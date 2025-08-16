Митрофанов о матче с Иорданией на «Лукойл Арене»: «Будем продолжать стратегию популяризации сборной. Игры и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и городах»

Максим Митрофанов оценил решение провести матч Россия – Иордания на «Лукойл Арене».

Товарищеская игра пройдет 4 сентября.

«У нас хороший рабочий диалог с каждым клубом и стадионом страны. Все прекрасно понимают значимость матчей национальной сборной и всячески поддерживают инициативы РФС.

Что касается стадиона «Лукойл Арена », то все организационные сложности преодолены, за что хочется поблагодарить руководство клуба «Спартак », Олега Малышева и всю его команду. Уверены, матч соберет большое количество болельщиков и получится очень интересным.

Напомню, сборная Иордании – это участник финального турнира чемпионата мира 2026, финалист последнего Кубка Азии. Билетную программу мы планируем открыть в ближайшее время.

Мы будем продолжать стратегию популяризации сборной. Это значит, что и матчи, и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и в разных городах. Национальная сборная – это народная команда, поэтому будем стараться подарить праздник как можно большему числу жителей нашей страны.

При этом не стоит забывать, что при проведении международных матчей под эгидой ФИФА существуют свои организационные нюансы», – сказал генеральный секретарь РФС.