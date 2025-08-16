  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Митрофанов о матче с Иорданией на «Лукойл Арене»: «Будем продолжать стратегию популяризации сборной. Игры и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и городах»
0

Митрофанов о матче с Иорданией на «Лукойл Арене»: «Будем продолжать стратегию популяризации сборной. Игры и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и городах»

Максим Митрофанов оценил решение провести матч Россия – Иордания на «Лукойл Арене».

Товарищеская игра пройдет 4 сентября.

«У нас хороший рабочий диалог с каждым клубом и стадионом страны. Все прекрасно понимают значимость матчей национальной сборной и всячески поддерживают инициативы РФС. 

Что касается стадиона «Лукойл Арена», то все организационные сложности преодолены, за что хочется поблагодарить руководство клуба «Спартак», Олега Малышева и всю его команду. Уверены, матч соберет большое количество болельщиков и получится очень интересным.

Напомню, сборная Иордании – это участник финального турнира чемпионата мира 2026, финалист последнего Кубка Азии. Билетную программу мы планируем открыть в ближайшее время.

Мы будем продолжать стратегию популяризации сборной. Это значит, что и матчи, и открытые тренировки будут проводиться на разных стадионах и в разных городах. Национальная сборная – это народная команда, поэтому будем стараться подарить праздник как можно большему числу жителей нашей страны. 

При этом не стоит забывать, что при проведении международных матчей под эгидой ФИФА существуют свои организационные нюансы», – сказал генеральный секретарь РФС.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?16099 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по футболу
logoСпартак
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Иордании по футболу
стадионы
logoЛукойл Арена
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об осенних соперниках сборной России: «Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0»
514 августа, 16:35
Матч России и Иордании пройдет на стадионе «Спартака»
2412 августа, 13:11
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
611 августа, 10:49
Главные новости
Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали
3вчера, 22:08Фото
Капитан «Борнмута» о расистских оскорбления Семеньо: «Это неприемлемо и ужасно злит. Нужно что-то делать, преклонение колена не дало никакого эффекта»
42вчера, 21:56
Салах заплакал, когда фанаты «Ливерпуля» скандировали имя Жоты после победы над «Борнмутом»
19вчера, 21:40Фото
Экитике после 1+1 и 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, сделаю больше для «Ливерпуля». Моими кумирами были Неймар и Бензема»
16вчера, 21:37
Невилл о расистских оскорблениях Семеньо на матче с «Ливерпулем»: «Это отвратительно и омрачает вечер. Такое будет происходить и дальше, что плачевно»
15вчера, 21:30
Ла Лига стартовала! «Вильярреал» победил «Овьедо», «Жирона» уступила «Райо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
39вчера, 21:27
ЦСКА арендовал Руиса у «Мильонариоса» с опцией выкупа
27вчера, 21:17Фото
Салах забил 187-й гол в АПЛ и делит 4-е место с Энди Коулом в списке бомбардиров. У Ширера – 260
30вчера, 21:17
Гарсия и Рэшфорд могут сыграть с «Мальоркой» – «Барса» уладила вопрос с регистрацией и ждет подтверждения от Ла Лиги
13вчера, 21:04
«Ливерпуль» выиграл 1-й матч сезона в АПЛ – 4:2 у «Борнмута». Команда Слота проиграла в Суперкубке Англии
16вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Адиев о «Крыльях» и поддержке Федорищева: «Вижу карт‑бланш. Он все время подчеркивает: «В твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как считаешь нужным»
9 минут назад
Невилл о дебюте Экитике в АПЛ: «Настоящий талант. Если в «Ливерпуль» придет Исак, у него будет реальный конкурент»
136 минут назад
Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»
50 минут назад
Слот про 4:2 с «Борнмутом»: «Нам противостояла команда, которая никогда не сдается, нужно отдать им должное. Напряженный матч»
5вчера, 21:59
«Неому» интересен Павар, саудовцы контактировали с защитником «Интера» (Фабрицио Романо)
3вчера, 21:44
Кьеза забил первый гол в АПЛ – победный в матче с «Борнмутом». У вингера «Ливерпуля» 0 результативных действий в прошлом чемпионате
14вчера, 21:28
Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре
14вчера, 21:11
Кубок Италии. «Дженоа» обыграла «Виченцу», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
1вчера, 21:10
Экитике – 2-й игрок «Ливерпуля» с голом и ассистом в дебютном матче АПЛ. Первым был Нуньес в 2022-м
11вчера, 20:47
Лига 1 стартовала! «Марсель» уступил «Ренну», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье
17вчера, 20:45