Артета в 3-й раз за сезон стал тренером месяца в АПЛ

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Ноттингем Форест Унаи Эмери Роберто Де Дзерби Брайтон Брентфорд Томас Франк Стив Купер Футбол

Микель Артета в третий раз за сезон признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

Главный тренер «Арсенала» опередил в голосовании за звание лучшего тренера января Унаи ЭмериАстон Вилла»), Роберто Де ДзербиБрайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Стива Купера («Ноттингем Форест»).

В январе «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матчах АПЛ. За счет этих результатов беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ достигла 13 матчей – это лучший результат в лиге за 5 лет.

Артета стал лучшим тренером месяца в АПЛ во второй раз подряд и в третий раз за сезон. В прошлый раз этот приз дважды подряд получал Пеп Гвардиола (в ноябре и декабре 2021 года).

Рекорд по количеству призов лучшему тренеру месяца принадлежит Юргену Клоппу. В сезоне-2019/20 он получил награду 5 раз.

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33 комментария

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Patriarkh Kirill
Ответ Эрик Оганезов
волосатый шарлатан
Доминирующий шарлатан
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Илья Банюк
Ответ Эрик Оганезов
волосатый шарлатан
🤣🤣🤣👍👍👍
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deadjoker
Доминировал, доминировал и выдоминировал.
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Undersky15
Ответ Гамаль Хайдаров
у Пепа все норм, сделал Сити доминирующей командой в самой сильной лиги)
А потом создал Доминатора, потому что стало скучно
+1
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+1
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BuTaJIbKa
год назад все ржали над доминацией. Однако - вот и она. Молодец, всё по делу
0
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corazón blanco
Заслужил, все-таки одержал две важные победы и обидная ничья с Ньюкаслом, где Арсенал был явно лучше.
+6
0
+6
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pack25
Ответ кuraakula belov
Думаю в этом месяце Купер больше заслужил. Одно дело держать в форме топ, другое мертвый Форест из вылета ближе к середине поднять
НФ сыграл вничью с Челси (10 место) и Борнмутом (20 место), и выиграл у Саутгемптона (18 место) и Лестера (14 место).
Арсенал сыграл вничью с Ньюкаслом (3 место) и выиграл у Тоттенхэма (5 место) и МЮ (4 место).

Всё ещё думаете, что держать топ проще?
+8
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+8
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T.Babangida
Вот если б 4й ! Тогда даааа
0
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Alexander Kovalenko
Ответ Гамаль Хайдаров
у Пепа все норм, сделал Сити доминирующей командой в самой сильной лиги)
Пеп и Микеля сделал
+3
-1
+2
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Возвращение Аленио
Скоро сливать первое место Сити будет, артетка
0
-3
-3
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dr. cage
Артета, Алонсо, Карпин..

Состав Реал Сосьедада середины 00-х оказался плодоносным на тренеров..
+1
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Wekil Halylow
Ответ kodgong
пеп уже столько выиграл, что ему пох)) + фактически его ученик уже рвет лигу.
Думаю Артета сможет войти в элиту тренеров
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Umid Rahimov
Просто красавчик, ни каждый тренер может похвастаться таким результатом !!!
+1
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Игорь Гурьев
Ответ kodgong
пеп уже столько выиграл, что ему пох)) + фактически его ученик уже рвет лигу.
Ну вот и я про то же ! Круто когда ассистент твой же превосходит тебя)
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Xm.md
Доминирует?
+1
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kodgong
Ответ Игорь Гурьев
Пеп, что с лицом ?
пеп уже столько выиграл, что ему пох)) + фактически его ученик уже рвет лигу.
+4
-1
+3
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кuraakula belov
Думаю в этом месяце Купер больше заслужил. Одно дело держать в форме топ, другое мертвый Форест из вылета ближе к середине поднять
0
-1
-1
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Степан Сорокин
Доминация!!!
0
0
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Фанат Лионеля Месси
Полная доминация
+7
-1
+6
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Гамаль Хайдаров
Ответ Игорь Гурьев
Пеп, что с лицом ?
у Пепа все норм, сделал Сити доминирующей командой в самой сильной лиги)
+19
-5
+14
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pack25
В этом сезоне всё по делу, с тем ходом, который набрал Арсенал, не завидую другим тренерам при выборе лучшего
+1
0
+1
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инок
Ну что сказать. Артета заслужил свою очередную
награду!
+4
0
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Эрик Оганезов
волосатый шарлатан
+30
-3
+27
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Homelender_666
Заслуженно 👏 Верю в титул Арсенала
+3
-2
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Serega862
ДОМИНАТОР
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-1
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