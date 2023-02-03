Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал выложить видео с обвинениями в адрес руководства лиссабонцев (Record)

У руководителей «Челси» и «Бенфики» случился конфликт на переговорах по .

Как утверждает португальский сайт Record, во время переговоров руководители клубов чуть не вступили в «физическую конфронтацию».

Daily Mail сделал запрос в «Челси» по этому поводу, и там опровергли сведения о том, что руководители клубов были близки к драке. Дальнейших комментариев по этому вопросу «Челси» не дал.

Сообщается, что 3 января президент «Бенфики» прилетел в Лондон на переговоры. На встрече были и агент игрока Жорже Мендеш. Между сторонами разгорелся спор, и они чуть не вступили в драку. В результате Кошта в бешенстве покинул переговорную комнату, так как в ходе общения «Челси» снизил предложение со 107 млн фунтов до 80 млн фунтов.

Лондонский клуб предлагал включить нескольких игроков в сделку – например, Жоржиньо, который в итоге перешел в «Арсенал» за 12 млн фунтов. « » просила включить в сделку Матео Ковачича, но из-за высокой зарплаты – в «Челси» он получает около 5 млн фунтов в год – его переход не состоялся.

Затем «Челси» вновь предложил около 120 млн евро, и переход Энцо осуществился.

Также сообщается, что Энцо требовал отпустить его в «Челси» и угрожал, что опубликует в своих соцсетях видео с обвинениями в адрес руководства «Бенфики».

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