
Да
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Андрей Денисов
Ответ QWertY
Боссы Бенфики всего лишь хотели, чтобы Энцо выбрал ЛЧ вместо ЛК и огромной лички, но аргентинец выбрал последнее. Имеет право
У Энцо зарплата меньше чем у Жоржиньо была
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Marat_NJL
Ответ ster3
А Фернандес хоть поблагодарил публично Бенфику после трансфера?
По-хорошему, стоило бы: показало бы его с красивой стороны. По сути же: Бенфика купила-продала, в этом бизнесе вся суть ее существования. В этой ситуации больше заслуги Скалони, чем кого-то иного
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Игорь Гурьев
Ответ Ян Петров
так без шуток же, они просили 120 одним платежом, а Челси готов был побольше заплатить, лишь бы разбить на несколько платежей, логика в этом есть, а то одни шутники собрались тут
Ну логика тут понятна , но нужно же думать, когда подписываешь столько новичков за такие деньги. Со стороны это кажется не супер рационально, поэтому и забавно )
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Maximus055
Ответ GuruFutbola
Что еще ждать от такого подлого клуба как синебус)
А в чем собственно подлость?
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rej1sta
Ответ Felp
Он уже в заявке
Тогда отлично)
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Ян Петров
Ответ Александр Кот
Вот будет смех, если Энцо провалится
вообще не смешно, и так один черный провал не могут скинуть
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zer
блин, этот Боэули богатей или клоун?) ну как так вообще можно дела вести
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Felp
Ответ rej1sta
Все будет зависеть от того, успеют ли ему выдать разрешение на работу.
Он уже в заявке
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B@SS
Сказочки же пошли ))
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Ян Петров
Ответ Игорь Гурьев
«Челси» хотел больше заплатить! А те всего 120 запросили
так без шуток же, они просили 120 одним платежом, а Челси готов был побольше заплатить, лишь бы разбить на несколько платежей, логика в этом есть, а то одни шутники собрались тут
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Mega• Battman
объясните, я не понял.
энцо требовал и угрожал бенфике публиковать видео, где на руководство бенфики были обвинении. что тут не так????
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GuruFutbola
Что еще ждать от такого подлого клуба как синебус)
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_Alex*
Синий позорный мешок. Одна новость безумней другой
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BearS
Ответ udiekemen
Кажется всё не так, Думаю Боули предложил за 150 млн, а они отказались и Боули разозлился с этого
- Ты или берешь 150 млн или я тебе сейчас дам п***ы!
- Боули, отстань! Нам не нужны твои деньги.
- Ну ты сам напросился!
+2
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